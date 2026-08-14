Tưởng đau đầu bình thường, không ngờ viêm xoang mạn tính đợt cấp

Nhiều năm đau đầu, người bệnh mới phát hiện viêm xoang mạn tính đợt cấp kèm polyp tại xoang hàm và xoang bướm.

Đau đầu kéo dài, tổn thương nhiều vị trí xoang

Liên khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân có tiền sử đau đầu nhiều năm, thường xuyên viêm mũi, chảy nước mũi. Trước đó, người bệnh từng đi khám và được chẩn đoán viêm mũi, sử dụng thuốc nhỏ mũi để điều trị.

Thời gian gần đây, tình trạng đau đầu xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn, đặc biệt là những cơn nhức vùng trán. Cơn đau ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày, khiến người bệnh đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương thăm khám.

Qua thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng và thực hiện các kiểm tra cần thiết, bác sĩ phát hiện người bệnh mắc viêm xoang mạn tính đợt cấp, kèm polyp tại xoang hàm và xoang bướm.

Đây là tình trạng tổn thương tại nhiều vị trí xoang, trong đó xoang bướm nằm sâu và có cấu trúc giải phẫu phức tạp. Vì vậy, việc điều trị đòi hỏi đánh giá kỹ tổn thương và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, với những trường hợp viêm xoang mạn tính kéo dài, đặc biệt khi có polyp hoặc tổn thương gây bít tắc đường dẫn lưu xoang, điều trị không chỉ dừng ở việc sử dụng thuốc. Phẫu thuật có thể được cân nhắc khi bệnh tái diễn hoặc không đáp ứng phù hợp với điều trị nội khoa.

Ca phẫu thuật được thực hiện với yêu cầu cao về kỹ thuật. Ê-kíp phẫu thuật phải xác định chính xác vị trí tổn thương, đồng thời hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến các cấu trúc lân cận.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh phục hồi tích cực. Đáng chú ý, triệu chứng đau đầu và nhức vùng trán kéo dài nhiều năm đã cải thiện rõ rệt, người bệnh hết đau đầu.

Đừng chỉ dùng thuốc giảm đau khi đau đầu kéo dài

Các bác sĩ bệnh viện Nội tiết trung ương cảnh báo, đau đầu là triệu chứng phổ biến, có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau. Với người có các triệu chứng mũi xoang đi kèm, việc thăm khám chuyên khoa giúp xác định nguyên nhân thay vì tự điều trị kéo dài.

Người bệnh nên lưu ý khi đau đầu tái diễn hoặc kéo dài kèm theo: Nghẹt mũi, chảy nước mũi kéo dài; Viêm mũi tái đi tái lại; Đau, nhức vùng trán, quanh mắt hoặc vùng mặt; Cảm giác nặng mặt, đau tăng khi cúi đầu; Giảm hoặc mất khả năng ngửi; Các triệu chứng kéo dài hoặc thường xuyên tái phát dù đã điều trị.

Viêm xoang mạn tính có thể diễn biến kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và có nguy cơ tái phát. Trong một số trường hợp, bệnh có thể gây biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp.

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