Văn khấn cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026 tại nhà, ở cơ quan đầy đủ nhất

Văn khấn cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026 cầu gia đình được bình an, người người mạnh khỏe, công việc thuận lợi, biết làm điều thiện, sống hòa thuận.

Tháng 7 Âm lịch đã sang. Một trong những nghi lễ quan trọng người Việt rất coi trọng trong tháng 7 Âm lịch - tháng cô hồn chính là lễ cúng cô hồn.

Cúng cô hồn phải cúng ngoài trời, vào khoảng từ 17h-19h tối, không cúng trong nhà, không cúng sáng sớm và sau 20h đêm.

Ý nghĩa cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026

Cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch xuất phát từ tích Mục Kiền Liên cứu mẹ và lễ Địa Quan xá tội của Đạo giáo. Dân gian tin Rằm tháng 7 cửa địa ngục mở, các vong linh không nơi nương tựa được về dương gian.

Cúng thí thực không phải thờ ma quỷ, mà là bố thí - cho những linh hồn đói khổ được no đủ, không quấy nhiễu người sống. Đó là lòng từ bi, làm phúc tích đức trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Nhiều người cho rằng cúng mùng 1 tháng 7 Âm lịch và cúng cô hồn cần phải vào một ngày. Tuy nhiên, mùng 1 tháng 7 Âm lịch không phải là ngày đẹp nhất để cúng cô hồn.

2. Ngày cúng cô hồn tốt nhất trong tháng 7 Âm lịch là:

1. Ngày mùng 2 đến ngày 15 tháng 7 Âm lịch: Đây là khoảng thời gian chính. Bạn có thể chọn bất kỳ ngày nào rảnh rỗi, thuận tiện cho gia đình.

2. Đẹp nhất là chiều 14 và chiều 15 tháng 7 Âm lịch: Đây là đỉnh điểm của tháng cô hồn, cũng là ngày Rằm tháng 7 - Lễ Vu Lan và Lễ Xá tội vong nhân. Vào ngày này, năng lượng từ bi, xá tội là lớn nhất, các vong linh được đi lại tự do nhất nên sẽ dễ dàng nhận được đồ cúng của gia chủ nhất. Hầu hết các chùa, đình, phủ đều làm lễ cúng chúng sinh lớn vào 2 ngày này.

3. Nếu bạn là người kinh doanh: Thường sẽ cúng đều hơn, vào các ngày mùng 1, 15, hoặc thậm chí mùng 2 và 16 Âm lịch hàng tháng. Tháng 7 Âm lịch thì nên cúng vào mùng 1 và rằm 15 để cầu buôn may bán đắt, tránh vía dữ.

Dưới đây là các bài văn khấn cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất:

Văn khấn cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026 ngoài trời

Bài dưới đây phù hợp cho gia đình, cửa hàng hoặc người kinh doanh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Phật A Di Đà.

Con kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Con kính lạy chư vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày …… tháng 7 năm Bính Ngọ Âm lịch.

Tín chủ chúng con là: ………………………………………………………

Hiện ngụ tại/đại diện cho: ………………………………………………

Địa chỉ nơi làm lễ: …………………………………………………………

Nhân tiết tháng 7 Âm lịch, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, cháo trắng, gạo muối, bánh trái, nước sạch và các phẩm vật cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con kính mời các hương linh, chúng sinh không nơi nương tựa, không người thờ cúng, các vị khuất mặt khuất mày, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đang lưu lại quanh khu vực này cùng về trước án thọ hưởng lễ vật.

Chúng con phát tâm bố thí, nguyện các hương linh hoan hỷ nhận chút lễ bạc lòng thành, giảm bớt khổ đau, nương theo thiện duyên mà sớm được an lành.

Sau khi thọ hưởng lễ vật, kính mong các vị hoan hỷ rời đàn, không lưu luyến nơi đây, cùng giữ sự an ổn cho gia đình, khu dân cư và những người đang sinh sống, làm việc trong khu vực.

Chúng con kính nguyện gia đình được bình an, người người mạnh khỏe, công việc thuận lợi, biết làm điều thiện, sống hòa thuận và giúp đỡ mọi người.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026 tại công ty, cửa hàng

3. Văn khấn cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026 tại công ty, cửa hàng

Bài này dùng cho người đại diện doanh nghiệp, chủ cửa hàng, quản lý showroom, kho xưởng hoặc công trình. Mâm lễ nên đặt ở khu vực phù hợp phía ngoài cơ sở, không đặt trên bàn thờ gia tiên hoặc trộn chung với lễ cúng nội bộ của doanh nghiệp.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Phật A Di Đà.

Con kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Con kính lạy chư vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày …… tháng 7 năm Bính Ngọ Âm lịch.

Tín chủ con là: ………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………

Đại diện cho công ty/cửa hàng: …………………………………………

Địa chỉ nơi làm lễ: …………………………………………………………

Nhân tiết tháng 7 Âm lịch, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, cháo trắng, gạo muối, bánh trái, nước sạch và các phẩm vật cúng dâng, bày ra tại khu vực phía ngoài công ty/cửa hàng.

Chúng con kính mời các hương linh, chúng sinh không nơi nương tựa, không người thờ cúng và các vị khuất mặt khuất mày đang lưu lại quanh khu vực này cùng về trước án thọ hưởng lễ vật.

Kính mong các vị hoan hỷ nhận chút lễ bạc lòng thành. Sau khi thọ hưởng, xin hoan hỷ rời đàn, không lưu luyến nơi đây, cùng giữ sự an ổn cho khu vực làm việc và những người đang sinh hoạt, kinh doanh tại đây.

Chúng con kính nguyện công ty hoạt động ổn định, công việc được thuận lợi, nhân sự hòa thuận và bình an, khách hàng tin tưởng, đối tác đồng hành, mọi việc được thực hiện minh bạch, đúng đắn và tốt lành.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

4. Văn khấn cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026 dạng văn vần dân gian

Bản văn vần phù hợp với gia đình muốn giữ cách đọc truyền thống.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày...... tháng 7 năm Bính Ngọ Âm lịch…

Tín chủ chúng con là… Ngụ tại… Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình:

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa không nhà bơ vơ

Đại Thánh Khảo giáo

A nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng: Chết uổng,chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn – chết ốm đau

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lầm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hài hòa gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với áo quần đã được phân chia

Kính cáo tôn thần

Chứng minh công đức

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần).

Tóm lại, người ta cúng cô hồn vào tháng 7 Âm lịch 2026 không phải vì sợ ma quỷ bắt, mà vì 3 chữ: Nhớ ơn - Xá tội - Bố thí. Nhớ ơn tổ tiên, cầu cho các vong linh được xá tội, và bố thí cho những linh hồn đói khổ không nơi nương tựa.

Trên đây là những bài văn khấn cúng cô hồn tháng 7 Âm lịch 2026 đầy đủ và chuẩn nhất. Hy vọng sẽ giúp bạn hoàn thành nghi lễ được hoàn hảo, lòng thành nhất!