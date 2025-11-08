TP HCM: Vì sao Công ty Nhân Thịnh trúng 100% gói thầu 2025?

Dữ liệu ghi nhận Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhân Thịnh trúng 10/10 gói thầu trong năm 2025, và trúng 100% số gói tham gia tại 3 chủ đầu tư quen thuộc ở huyện Nhà Bè cũ.

Hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án xây lắp hạ tầng cơ sở, luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Việc đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, như tinh thần của Luật Đấu thầu, là mục tiêu hàng đầu. Phản ánh từ cơ sở dữ liệu đấu thầu tại TP.HCM cho thấy một số doanh nghiệp có tần suất trúng thầu đáng chú ý.

Mới đây, tại xã Hiệp Phước (TP.HCM), một gói thầu xây lắp vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu, thu hút sự quan tâm về năng lực của đơn vị trúng thầu.

Trúng thầu xây lắp 1,257 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước

Ngày 23/10/2025, ông Lê Minh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước, đã ký Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng". Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hẻm 1534 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức (nay thuộc xã Hiệp Phước sau khi sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15).

Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng". Nguồn: MSC

Dự án này trước đó đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè phê duyệt tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 05/11/2024, với tổng mức đầu tư là 1.642.893.000 đồng.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) số 2151/QĐ-UBND ngày 18/10/2025, gói thầu "Xây dựng" có giá 1.364.470.909 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố. Hình thức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là "Chỉ định thầu rút gọn".

Tại Quyết định số 2215/QĐ-UBND, đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nhân Thịnh. Giá trị trúng thầu là 1.257.979.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 106.491.909 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 7,8%.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nhân Thịnh (mã số thuế 0309454009), do bà Trần Thị Hồng Nhung làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Đáng chú ý, địa chỉ của nhà thầu trúng thầu được ghi nhận tại số 40 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 15, xã Hiệp Phước, TP.HCM, trùng với địa bàn của chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước.

"Sức khỏe" năm 2025 và tỷ lệ trúng thầu 100%

Việc trúng gói thầu trên tiếp tục bổ sung vào danh sách các gói thầu mà Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nhân Thịnh (Công ty Nhân Thịnh) đã trúng trong năm 2025.

Phân tích dữ liệu tổng hợp (tính đến ngày 22/08/2025) cho thấy, trong năm 2025, Công ty Nhân Thịnh đã tham gia 10 gói thầu và được ghi nhận trúng cả 10 gói. Tổng giá trị của 10 gói thầu này là 12.062.973.000 đồng.

Các gói thầu trúng trong năm 2025 chủ yếu là các gói xây lắp quy mô nhỏ, tập trung tại khu vực huyện Nhà Bè (cũ). Có thể kể đến như gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp hẻm tổ 15, ấp 4, xã Long Thới (trúng 1,353 tỷ đồng); gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm tổ 12, 13, 14 ấp 2, xã Long Thới (trúng 1,489 tỷ đồng); hay gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp hẻm tổ 6, ấp 1, xã Long Thới (trúng 1,515 tỷ đồng)…

Việc một doanh nghiệp đạt tỷ lệ trúng thầu 100% trong một khoảng thời gian nhất định (10/10 gói trong năm 2025) là một con số ấn tượng, cho thấy uy tín hoặc năng lực nổi bật của nhà thầu này trong phân khúc thị trường mà doanh nghiệp tham gia.

Lịch sử đấu thầu và các chủ đầu tư "quen mặt"

Nhìn rộng hơn về lịch sử hoạt động đấu thầu, dữ liệu ghi nhận Công ty Nhân Thịnh đã tham gia tổng cộng 49 gói thầu, trong đó đã trúng 45 gói, 1 gói trượt và 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (lũy kế) là 112.551.464.305 đồng.

Trong số 45 gói đã trúng, có 2 gói nhà thầu tham gia với tư cách liên danh.

Điều đáng chú ý nhất trong lịch sử đấu thầu của Công ty Nhân Thịnh là "mối duyên" với một số chủ đầu tư/bên mời thầu cụ thể, tất cả đều thuộc địa bàn huyện Nhà Bè (cũ).

Dữ liệu cho thấy, Công ty Nhân Thịnh có 3 "khách hàng" lớn nhất, và tại cả 3 đơn vị này, nhà thầu đều đạt tỷ lệ trúng tuyệt đối 100%:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè: Công ty Nhân Thịnh đã tham gia 17 gói thầu và trúng cả 17 gói.

2. Ủy ban nhân dân xã Long Thới: Công ty Nhân Thịnh tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7 gói.

3. Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước: Công ty Nhân Thịnh tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói (bao gồm cả gói thầu "Xây dựng" hẻm 1534 vừa được phê duyệt).

Như vậy, chỉ riêng tại 3 chủ đầu tư này, Công ty Nhân Thịnh đã trúng 28 gói thầu.

Tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế?

Việc một doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương (xã Hiệp Phước) trúng thầu các dự án trên địa bàn (do UBND xã Hiệp Phước, UBND xã Long Thới, Ban QLDA huyện Nhà Bè làm chủ đầu tư) là điều không hiếm gặp. Điều này có thể tạo thuận lợi cho công tác triển khai, giám sát dự án.

Tuy nhiên, việc một nhà thầu đạt tỷ lệ trúng 100% tại các chủ đầu tư "ruột", như 17/17 gói tại Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Nhà Bè hay 10/10 gói trong năm 2025, đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của các cuộc thầu.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản sửa đổi (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đều nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với gói thầu "Xây dựng" hẻm 1534, hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" được áp dụng. Hình thức này thường áp dụng cho các gói thầu cấp bách hoặc có giá trị nhỏ. Tỷ lệ tiết kiệm 7,8% tại gói thầu này là một con số cần được ghi nhận.

Tuy nhiên, khi nhìn vào bức tranh tổng thể với 45/49 gói trúng thầu, đặc biệt là tỷ lệ trúng tuyệt đối tại các chủ đầu tư quen thuộc, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi: Liệu môi trường đấu thầu tại đây đã thực sự cạnh tranh để các chủ đầu tư có thể lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí hiệu quả nhất, hay các gói thầu chỉ có sự tham gia của các nhà thầu "quen mặt"?

Việc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đòi hỏi sự minh bạch tối đa trong toàn bộ quá trình, từ khâu lập kế hoạch, mời thầu đến đánh giá hồ sơ và lựa chọn nhà thầu, nhất là trong bối cảnh các quy định pháp luật về đấu thầu ngày càng được siết chặt.