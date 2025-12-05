TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

Chỉ trong hai ngày 13 và 14/11/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons liên tiếp được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên lựa chọn thực hiện hai gói thầu nâng cấp đường giao thông với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này đều ở mức dưới 0,5%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên (TP HCM) trong tháng 11/2025 ghi nhận sự bứt phá của Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons (gọi tắt là Solar Cons) khi nhà thầu này liên tiếp được xướng tên ở các gói thầu xây lắp hạ tầng trọng điểm.

"Cú đúp" trúng thầu trong 24 giờ

Cụ thể, ngày 14/11/2025, ông Nguyễn Duy Mỹ - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên đã ký Quyết định số 139/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng BTN đường Tân Lập 01 (giai đoạn 3)".

Quyết định số 139/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng BTN đường Tân Lập 01 (giai đoạn 3)". Nguồn: MSC

Tại gói thầu này, Solar Cons trúng thầu với giá 12.697.078.783 đồng, thực hiện trong 360 ngày. So với giá gói thầu được duyệt là 12.760.884.098 đồng, mức tiết kiệm đạt khoảng 63 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 0,5%.

Trước đó đúng một ngày, vào ngày 13/11/2025, cũng chính ông Nguyễn Duy Mỹ đã ký quyết định phê duyệt Solar Cons trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình "Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Lập 41, Tân Lập 33 (giai đoạn 1)". Giá trúng thầu là 8.257.495.671 đồng, giảm được khoảng 24,8 triệu đồng so với giá dự toán 8.282.345.744 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này thậm chí còn thấp hơn, chỉ đạt mức xấp xỉ 0,3%.

Quyết định số 136/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng thuộc công trình "Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Lập 41, Tân Lập 33 (giai đoạn 1)". Nguồn: MSC

Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ, Solar Cons đã "ôm" trọn hai gói thầu hạ tầng giao thông tại cùng một chủ đầu tư với tổng giá trị trúng thầu hơn 20,9 tỷ đồng. Việc trúng thầu liên tiếp là tin vui khẳng định năng lực của doanh nghiệp, tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng" dưới 1% tại cả hai gói thầu cũng đặt ra những suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất trong công tác đấu thầu tại địa phương này.

Hồ sơ năng lực và những con số "biết nói"

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons được thành lập năm 2010, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quang Khoa.

Lịch sử đấu thầu của Solar Cons cho thấy một "phong độ" rất ổn định. Doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 92 gói thầu, trong đó trúng 74 gói, tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 80%. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Solar Cons tập trung tại TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong năm 2025, Solar Cons thể hiện sự tăng tốc mạnh mẽ. Tính đến cuối tháng 11/2025, đơn vị này đã tham gia 16 gói thầu và trúng tới 10 gói. Ngoài Bắc Tân Uyên, Solar Cons cũng là gương mặt quen thuộc tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh mời thầu.

Đáng chú ý, dữ liệu thống kê cho thấy Solar Cons có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100%) khi tham gia các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh mời thầu (tham gia 11 gói, trúng cả 11 gói) và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phước Tấn mời thầu (tham gia 7 trúng 7). Đây là những con số mơ ước đối với bất kỳ nhà thầu xây lắp nào.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế

Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu sát nhau không phải là hiếm, nhưng vấn đề đảm bảo nguồn lực để triển khai đồng bộ các dự án luôn là bài toán khó. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm thấp trong đấu thầu đầu tư công luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận và các cơ quan quản lý.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: "Mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 không chỉ là chọn được nhà thầu có năng lực mà còn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, tức là mua được dịch vụ tốt với giá hợp lý nhất cho ngân sách nhà nước. Khi tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, diễn ra thường xuyên và lặp lại, các cơ quan chức năng cần xem xét lại quy trình lập hồ sơ mời thầu xem có các tiêu chí hạn chế cạnh tranh hay không, hoặc công tác thẩm định giá đã sát với thị trường chưa".

Đồng quan điểm, một chuyên gia đấu thầu độc lập nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% thường xuất hiện ở các gói thầu ít nhà thầu tham dự hoặc có sự chênh lệch quá lớn về năng lực giữa các nhà thầu. Đối với các chủ đầu tư, khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với mức tiết kiệm thấp, cần nâng cao trách nhiệm giải trình và giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo 'tiền nào của nấy', tránh tình trạng giá cao nhưng chất lượng không tương xứng".

Với việc trúng cùng lúc hai gói thầu xây lắp đường giao thông có thời gian thực hiện dài (360 ngày) tại Bắc Tân Uyên, áp lực về dòng tiền và huy động thiết bị, nhân sự đối với Solar Cons là không nhỏ. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên cần có biện pháp giám sát chặt chẽ tiến độ, đảm bảo nhà thầu không dàn trải nguồn lực, ảnh hưởng đến chất lượng công trình phục vụ dân sinh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về tiến độ triển khai các dự án này.