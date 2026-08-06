Bức tường dài 117 km bảo vệ Đế chế La Mã suốt 300 năm

Hadrian's Wall không chỉ là công trình phòng thủ đồ sộ mà còn là biểu tượng cho sức mạnh và tham vọng của Đế chế La Mã tại Anh.

Nhắc đến những công trình phòng thủ nổi tiếng của thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Thế nhưng, ít ai biết rằng Đế chế La Mã cũng từng xây dựng một bức tường khổng lồ để bảo vệ vùng biên giới phía bắc của mình. Đó là Hadrian's Wall, công trình dài khoảng 117 km, được xây dựng từ năm 122 sau Công nguyên dưới thời Hoàng đế Hadrian và tồn tại như tuyến phòng thủ quan trọng của đế chế trong gần 300 năm.

Bức tường kéo dài từ bờ biển phía tây đến bờ biển phía đông của miền bắc nước Anh ngày nay. Công trình này đánh dấu ranh giới cực bắc của Đế chế La Mã tại đảo Anh, đồng thời kiểm soát việc đi lại, hoạt động giao thương và các cuộc xâm nhập từ những bộ tộc sinh sống ở phía bắc, nơi ngày nay thuộc Scotland. Thay vì tạo nên một rào chắn không thể vượt qua, Hadrian's Wall đóng vai trò như một tuyến biên giới được giám sát chặt chẽ.

Việc xây dựng Hadrian's Wall diễn ra chỉ vài năm sau khi Hoàng đế Hadrian lên ngôi. Khác với những vị hoàng đế trước đó luôn theo đuổi các cuộc chinh phạt, Hadrian chủ trương củng cố những vùng lãnh thổ đã chiếm được. Ông cho xây dựng nhiều công trình phòng thủ dọc biên giới đế chế, trong đó Hadrian's Wall được xem là dự án quy mô và nổi tiếng nhất.

Phần còn lại của Bức tường Hadrian ở Northumberland, Anh (Ảnh: Marc Guitard / Getty Images)

Hadrian's Wall không chỉ đơn thuần là một bức tường bằng đá. Dọc theo tuyến phòng thủ là hệ thống pháo đài, tháp canh, doanh trại và các cổng kiểm soát được bố trí cách nhau theo khoảng cách hợp lý để binh lính có thể quan sát và ứng phó với mọi tình huống. Một con hào sâu cũng được đào ở phía trước nhằm làm chậm bước tiến của những lực lượng muốn vượt biên.

Ước tính có khoảng 15.000 binh sĩ từng đồn trú tại Hadrian's Wall. Cuộc sống của họ không chỉ xoay quanh việc tuần tra hay chiến đấu mà còn gắn với nhiều hoạt động thường nhật như luyện tập, buôn bán và sinh hoạt cùng gia đình. Theo thời gian, quanh các pháo đài dần hình thành những khu dân cư nhỏ với thợ thủ công, thương nhân và người dân địa phương, biến nơi đây thành một cộng đồng sôi động thay vì chỉ là tiền tuyến quân sự.

Những phát hiện khảo cổ trong nhiều thập kỷ qua đã giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cuộc sống dọc theo bức tường. Hàng nghìn hiện vật như giày da, tiền xu, đồ gốm, vũ khí, thư từ viết trên các tấm gỗ và vật dụng cá nhân đã được tìm thấy. Chúng hé lộ rằng binh lính La Mã sinh hoạt không khác nhiều so với những cộng đồng khác trong đế chế.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 5.000 đôi giày da được bảo quản từ các pháo đài dọc theo Bức tường Hadrian. (Ảnh: The Vindolanda Trust)

Đến đầu thế kỷ V, khi Đế chế La Mã dần rút quân khỏi đảo Anh, Hadrian's Wall cũng mất đi vai trò quân sự. Nhiều đoạn tường bị xuống cấp hoặc được người dân địa phương tháo dỡ để lấy đá xây nhà và các công trình khác. Dù vậy, phần lớn dấu tích của bức tường vẫn còn tồn tại sau gần hai thiên niên kỷ, trở thành một trong những di tích La Mã được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.

Ngày nay, Hadrian's Wall được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Các cuộc khai quật khảo cổ vẫn liên tục mang đến những phát hiện mới, giúp giới nghiên cứu hiểu thêm về đời sống quân sự, văn hóa và xã hội của La Mã cổ đại. Thay vì chỉ là một công trình phòng thủ, Hadrian's Wall đã trở thành "cuốn sử bằng đá" ghi lại giai đoạn hùng mạnh của một trong những đế chế vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

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