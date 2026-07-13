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Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu đường ĐT.766 tại Lâm Đồng: Lộ diện nhà thầu giảm giá đến 13,17%

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang xét thầu gói thầu duy tu đường ĐT.766 trị giá hơn 15 tỷ đồng với sự cạnh tranh quyết liệt về giá từ hai doanh nghiệp địa phương.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang triển khai các bước đánh giá hồ sơ đề xuất thuộc Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.766 năm 2026.

Dự án được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao năng lực khai thác hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh. Cơ sở pháp lý vận hành gói thầu căn cứ theo Quyết định số 570/QĐ-SXD ngày 01/06/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tiếp đó, ngày 20/06/2026, Quyết định số 888/QĐ-SXD do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ký duyệt đã ban hành hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Gói thầu có giá dự toán được xác định ở mức 15.915.328.000 đồng, sử dụng nguồn phí sử dụng đường bộ được Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2026. Phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện theo hình thức hợp đồng đơn giá cố định với thời gian triển khai 120 ngày.

Cục diện cạnh tranh công khai và bài toán tiết kiệm ngân sách

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 10:07 ngày 05/07/2026 với sự tham gia cạnh tranh trực tiếp của hai đơn vị. Số liệu trích xuất từ hồ sơ mở thầu cho thấy một cục diện chênh lệch giá đáng chú ý.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình (mã số thuế 3400237859) dự thầu với mức giá 13.819.615.281,36 đồng và không đề xuất tỷ lệ giảm giá. Qua tính toán xác thực chéo, giá trị tiết kiệm chi phí mà đơn vị này mang lại cho ngân sách nhà nước đạt 2.095.712.718,64 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 13,17%.

Ở phía đối trọng, Liên danh Gói thầu số 03 ĐT.766 đưa ra giá dự thầu ban đầu là 15.574.826.684,7401 đồng, kèm theo thư giảm giá với tỷ lệ đề xuất 4%. Sau giảm giá, mức giá thương mại của liên danh này còn 14.951.833.617,3504 đồng. Giá trị tiết kiệm ngân sách tương ứng đạt 963.494.382,65 đồng, định vị ở tỷ lệ tiết kiệm 6,05%.

Về tiến độ, cả hai nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, hoàn toàn tương thích với yêu cầu của E-HSMT.

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Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Dưới góc nhìn pháp lý, việc xuất hiện các tỷ lệ giảm giá sâu từ 6,05% đến 13,17% là tín hiệu tích cực. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, kết quả này phản ánh tính cạnh tranh thực chất khi vận hành đấu thầu rộng rãi qua mạng theo đúng tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Công văn 5557/BTC-QLĐTV của Bộ Tài chính về quản lý nghiêm ngặt nguồn vốn ngân sách.

Năng lực nhà thầu

Đi sâu vào phân tích dữ liệu lịch sử hoạt động của các ứng viên, hệ thống ghi nhận những đặc trưng năng lực rất khác biệt. Thành viên đứng đầu Liên danh Gói thầu số 03 ĐT.766 là Công ty TNHH Xây dựng Anh Long (mã số thuế 3400832720) có trụ sở tại Tổ 5, Khu Phố 4, Xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nhà thầu có bề dày kinh nghiệm với lịch sử tham gia 63 gói thầu, trúng 47 gói với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 166.079.055.465 đồng.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng Hoà Bình (mã số thuế 3400237859) có địa chỉ tại Thôn 9, Xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng từng tham gia 35 gói thầu, trúng 15 gói, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 1.030.862.334.575 đồng.

Hiện, Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.766 năm 2026 vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Quy trình đấu thầu công khai #Cạnh tranh giá trong dự án đường bộ #Phân tích giá giảm trong đấu thầu #Lịch sử năng lực nhà thầu #Chính sách pháp lý về đấu thầu

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