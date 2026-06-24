Tây Ninh: Lộ diện nhà thầu trúng gói xây dựng Trường THCS Cần Đước, tiết kiệm gần 6%

Vượt qua đối thủ tại bước đánh giá tài chính Công ty Nguyễn Phúc Cần Đước đã trúng gói thầu Xây lắp Trường THCS Cần Đước do Ban Quản lý dự án xã Cần Đước làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác lựa chọn nhà thầu tại xã Cần Đước, Tây Ninh đang ghi nhận những bước chuyển biến rõ rệt, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, gói thầu Xây lắp Công trình Trường THCS Cần Đước (Dãy A) do Ban Quản lý dự án xã Cần Đước làm chủ đầu tư là một minh chứng điển hình cho việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước, tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Cạnh tranh thực chất, tiết kiệm ngân sách tối ưu tại Trường THCS Cần Đước

Căn cứ dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Xây lắp Công trình Trường THCS Cần Đước (Dãy A) mang mã thông báo mời thầu IB2600251380. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho ngân sách xã và vốn ngân sách xã. Nhằm đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp, công tác lập, thẩm định và đánh giá hồ sơ mời thầu được giao cho đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung thực hiện. Quá trình lựa chọn nhà thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Giá gói thầu được phê duyệt ở mức là 2.476.348.670 đồng. Biên bản mở thầu ghi nhận có sự góp mặt tranh tài của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Minh Sang.

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được tổ chuyên gia thực hiện khẩn trương, minh bạch. Cả hai nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá khắt khe về tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Điểm nghẽn quyết định thắng thua nằm ở năng lực định giá tài chính. Tại bước này, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đã chứng minh ưu thế vượt trội khi đưa ra mức giá dự thầu 2.332.269.000 đồng, thấp hơn so với mức giá 2.357.767.886 đồng của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Minh Sang.

Hệ quả tất yếu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Minh Sang xếp hạng hai về giá. Ngày 17/06/2026, Quyết định số 470/QĐ-BQLDA do Giám đốc Võ Hoàng Vân ký đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước là đơn vị trúng thầu với giá 2.332.269.000 đồng.

Nguồn: MSC

Kết quả này mang lại mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 144.080 nghìn đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,82%. Trong bối cảnh quản lý đầu tư công đòi hỏi sự thắt chặt như hiện nay, mức tiết kiệm tiệm cận 6% là một chỉ số ấn tượng, phản ánh đúng nguyên tắc cạnh tranh sòng phẳng, đồng thời chống thất thoát, lãng phí ngân sách một cách hiệu quả.

Năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công dày dặn của nhà thầu

Đi sâu vào hồ sơ của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước có mã số doanh nghiệp 1101354494, chính thức hoạt động từ ngày 22/02/2011. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại số 87, Ấp 8, xã Cần Đước, Tây Ninh, dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Phương Tâm. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của đơn vị bao gồm xây lắp, chuẩn bị mặt bằng và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước.

Lịch sử tham gia đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đã tham dự tổng cộng khoảng 52 gói thầu. Trong đó, tỷ lệ trúng thầu đạt mức cực kỳ cao với 42 gói, trượt 9 gói và 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lũy kế lên tới 61.238.748.680 đồng. Đặc biệt, năng lực hoạt động độc lập của công ty rất mạnh khi tổng giá trị trúng thầu độc lập chiếm 48.331.352.680 đồng, trong khi giá trị trúng thầu với vai trò liên danh 12.907.396.000 đồng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2026 ngoài gói thầu đã trúng nêu trên thì Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đã trúng gói Xây lắp Trường THCS Cần Đước do Ban Quản lý dự án xã Cần Đước làm chủ đầu tư, trị giá 2.371.256.000 đồng, trúng tháng 03/2026

Góc nhìn chuyên gia

Thực tế sinh động từ gói thầu tại Trường THCS Cần Đước đã làm nổi bật vai trò định hướng và tính trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch.

Nhìn nhận về sự việc này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết quan điểm chuyên môn: "Việc một gói thầu xây lắp cơ sở thu hút được nhiều nhà thầu cùng tham gia nộp E-HSDT và đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,82% là tín hiệu rất đáng khích lệ. Nó phản ánh việc áp dụng triệt để hệ thống đấu thầu qua mạng đã phá vỡ những rào cản thông tin truyền thống. Đặc biệt, hồ sơ mời thầu được lập một cách khách quan, bám sát Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, không chứa các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, là yếu tố then chốt tạo ra sự cạnh tranh thực chất này".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Sự minh bạch trong khâu mời thầu tại Ban Quản lý dự án xã Cần Đước đã mang lại lợi ích kép. Một mặt, nhà nước tiết kiệm được nguồn vốn đáng kể. Mặt khác, sự cạnh tranh về giá sẽ tạo áp lực tích cực, buộc nhà thầu phải nỗ lực tối đa cải tiến biện pháp thi công, quản trị tốt chi phí để đảm bảo chất lượng công trình bù đắp lại biên lợi nhuận. Đây chính là tinh thần mà Chỉ thị số 12/CT-TTg hướng tới khi yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu thầu".

Có thể khẳng định, sự chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt của Ban Quản lý dự án xã Cần Đước cùng đơn vị tư vấn xứng đáng được xem là mô hình chuẩn mực. Khi chủ đầu tư làm việc công tâm, minh bạch, ngân sách nhà nước sẽ được bảo vệ, và những nhà thầu có năng lực thực sự như Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước sẽ có không gian để cống hiến, đóng góp vào sự phát triển hạ tầng giáo dục, phục vụ cộng đồng.