TP HCM: Gói thầu 16,8 tỷ chỉnh trang đường Thủ Khoa Huân thu hút 2 nhà thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND phường Thuận Giao, TP HCM đang triển khai các bước đánh giá hồ sơ nhằm lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Chỉnh trang, thảm nhựa đường Thủ Khoa Huân (Đoạn từ đường Lê Thị Trung đến Ngã tư Hòa Lân).

Dự án đầu tư công này được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 21/04/2026 của UBND phường Thuận Giao với tổng mức đầu tư là 19.928.529.708 đồng. Nguồn vốn thực hiện được xác định từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, trong đó kinh phí chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị được duyệt là 16.798.956.904 đồng.

Đến ngày 22/06/2026, Quyết định số 1249/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã quy định gói thầu thi công xây dựng có giá gói thầu bằng đúng giá trị chi phí xây dựng là 16.798.956.904 đồng. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, tiến độ thi công giới hạn tối đa là 150 ngày. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) chính thức được ban hành đi kèm Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 27/06/2026 của cơ quan có thẩm quyền.

Thông số tài chính từ biên bản mở thầu qua mạng

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận biên bản mở thầu hoàn thành công khai vào lúc 15:11 ngày 06/07/2026 đối với mã thông báo mời thầu IB2600321749. Tại thời điểm đóng thầu, danh sách đơn vị tham gia nộp hồ sơ ghi nhận có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) thành công.

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết nộp mức giá dự thầu là 16.431.919.439 đồng, tỷ lệ giảm giá trực tiếp ghi nhận là 0%. Doanh nghiệp đề xuất tiến độ thi công là 150 ngày, bằng đúng thời gian yêu cầu tối đa của hồ sơ mời thầu. Đối chiếu với giá gói thầu được duyệt là 16.798.956.904 đồng, khoản chênh lệch giảm tuyệt đối so với giá trần đạt 367.037.465 đồng. Tính toán lại bằng công thức kinh tế tiêu chuẩn, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dự kiến đạt mức 2,18%.

Nguồn: MSC

Trong khi đó, Liên danh Sơn Minh Quang Phát Đại Lộc tham gia dự thầu với mức giá dự thầu là 16.724.918.677 đồng, tỷ lệ giảm giá trực tiếp là 0%. Tuy nhiên, liên danh này đưa ra giải pháp tiến độ rút ngắn xuống còn 120 ngày, nhanh hơn 30 ngày so với mốc thời gian quy định. Khoản chênh lệch giảm giá tuyệt đối giữa giá chào của liên danh và giá gói thầu trần đạt 74.038.227 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tương ứng đạt mức 0,44%.

Sự phân hóa giữa một bên áp dụng tiến độ tối đa với giá chào thấp hơn và một bên đề xuất rút ngắn thời gian thi công với giá chào sát giá gói thầu trần là thông số tài chính cơ bản đang được chủ đầu tư đưa vào quy trình chấm thầu chi tiết.

Lịch sử thầu của các doanh nghiệp tham gia

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết (mã số thuế 3701406363), do bà Tăng Thị Dũng Tuyết làm đại diện pháp luật, địa chỉ tại Phường Lái Thiêu, TP HCM) là đơn vị có tần suất hoạt động dày dặn.

Hệ thống ghi nhận tính đến tháng 07/2026 doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng khoảng 114 gói thầu, trong đó trúng 93 gói, trượt 19 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh đạt 464.734.629.159 đồng, trong đó doanh thu trúng thầu độc lập đạt 293.970.526.817 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này là 97,46%.

Ở chiều ngược lại, thành viên chính đứng đầu liên danh đối thủ là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sơn Minh Quang (mã số thuế 3702689668, do ông Lê Ngọc Sơn làm đại diện pháp luật, địa chỉ đăng ký tại TP HCM) lại đăng ký quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ. Lịch sử tham gia đấu thầu của đơn vị này ghi nhận ở mức hạn chế với tổng số 4 gói thầu, trong đó trúng 2 gói và 2 gói chưa có kết quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.