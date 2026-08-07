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[GALLERY] BYD Denza Z9S hơn 1,1 tỷ đồng - lăn bánh 1.100 km, sạc siêu nhanh

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Denza Z9S hơn 1,1 tỷ đồng - lăn bánh 1.100 km, sạc siêu nhanh

BYD Denza Z9S được bán ra tại Trung Quốc với 3 phiên bản, di chuyển lên tới 1.100 km và hỗ trợ sạc siêu nhanh. Xe có giá từ 319.800 NDT (khoảng 1,12 tỷ đồng).

Nguyễn Chung
BYD mới đây đã thông báo mở bán trước mẫu sedan thuần điện cỡ lớn Denza Z9S 2026 vào ngày 3/8/2026 vừa qua ở thị trường Trung Quốc. Xe được phân phối với 3 phiên bản và có giá mở bán từ 319.800-389.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,12-1,36 tỷ đồng).
BYD mới đây đã thông báo mở bán trước mẫu sedan thuần điện cỡ lớn Denza Z9S 2026 vào ngày 3/8/2026 vừa qua ở thị trường Trung Quốc. Xe được phân phối với 3 phiên bản và có giá mở bán từ 319.800-389.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,12-1,36 tỷ đồng).
Denza Z9S được định vị là lựa chọn nhỏ gọn hơn của Denza Z9. Về kích thước, xe dài 5.090 mm, rộng 1.980 mm và cao 1.490 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.025 mm. Bên ngoài, xe sở hữu thiết kế khá đặc trưng với cụm đèn trước tách tầng, bao gồm dải LED kép phía trên và đèn pha chính đặt dọc ở hai bên cản trước.
Denza Z9S được định vị là lựa chọn nhỏ gọn hơn của Denza Z9. Về kích thước, xe dài 5.090 mm, rộng 1.980 mm và cao 1.490 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.025 mm. Bên ngoài, xe sở hữu thiết kế khá đặc trưng với cụm đèn trước tách tầng, bao gồm dải LED kép phía trên và đèn pha chính đặt dọc ở hai bên cản trước.
Trên nóc xe được trang bị cảm biến LiDAR phục vụ các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Xe cũng có ngăn chứa đồ phía trước với dung tích 120 lít. Nhìn từ bên sườn, Denza Z9S sở hữu kiểu dáng coupe thể thao với viền kính tối màu và tay nắm cửa thiết kế mới.
Trên nóc xe được trang bị cảm biến LiDAR phục vụ các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Xe cũng có ngăn chứa đồ phía trước với dung tích 120 lít. Nhìn từ bên sườn, Denza Z9S sở hữu kiểu dáng coupe thể thao với viền kính tối màu và tay nắm cửa thiết kế mới.
Khách hàng có thể lựa chọn 4 kiểu mâm với đường kính 19 inch hoặc 20 inch. Phía sau xe đi kèm dải đèn LED thanh mảnh, kết hợp với cánh gió sau chỉnh điện chủ động. Z9S sẽ có 7 màu sơn ngoại thất, trong đó có màu tím Dawn Purple và xanh lục FJORD Green.
Khách hàng có thể lựa chọn 4 kiểu mâm với đường kính 19 inch hoặc 20 inch. Phía sau xe đi kèm dải đèn LED thanh mảnh, kết hợp với cánh gió sau chỉnh điện chủ động. Z9S sẽ có 7 màu sơn ngoại thất, trong đó có màu tím Dawn Purple và xanh lục FJORD Green.
Bên trong, Denza Z9S sở hữu khoang lái tạo cảm giác ôm trọn bao quanh hành khách. Nội thất có 3 tùy chọn màu gồm tím Cloud Smoke Purple, trắng Frost Porcelain White và đỏ Flame Red. Nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như ghế bọc da Nappa, trần Alcantara toàn phần và ốp loa bằng kim loại phay xước.
Bên trong, Denza Z9S sở hữu khoang lái tạo cảm giác ôm trọn bao quanh hành khách. Nội thất có 3 tùy chọn màu gồm tím Cloud Smoke Purple, trắng Frost Porcelain White và đỏ Flame Red. Nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như ghế bọc da Nappa, trần Alcantara toàn phần và ốp loa bằng kim loại phay xước.
Chưa hết, xe còn được trang bị tấm gắn từ tính phía trước ghế phụ, cho phép người dùng gắn máy tính bảng, tai nghe hoặc vật trang trí. Hành khách phía sau có màn hình 7 inch tích hợp trên bệ tỳ tay để chỉnh điều hòa, rèm che nắng và đèn viền nội thất.
Chưa hết, xe còn được trang bị tấm gắn từ tính phía trước ghế phụ, cho phép người dùng gắn máy tính bảng, tai nghe hoặc vật trang trí. Hành khách phía sau có màn hình 7 inch tích hợp trên bệ tỳ tay để chỉnh điều hòa, rèm che nắng và đèn viền nội thất.
Không chỉ tiện nghi, nội thất của Denza Z9S còn thực dụng với tổng cộng 44 không gian chứa đồ. Khoang hành lý phía sau có dung tích 470 lít và có thể mở rộng. BYD Denza Z9S sử dụng hệ truyền động thuần điện với hai cấu hình, bao gồm dẫn động cầu sau RWD và dẫn động 4 bánh AWD.
Không chỉ tiện nghi, nội thất của Denza Z9S còn thực dụng với tổng cộng 44 không gian chứa đồ. Khoang hành lý phía sau có dung tích 470 lít và có thể mở rộng. BYD Denza Z9S sử dụng hệ truyền động thuần điện với hai cấu hình, bao gồm dẫn động cầu sau RWD và dẫn động 4 bánh AWD.
Trong đó, bản RWD dùng 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 370 kW (496 mã lực). Phiên bản AWD được trang bị 3 mô-tơ, cho tổng công suất 890 kW (1.194 mã lực), và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,68 giây.
Trong đó, bản RWD dùng 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 370 kW (496 mã lực). Phiên bản AWD được trang bị 3 mô-tơ, cho tổng công suất 890 kW (1.194 mã lực), và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,68 giây.
Denza Z9S sở hữu pin Blade thế hệ thứ hai của BYD với dung lượng 102,326 kWh. Nhờ đó, xe có phạm vi di chuyển theo chuẩn CLTC là 780 km, 920 km và 1.100 km, tùy phiên bản.
Denza Z9S sở hữu pin Blade thế hệ thứ hai của BYD với dung lượng 102,326 kWh. Nhờ đó, xe có phạm vi di chuyển theo chuẩn CLTC là 780 km, 920 km và 1.100 km, tùy phiên bản.
Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao God’s Eye B (DiPilot 300) với cảm biến LiDAR. Hệ thống này hỗ trợ dẫn đường trong đô thị, hỗ trợ lái trên cao tốc và đỗ xe trong mọi tình huống.
Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao God’s Eye B (DiPilot 300) với cảm biến LiDAR. Hệ thống này hỗ trợ dẫn đường trong đô thị, hỗ trợ lái trên cao tốc và đỗ xe trong mọi tình huống.
Video: Giới thiệu mẫu xe sedan điện BYD Denza Z9S 2026.
Nguyễn Chung
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