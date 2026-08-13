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[GALLERY] Lamborghini Diablo Roadster đã trở lại và lợi hại gấp nhiều lần

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lamborghini Diablo Roadster đã trở lại và lợi hại gấp nhiều lần

Sẽ chỉ có 19 chiếc siêu xe Lamborghini Diablo Roadster mui trần được Eccentrica phục chế và nâng cấp tới độ hoàn hảo từng chi tiết, mức giá sẽ không hề rẻ.

Nguyễn Chung
Tại Tuần lễ xe hơi Monterey, Eccentrica đã phục chế Lamborghini Diablo Roadster lên một tầm cao mới. Hãng xe Ý này đã ra mắt mẫu V12 Roadster mới, một phiên bản mui trần được phát triển từ chiếc coupe V12 nguyên bản của Eccentrica, kết hợp vẻ ngoài của siêu xe thập niên 1990 với kỹ thuật hiện đại và động cơ V12 hút khí tự nhiên.
Tại Tuần lễ xe hơi Monterey, Eccentrica đã phục chế Lamborghini Diablo Roadster lên một tầm cao mới. Hãng xe Ý này đã ra mắt mẫu V12 Roadster mới, một phiên bản mui trần được phát triển từ chiếc coupe V12 nguyên bản của Eccentrica, kết hợp vẻ ngoài của siêu xe thập niên 1990 với kỹ thuật hiện đại và động cơ V12 hút khí tự nhiên.
Giống như chiếc Eccentrica V12 nguyên bản, số lượng sản xuất sẽ giới hạn chỉ 19 chiếc, mỗi chiếc Lamborghini Diablo Roadster được cấu hình riêng theo yêu cầu của chủ sở hữu. Chiếc xe vẫn giữ nguyên động cơ V12 5,7 lít nguyên bản.
Giống như chiếc Eccentrica V12 nguyên bản, số lượng sản xuất sẽ giới hạn chỉ 19 chiếc, mỗi chiếc Lamborghini Diablo Roadster được cấu hình riêng theo yêu cầu của chủ sở hữu. Chiếc xe vẫn giữ nguyên động cơ V12 5,7 lít nguyên bản.
Tuy nhiên cỗ máy đã được cải tiến với các van và trục cam mới để sản sinh công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 600Nm. Nhờ vậy, nó có thể đạt vận tốc 100km/h chỉ trong 3,8 giây - chậm hơn bản coupe 0,3 giây và sẽ đạt tốc độ tối đa 335km/h.
Tuy nhiên cỗ máy đã được cải tiến với các van và trục cam mới để sản sinh công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 600Nm. Nhờ vậy, nó có thể đạt vận tốc 100km/h chỉ trong 3,8 giây - chậm hơn bản coupe 0,3 giây và sẽ đạt tốc độ tối đa 335km/h.
Sức mạnh được truyền qua hộp số sàn 6 cấp, trong khi ba chế độ lái cho phép người lái điều chỉnh xe cho các điều kiện khác nhau. Việc tháo bỏ phần mái của chiếc Diablo không chỉ đơn thuần là cắt bỏ phần trên cùng.
Sức mạnh được truyền qua hộp số sàn 6 cấp, trong khi ba chế độ lái cho phép người lái điều chỉnh xe cho các điều kiện khác nhau. Việc tháo bỏ phần mái của chiếc Diablo không chỉ đơn thuần là cắt bỏ phần trên cùng.
Eccentrica cho biết họ đã tiến hành một nghiên cứu khí động học chuyên sâu để quản lý luồng không khí xung quanh khoang lái mở, đồng thời khung gầm của chiếc xe cũng được gia cố bằng sợi carbon.
Eccentrica cho biết họ đã tiến hành một nghiên cứu khí động học chuyên sâu để quản lý luồng không khí xung quanh khoang lái mở, đồng thời khung gầm của chiếc xe cũng được gia cố bằng sợi carbon.
Thân xe kết hợp thép và sợi carbon trong khi vẫn giữ được tỷ lệ đặc trưng của chiếc Diablo nguyên bản. Xe cũng được mở rộng trục bánh, cải tiến hệ thống treo, giảm xóc bán chủ động, hệ thống lái thủy lực và phanh Brembo hiện đại.
Thân xe kết hợp thép và sợi carbon trong khi vẫn giữ được tỷ lệ đặc trưng của chiếc Diablo nguyên bản. Xe cũng được mở rộng trục bánh, cải tiến hệ thống treo, giảm xóc bán chủ động, hệ thống lái thủy lực và phanh Brembo hiện đại.
Bên trong, chất liệu da Connolly, Alcantara, vật liệu mạ anodized và sợi carbon lộ ra ngoài mang đến cho khoang cabin cảm giác hiện đại hơn mà vẫn không hoàn toàn từ bỏ nét cổ điển làm nên sự đặc biệt của chiếc xe nguyên bản.
Bên trong, chất liệu da Connolly, Alcantara, vật liệu mạ anodized và sợi carbon lộ ra ngoài mang đến cho khoang cabin cảm giác hiện đại hơn mà vẫn không hoàn toàn từ bỏ nét cổ điển làm nên sự đặc biệt của chiếc xe nguyên bản.
Eccentrica cho biết hơn 3.500 linh kiện đặt riêng được phát triển cho mỗi chiếc xe như một phần của quy trình tái thiết kế toàn diện. Chiếc Roadster được tạo ra với sự hợp tác của studio thiết kế Borromeo De Silva có trụ sở tại Milan.
Eccentrica cho biết hơn 3.500 linh kiện đặt riêng được phát triển cho mỗi chiếc xe như một phần của quy trình tái thiết kế toàn diện. Chiếc Roadster được tạo ra với sự hợp tác của studio thiết kế Borromeo De Silva có trụ sở tại Milan.
Trong khi quá trình phát triển được dẫn dắt bởi Maurizio Reggiani, cựu giám đốc kỹ thuật của Lamborghini, người từng làm việc trên các mẫu xe như Murciélago, Gallardo, Aventador và Huracán.
Trong khi quá trình phát triển được dẫn dắt bởi Maurizio Reggiani, cựu giám đốc kỹ thuật của Lamborghini, người từng làm việc trên các mẫu xe như Murciélago, Gallardo, Aventador và Huracán.
Chỉ có 19 chiếc Lamborghini Diablo Roadster đặc biệt được sản xuất, Eccentrica V12 Roadster sẽ là một mẫu xe cực kỳ hiếm gặp, ngay cả theo tiêu chuẩn của những siêu xe hiện đại.
Chỉ có 19 chiếc Lamborghini Diablo Roadster đặc biệt được sản xuất, Eccentrica V12 Roadster sẽ là một mẫu xe cực kỳ hiếm gặp, ngay cả theo tiêu chuẩn của những siêu xe hiện đại.
Video: Lamborghini Diablo Roadster mui trần được Eccentrica phục chế.
Nguyễn Chung
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