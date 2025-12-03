Lâm Đồng: Công ty Tín Đạt trúng gói thầu hơn 10 tỷ đồng, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Tham gia đấu thầu gói xây lắp hơn 10 tỷ đồng tại Di Linh (Lâm Đồng), Công ty Tín Đạt là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 2%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 17/11/2025, ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 102/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công Xây dựng đường và cầu thôn Bảo Tuân xã Bảo Thuận.

Quyết định số 102/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công Xây dựng đường và cầu thôn Bảo Tuân xã Bảo Thuận. Nguồn: MSC

Đây là gói thầu xây lắp chính thuộc dự án "Xây dựng đường và cầu thôn Bảo Tuân xã Bảo Thuận", được UBND huyện Di Linh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 10.455.942.950 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn lồng ghép khác giai đoạn 2025-2027.

Kịch bản "một mình một ngựa" và con số tiết kiệm khiêm tốn

Mặc dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhưng đến thời điểm đóng thầu (10/10/2025), chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt (Công ty Tín Đạt) nộp hồ sơ dự thầu.

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Tín Đạt dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Kết quả, doanh nghiệp này trúng thầu với giá 10.252.281.162 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 420 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

So với giá gói thầu được phê duyệt, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua đấu thầu là hơn 203 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,9%.

Dư luận và các chuyên gia đấu thầu thường lo ngại rằng, tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự (thường gọi là "một mình một ngựa") sẽ làm giảm tính cạnh tranh, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp cho ngân sách. Tại gói thầu này, thực tế đã diễn ra đúng như lo ngại trên.

Bất thường khối lượng phát sinh trong hồ sơ dự thầu

Đi sâu phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT số 19/BCĐG ngày 22/10/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Hồng lập, có một chi tiết đáng chú ý liên quan đến hồ sơ tài chính của nhà thầu.

Cụ thể, Tổ chuyên gia đấu thầu ghi nhận Công ty Tín Đạt đã đưa vào bảng giá dự thầu một hạng mục khối lượng phát sinh không có trong Hồ sơ mời thầu (HSMT). Đó là hạng mục "Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn" với tổng giá trị hơn 170.684.000 đồng.

Tại báo cáo này, Tổ chuyên gia nhận định: "Tổ chuyên gia không có cơ sở để đánh giá phần khối lượng và đơn giá này. Đề nghị chủ đầu tư xem xét và hiệu chỉnh theo quy định (Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)". Đồng thời, kiến nghị chủ đầu tư đàm phán giá để đảm bảo chi phí xây dựng không vượt giá gói thầu được duyệt.

Việc nhà thầu tự ý chào thêm khối lượng không có trong tiên lượng mời thầu là một tình huống khá hy hữu. Điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng của công tác lập HSMT: Liệu HSMT đã tính toán đủ khối lượng thực tế hay chưa? Hay nhà thầu có thông tin nào khác để "đón đầu" phần việc này?

Năng lực của Công ty Tín Đạt và "duyên" với chủ đầu tư

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt có mã số doanh nghiệp 3600673228, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 469, xa lộ Hà Nội, KP 5B, Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Thùy.

Phân tích dữ liệu đấu thầu trong năm 2025 cho thấy, hoạt động của Công ty Tín Đạt có phần trầm lắng hơn các năm trước nhưng lại rất "có duyên" với Ban QLDA ĐTXD khu vực Di Linh.

Cụ thể, tính đến tháng 11/2025, nhà thầu này tham gia khoảng 4 gói thầu xây lắp. Đáng chú ý, trong khi trượt thầu tại các chủ đầu tư khác (như trượt Gói thầu số 04 tại Tây Ninh do Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Dương mời thầu vào tháng 5/2025), thì tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Di Linh, Công ty Tín Đạt lại được xướng tên trúng thầu.

Mở rộng dữ liệu lịch sử, Công ty Tín Đạt đã từng tham gia 7 gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Di Linh (nay là Ban QLDA ĐTXD khu vực Di Linh) mời thầu, trong đó đã trúng thầu tới 5 gói. Một số gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như: Thi công Đường và cầu Tiên Cô xã Liên Đầm; Thi công Đường trong khu dân cư thôn 2, xã Tân Lâm...

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại cùng một chủ đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gói thầu chỉ có duy nhất nhà thầu này tham dự, là vấn đề cần được quan tâm giám sát để đảm bảo tính minh bạch, công bằng theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15).

Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã có nhiều quy định mới nhằm tăng cường tính cạnh tranh, ngăn chặn tình trạng "quân xanh, quân đỏ" hoặc thông thầu. Việc các gói thầu đầu tư công tại Di Linh diễn ra trong cảnh "chợ chiều" vắng người mua, thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần có những đánh giá chuyên sâu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.