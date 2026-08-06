iPhone 14 Pro Max bất ngờ "gây sốt" với mức giá rẻ bất ngờ

Thị trường smartphone cũ tại Việt Nam đang chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ của iPhone 14 Pro Max. Dù Apple đã giới thiệu nhiều thế hệ mới hơn, từ iPhone 15 đến iPhone 16 và các mẫu kế nhiệm, chiếc flagship ra mắt cuối năm 2022 vẫn liên tục được người dùng tìm mua trên các hội nhóm công nghệ và hệ thống bán lẻ máy qua sử dụng. Với mức giá dao động khoảng 14-15,5 triệu đồng cho bản 128 GB, mẫu máy này đang nằm trong tầm giá của nhiều smartphone Android cận cao cấp nhưng vẫn được đánh giá mang lại trải nghiệm tiệm cận các dòng iPhone mới. Sự hấp dẫn của iPhone 14 Pro Max không chỉ đến từ yếu tố thương hiệu mà còn nằm ở việc thiết bị vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu sử dụng trong năm 2026, từ làm việc, giải trí đến sáng tạo nội dung.

Một trong những lý do giúp iPhone 14 Pro Max giữ được sức hút là thiết kế gần như chưa lỗi thời. Đây là thế hệ đầu tiên của Apple loại bỏ phần "tai thỏ" quen thuộc để chuyển sang Dynamic Island, ngôn ngữ thiết kế vẫn xuất hiện trên các mẫu iPhone cao cấp hiện nay. Khi nhìn từ mặt trước, không dễ để phân biệt iPhone 14 Pro Max với những phiên bản Pro Max mới hơn nếu không quan sát kỹ. Bên cạnh đó, nhiều người dùng vẫn đánh giá cao khung thép không gỉ bóng bẩy của mẫu máy này. Dù các đời mới chuyển sang chất liệu titan nhằm giảm trọng lượng, không ít người lại thích cảm giác cầm chắc tay, đầm và sang trọng mà khung thép mang lại. Các màu sắc như Deep Purple hay Gold cũng góp phần giúp thiết bị giữ được vẻ ngoài cao cấp dù đã có mặt trên thị trường nhiều năm.

iPhone 14 Pro Max vẫn sở hữu thiết kế Dynamic Island và khung thép không gỉ được nhiều người dùng yêu thích.

Camera cũng là yếu tố khiến iPhone 14 Pro Max tiếp tục được đánh giá cao. Trong khi Apple trang bị ống kính tele 5x trên các thế hệ mới, nhiều người dùng cho rằng camera zoom quang 3x trên iPhone 14 Pro Max lại phù hợp hơn với nhu cầu chụp ảnh hằng ngày. Tiêu cự 77 mm giúp việc chụp chân dung tự nhiên, dễ lấy khung hình trong không gian hẹp như quán cà phê, nhà hàng hay trong nhà mà không phải đứng quá xa chủ thể. Ngoài ra, ở dải zoom từ 2x đến gần 5x, chiếc điện thoại này vẫn cho chất lượng hình ảnh sắc nét nhờ kết hợp giữa cảm biến chính và camera tele vật lý, thay vì phụ thuộc nhiều vào thuật toán cắt ảnh số. Với người dùng thường xuyên chụp gia đình, bạn bè, đồ ăn hay du lịch, hệ thống camera của iPhone 14 Pro Max vẫn đáp ứng rất tốt mà chưa tạo cảm giác thua kém đáng kể so với các mẫu mới hơn.

Bên trong máy, chip A16 Bionic vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ phổ biến hiện nay. Từ chỉnh sửa video trên CapCut, xử lý nội dung cho TikTok đến chơi các tựa game nặng như PUBG Mobile, Liên Quân Mobile hay Genshin Impact, thiết bị vẫn vận hành mượt mà. Màn hình Super Retina XDR ProMotion 120 Hz tiếp tục là điểm cộng lớn khi nhiều mẫu iPhone tiêu chuẩn cùng tầm giá vẫn chỉ sử dụng màn hình 60 Hz. Độ sáng cao cũng giúp người dùng dễ quan sát dưới trời nắng, trong khi thời lượng pin vẫn nằm trong nhóm tốt của dòng iPhone nhờ khả năng tối ưu giữa phần cứng và iOS. Với vòng đời cập nhật phần mềm kéo dài nhiều năm của Apple, iPhone 14 Pro Max vẫn được kỳ vọng tiếp tục nhận các bản cập nhật mới, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong vài năm tới.

Camera tele 3x và chip A16 Bionic vẫn giúp iPhone 14 Pro Max đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong năm 2026.

Quan trọng hơn cả, sức hút của iPhone 14 Pro Max nằm ở bài toán chi phí. Thay vì chi gần 30–35 triệu đồng để sở hữu một mẫu Pro Max đời mới với những nâng cấp không quá khác biệt trong trải nghiệm hằng ngày, nhiều người lựa chọn chiếc flagship cũ với mức giá chỉ bằng khoảng một nửa. Ở phân khúc khoảng 15 triệu đồng, người dùng nếu mua iPhone mới thường chỉ tiếp cận được các phiên bản tiêu chuẩn, đồng nghĩa phải chấp nhận màn hình 60 Hz, không có camera tele và thời lượng pin thấp hơn. Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ hiện cũng cung cấp máy "Like New" kèm chế độ bảo hành từ 6 đến 12 tháng, giúp người mua yên tâm hơn khi lựa chọn thiết bị đã qua sử dụng.

Sự trở lại của iPhone 14 Pro Max cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng thay vì chạy theo các thế hệ mới. Thiết kế vẫn hiện đại, hiệu năng mạnh, camera đáp ứng tốt nhu cầu thực tế cùng mức giá dễ tiếp cận đã biến mẫu máy này trở thành một trong những lựa chọn nổi bật trên thị trường smartphone cũ. Với nhiều người, đây vẫn là chiếc iPhone mang lại trải nghiệm cao cấp với chi phí hợp lý, thay vì phải chi thêm hàng chục triệu đồng cho những nâng cấp không tạo khác biệt quá lớn trong quá trình sử dụng hằng ngày.