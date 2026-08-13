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[GALLERY] Hyundai Tucson Hybrid “Made in Vietnam” sẽ xuất khẩu sang Australia

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Tucson Hybrid “Made in Vietnam” sẽ xuất khẩu sang Australia

Hyundai Tucson BLK Edition 2027 dự kiến có mặt tại Australia trong những tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Việt Nam.

Nguyễn Anh
Hyundai Tucson BLK Edition 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Australia trong những tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên một mẫu ôtô mới mang thương hiệu Hyundai xuất xưởng từ Việt Nam được phân phối tại thị trường Australia.
Hyundai Tucson BLK Edition 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Australia trong những tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên một mẫu ôtô mới mang thương hiệu Hyundai xuất xưởng từ Việt Nam được phân phối tại thị trường Australia.
Theo kế hoạch, Hyundai Tucson BLK Edition sẽ được đưa tới các showroom tại Australia trong khoảng tháng 10-12/2026. Phiên bản này được định vị giữa hai cấu hình Elite và Premium trong danh mục Tucson, sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp dẫn động cầu trước.
Theo kế hoạch, Hyundai Tucson BLK Edition sẽ được đưa tới các showroom tại Australia trong khoảng tháng 10-12/2026. Phiên bản này được định vị giữa hai cấu hình Elite và Premium trong danh mục Tucson, sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp dẫn động cầu trước.
Hyundai hiện chưa công bố hình ảnh chính thức của Tucson BLK Edition. Tuy nhiên, phiên bản này được kỳ vọng áp dụng phong cách tương tự Palisade Black Ink, tập trung vào các chi tiết ngoại thất và nội thất màu đen thay vì bổ sung nhiều trang bị mới.
Hyundai hiện chưa công bố hình ảnh chính thức của Tucson BLK Edition. Tuy nhiên, phiên bản này được kỳ vọng áp dụng phong cách tương tự Palisade Black Ink, tập trung vào các chi tiết ngoại thất và nội thất màu đen thay vì bổ sung nhiều trang bị mới.
Một phiên bản mang phong cách tương tự có tên Night Edition đang được cung cấp tại Mỹ và Canada, sở hữu mâm hợp kim 19 inch màu đen, các chi tiết trên cản trước và sau sơn đen bóng, ốp gương và viền cửa sổ màu đen, cùng trần nội thất tối màu.
Một phiên bản mang phong cách tương tự có tên Night Edition đang được cung cấp tại Mỹ và Canada, sở hữu mâm hợp kim 19 inch màu đen, các chi tiết trên cản trước và sau sơn đen bóng, ốp gương và viền cửa sổ màu đen, cùng trần nội thất tối màu.
Việc lấy Tucson từ Việt Nam giúp Hyundai Australia mở thêm nguồn cung mà không ảnh hưởng tới các suất sản xuất tại Hàn Quốc dành cho những phiên bản còn lại. Bên cạnh đó, Việt Nam và Australia có các hiệp định thương mại tự do, nên xe dự kiến không phát sinh thêm thuế nhập khẩu do thay đổi nguồn cung.
Việc lấy Tucson từ Việt Nam giúp Hyundai Australia mở thêm nguồn cung mà không ảnh hưởng tới các suất sản xuất tại Hàn Quốc dành cho những phiên bản còn lại. Bên cạnh đó, Việt Nam và Australia có các hiệp định thương mại tự do, nên xe dự kiến không phát sinh thêm thuế nhập khẩu do thay đổi nguồn cung.
Đại diện Hyundai Australia cho biết hãng sẽ nhập khẩu mẫu xe SUV Tucson phiên bản đặc biệt từ Việt Nam, qua đó mở một kênh cung ứng mới cho thương hiệu và cũng là lần đầu tiên đối với thị trường Australia.
Đại diện Hyundai Australia cho biết hãng sẽ nhập khẩu mẫu xe SUV Tucson phiên bản đặc biệt từ Việt Nam, qua đó mở một kênh cung ứng mới cho thương hiệu và cũng là lần đầu tiên đối với thị trường Australia.
Điểm đáng chú ý hơn cả là Tucson BLK Edition sẽ tạo nên một cột mốc mới cho ngành sản xuất ôtô Việt Nam. Theo nguồn tin, đây sẽ là mẫu ôtô mới đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam và phân phối tại Australia.
Điểm đáng chú ý hơn cả là Tucson BLK Edition sẽ tạo nên một cột mốc mới cho ngành sản xuất ôtô Việt Nam. Theo nguồn tin, đây sẽ là mẫu ôtô mới đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam và phân phối tại Australia.
Trước đây, Hyundai Australia từng nhận xe từ nhiều quốc gia khác ngoài Hàn Quốc. Chẳng hạn, i20 N được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, i20 đời 2010-2015 đến từ Ấn Độ, trong khi một số phiên bản Tucson và i30 từng được cung cấp từ Cộng hòa Czech.
Trước đây, Hyundai Australia từng nhận xe từ nhiều quốc gia khác ngoài Hàn Quốc. Chẳng hạn, i20 N được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, i20 đời 2010-2015 đến từ Ấn Độ, trong khi một số phiên bản Tucson và i30 từng được cung cấp từ Cộng hòa Czech.
Tuy nhiên, chưa có mẫu xe mới nào được sản xuất tại Việt Nam để bán tại Australia. Hiện Hyundai sản xuất nhiều mẫu xe tại Việt Nam, trong đó có Tucson, SantaFe, Venue, Ioniq 5, Accent và Elantra. Với kế hoạch mới, Tucson BLK Edition sẽ là mẫu xe đầu tiên từ Việt Nam được Hyundai Australia đưa vào danh mục sản phẩm.
Tuy nhiên, chưa có mẫu xe mới nào được sản xuất tại Việt Nam để bán tại Australia. Hiện Hyundai sản xuất nhiều mẫu xe tại Việt Nam, trong đó có Tucson, SantaFe, Venue, Ioniq 5, Accent và Elantra. Với kế hoạch mới, Tucson BLK Edition sẽ là mẫu xe đầu tiên từ Việt Nam được Hyundai Australia đưa vào danh mục sản phẩm.
Giá bán Tucson BLK Edition tại Australia chưa được xác nhận. Tuy nhiên, do được định vị giữa Elite và Premium, giá xe được dự đoán nằm trong khoảng giữa 48.350-50.850 AUD (tương đương 890-935 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Giá bán Tucson BLK Edition tại Australia chưa được xác nhận. Tuy nhiên, do được định vị giữa Elite và Premium, giá xe được dự đoán nằm trong khoảng giữa 48.350-50.850 AUD (tương đương 890-935 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson Black Edition.
Nguyễn Anh
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