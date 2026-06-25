Phường Phước Thắng: Đấu thầu trường học trên địa bàn, giá giảm 23%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng TPHCM đang trong quá trình đánh giá, xét duyệt E-HSDT đối với gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Phước Thắng.

Gói thầu mang mã định danh IB2600270569, có giá dự toán được phê duyệt ở mức 12.932.966.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn đầu tư công thuộc ngân sách phường Phước Thắng (Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2026-2030). Theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số 100/QĐ-BQLDA do Giám đốc Nguyễn Tiến Khoa ký ngày 10/06/2026, gói thầu được tổ chức theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện khắt khe trong vòng 120 ngày (4 tháng).

Dự án mang ý nghĩa an sinh xã hội vô cùng to lớn khi trực tiếp nâng cấp, cải tạo môi trường học tập tại 5 điểm trường tiểu học trọng điểm trên địa bàn gồm: Phước An, Phước Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Nam và Võ Nguyên Giáp. Chính vì tính chất cấp thiết phục vụ ngành giáo dục, việc lựa chọn một nhà thầu vừa có năng lực thi công vượt trội, vừa đưa ra mức giá tiết kiệm tối ưu cho ngân sách Nhà nước đang là ưu tiên hàng đầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng.

Cục diện giá thầu: Mức giảm "khủng" 23% đối đầu "nhân tố" địa phương

Biên bản mở thầu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào lúc 09:07 ngày 19/06/2026 đã phơi bày một cục diện cạnh tranh vô cùng quyết liệt và thú vị giữa 4 tên tuổi trong ngành xây lắp. Điểm nhấn lớn nhất tạo ra sự chú ý của dư luận chính là độ chênh lệch cực lớn trong biểu giá dự thầu, tạo ra một khoảng cách lên tới hơn 2,35 tỷ đồng giữa người chào giá thấp nhất và người chào giá cao nhất.

Cụ thể, giữ vị trí "top 1" về lợi thế tài chính tại bảng mở thầu là Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long. Doanh nghiệp này đưa ra mức giá dự thầu "gây sốc" khi chỉ chào 9.905.200.924 đồng. Đối chiếu với giá gói thầu 12.932.966.000 đồng, đơn vị này đang đề xuất mức giảm giá tương đương 23,41%, qua đó tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền "khổng lồ" là hơn 3,02 tỷ đồng. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu xây dựng và nhân công luôn có xu hướng biến động, việc một nhà thầu mạnh dạn "gọt" đi gần 1/4 giá trị dự toán là một hiện tượng "cao bất thường", đòi hỏi một nền tảng tài chính cực mạnh và chuỗi cung ứng vật liệu tận gốc mới có thể đảm bảo biên độ lợi nhuận.

Nguồn: MSC

Nằm ở nhóm bám đuổi, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đầu tư Thiên Khôi đưa ra mức giá dự thầu 11.204.888.999 đồng, xác lập tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng ở mức 13,36% (giảm khoảng 1,72 tỷ đồng so với dự toán). Ngay sát phía sau là Liên danh sửa chữa các trường Tiểu Học trên địa bàn phường Phước Thắng (do Công ty TNHH Minh Hoàng làm đại diện) với mức giá chào sau khi áp dụng thư giảm giá là 11.383.944.058,375 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 11,98% (giảm khoảng 1,54 tỷ đồng).

Ở một thái cực hoàn toàn đối lập, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh lại chọn chiến thuật an toàn khi đưa ra mức giá dự thầu cao nhất trong 4 ứng viên, đạt 12.258.161.569,93 đồng. Mức giá này tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 5,22% (giảm khoảng 674 triệu đồng). Xét trên phương diện pháp lý, đây là một tỷ lệ tiết kiệm "tốt" và hoàn toàn đáp ứng được định mức tối thiểu 5% theo định hướng tiết kiệm chi phí đầu tư công tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân so sánh trực tiếp với mức giá của Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long, đề xuất của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh đang cao hơn tới hơn 2,35 tỷ đồng. Về mặt tiến độ, cả 4 nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày, khớp tuyệt đối với yêu cầu của E-HSMT.

Hồ sơ năng lực:

Đi sâu vào lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có thể thấy cuộc đua tại phường Phước Thắng quy tụ những nhà thầu có kinh nghiệm thực chiến dày dặn.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đầu tư Thiên Khôi (mã định danh vn3501985836), có địa chỉ tại số 86/14 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2011 do Huỳnh Công Quốc là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 127 gói thầu, trong đó trúng 90 gói, trượt 30 gói, 2 chưa có kết quả, 5 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 386.743.931.042 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập: 288.260.633.722 đồng, với vai trò liên danh: 98.483.297.320 đồng).

Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long (mã định danh vn3500852872), có địa chỉ tại số 102 Nguyễn Hữu Huân, Phường Tam Long, TP.Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2008 do Nguyễn Thị Hoa là người đại diện pháp luật cũng tỏ ra không hề kém cạnh, tính đến tháng 06/2026 doanh nghiệp này cũng đã tham gia khoảng 52 gói thầu, trong đó trúng 38 gói, trượt 12 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 220.331.141.176 đồng (với vai trò độc lập: 154.881.971.499 đồng, với vai trò liên danh: 65.449.169.677 đồng).

Đại diện Liên danh - Công ty TNHH Minh Hoàng (mã định danh vn3500410024), có địa chỉ tại số 36 Lê Hồng Phong, Phường Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2001 do Hoàng Minh Giám là người đại diện pháp luật tuy quy mô tham gia khiêm tốn hơn, tính đến thời điểm hiện tại đã tham gia khoảng 22 gói thầu, trong đó trúng 5 gói, trượt 14 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 100.162.480.702 đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 8.876.439.208 đồng, với vai trò liên danh: 91.286.041.494 đồng).

Đáng bàn nhất trong danh sách là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh (mã định danh vn3501612295), có địa chỉ tại số 1633/10 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Thắng, TP.Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2012 do Trần Minh Chí là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 79 gói thầu, trong đó trúng 52 gói, trượt 24 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 797.089.192.416 đồng (với vai trò độc lập: 321.627.308.594 đồng, với vai trò liên danh: 475.461.883.822 đồng).

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý và thực tiễn chuyên môn về đấu thầu, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đưa ra phân tích sâu sắc: "Gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo quy trình, việc đánh giá E-HSDT sẽ tuân thủ nguyên tắc tuần tự: Đánh giá tính hợp lệ, tiếp đến năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và cuối cùng là tài chính. Ở bề nổi, Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long đang nắm lợi thế tuyệt đối về giá khi giảm tới 23,41%. Tuy nhiên, điểm e khoản 1 Điều 61 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã dự liệu và quy định rất rõ: Đối với gói thầu xây lắp, trường hợp nhà thầu chào giá dự thầu thấp bất thường so với giá gói thầu, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu giải trình, làm rõ tính khả thi, hợp lý của giá dự thầu đã chào. Mức giảm hơn 23% cho một công trình trường học đòi hỏi Tổ chuyên gia phải kiểm tra cực kỳ khắt khe các hóa đơn đầu vào, biện pháp tổ chức thi công và phương án tài chính. Nếu nhà thầu giải trình hợp lý, ngân sách sẽ tiết kiệm được 3 tỷ đồng. Ngược lại, nếu phương án thi công không an toàn, nguy cơ 'bỏ giá thấp để trúng thầu rồi thi công bớt xén, chậm tiến độ', CĐT hoàn toàn có quyền loại bỏ hồ sơ này".

Đứng ở lăng kính giám sát sự minh bạch, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) bổ sung thêm một góc nhìn khác: "Cần nhìn nhận khách quan, một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra là các nhà thầu có giá thấp như Nam Long, Thiên Khôi hay Liên danh Minh Hoàng lần lượt bị đánh trượt ở các bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm hoặc kỹ thuật do thiếu sót hồ sơ. Khi đó, gói thầu có thể thuộc về nhà thầu địa phương Quốc Thịnh với mức giá cao nhất. Nếu kịch bản này xảy ra, căn cứ theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng phải có trách nhiệm giải trình toàn diện, công khai và minh bạch về các lý do đánh trượt. Trong bối cảnh mô hình hành chính mới từ năm 2025 chỉ còn 2 cấp (Tỉnh và Xã/Phường), quyền hạn của cấp Phường được nâng lên đi kèm với trách nhiệm nặng nề hơn. Việc đánh giá E-HSDT phải tuyệt đối khách quan, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi sai sót nhỏ, không nghiêm trọng để loại bỏ nhà thầu, hoặc cài cắm tiêu chí kỹ thuật nhằm tạo lợi thế cho doanh nghiệp 'quen mặt' dẫn đến làm thất thoát ngân sách".

Gói thầu Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các Trường Tiểu học tại phường Phước Thắng không chỉ đơn thuần là việc khoác chiếc áo mới cho các ngôi trường, mà còn là thước đo chân thực về năng lực quản lý vốn đầu tư công, bản lĩnh và sự liêm chính của Chủ đầu tư. Lựa chọn một "tân binh" với mức giá siêu tiết kiệm đi kèm rào cản kiểm soát chất lượng gắt gao, hay trao gói thầu cho một doanh nghiệp địa phương với mức giá cao nhất nhưng hồ sơ kỹ thuật có thể an toàn hơn? Quyết định cuối cùng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho mục tiêu hiệu quả kinh tế và minh bạch trong đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.