TP HCM: Gói thầu gần 7,5 tỷ, nhà thầu Phú Cường “một mình một ngựa” về đích

Tham dự gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Đông Hiệp trong vai thế độc tôn, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường đã dễ dàng trúng thầu với mức giá sát dự toán, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức "tượng trưng" khoảng 1%.

Mới đây, UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường (Trương Quyền và đường Trần Quang Diệu/14)". Kết quả không gây nhiều bất ngờ khi đơn vị trúng thầu là một cái tên dày dạn kinh nghiệm trên địa bàn: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường.

Kịch bản "một mình một ngựa"

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1132/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 do Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp ký ban hành, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường được lựa chọn thực hiện gói thầu "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật)".

Quyết định số 1132/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng. Nguồn: MSC

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 7.499.372.792 đồng. Giá trúng thầu của Công ty Phú Cường là 7.419.312.025 đồng. Như vậy, qua quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là hơn 80 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ~1,06%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 200 ngày.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu (ngày 20/10/2025) cho thấy, mã thông báo mời thầu IB2500431439 đã thu hút sự quan tâm của... duy nhất 01 nhà thầu là Công ty Phú Cường. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá tuy không vi phạm quy định pháp luật hiện hành (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP), nhưng lại đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh, sức hút của gói thầu cũng như hiệu quả kinh tế thực sự mang lại. Liệu các tiêu chí trong E-HSMT (do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ lập) có thực sự mở rộng cửa cho các nhà thầu khác, hay vô tình tạo lợi thế cho nhà thầu quen mặt?

Năng lực của Công ty Phú Cường ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phú Cường có mã số doanh nghiệp 0304434182, được thành lập từ năm 2006. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Thanh Phương. Sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính (theo bối cảnh mới từ 01/7/2025), địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này hiện đặt tại: 37 Đường Số 3, Khu Phố 8, Phường Thủ Đức, TP HCM.

Công ty Phú Cường không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng tại khu vực này. Theo dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu này đã tham gia dự thầu ít nhất 84 gói, trong đó được công bố trúng thầu tới 75 gói. Một tỷ lệ trúng thầu rất cao, cho thấy vị thế "đáng nể" của doanh nghiệp này.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Phú Cường liên tiếp được xướng tên ở nhiều gói thầu xây lắp. Đơn cử, ngoài gói thầu tại Tân Đông Hiệp vừa trúng tháng 11/2025, trước đó vào tháng 9/2025, nhà thầu này cũng được ghi nhận trúng 2 gói thầu khác tại UBND Phường Dĩ An và một số đơn vị khác (nay thuộc TP HCM). Điểm chung của các gói thầu này thường là quy mô từ vài tỷ đến chục tỷ đồng, và thường xuyên xuất hiện tình trạng ít tính cạnh tranh gay gắt về giá.

Cần giám sát chặt chẽ chất lượng sau đấu thầu

Luật Đấu thầu năm 2023 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn đề cao mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu sát giá tại một địa bàn cụ thể là hiện tượng cần được các cơ quan chức năng, chủ đầu tư lưu tâm giám sát.

Việc Công ty Phú Cường trúng gói thầu hơn 7,4 tỷ đồng tại Tân Đông Hiệp là kết quả của quá trình đánh giá E-HSDT (Báo cáo số 22/025/BCXT-VCDC). Tuy nhiên, với tỷ lệ tiết kiệm thấp và không có đối thủ cạnh tranh, dư luận hoàn toàn có quyền băn khoăn về việc liệu ngân sách nhà nước đã được sử dụng tối ưu hay chưa?

Bên cạnh đó, năng lực thi công thực tế của Công ty Phú Cường khi dàn trải nhân sự, thiết bị cho nhiều gói thầu trúng cùng lúc trong năm 2025 cũng là vấn đề cần được Chủ đầu tư (UBND phường Tân Đông Hiệp) giám sát chặt chẽ. Tránh tình trạng "thắng thầu trên giấy" nhưng chậm tiến độ hoặc thi công cầm chừng ngoài thực địa.