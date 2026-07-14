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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu xây lắp tại phường Bình Quới: Hiệu quả tiết kiệm ngân sách 1,15%

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Bình Quới vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công xây dựng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 1,15%

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới - Nông Quốc Hùng đã ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-BQLDA-QLCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp các tuyến đường khu vực lô chữ CXTĐ (bao gồm Lô L, N, đường trước CVTĐ từ Lô A-B-G, đường mặt chẵn Lô A (chợ TĐ), đường mặt chẵn lô E (chợ TĐ), đường quanh CVTĐ, đường Lô G, lô S, CXTĐ) tại địa bàn phường Bình Quới, TP HCM.

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Nguồn: MSC

Dự án hạ tầng công ích này sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, nhằm mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông cơ sở và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân khu vực. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-BQLDA-QLCT, và hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được thông qua theo Quyết định số 42/QĐ-BQLDA-QLCT. Tất cả các văn bản pháp lý nền tảng này đều do Phó Giám đốc Nông Quốc Hùng ký duyệt theo thẩm quyền quản lý đầu tư công tại đơn vị hành chính cơ sở.

Bóc tách dữ liệu tài chính và mức độ cạnh tranh tại gói thầu xây lắp

Dữ liệu lõi từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận gói thầu thi công xây dựng có giá dự toán được duyệt là 6.089.932.205 đồng. Sau quá trình mở thầu và chấm điểm hồ sơ đề xuất, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật liệu xây dựng và Thi công xây dựng Bình Hưng đã được công bố trúng thầu với giá trị hợp đồng xác định là 6.020.178.098 đồng. Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền chênh lệch tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 69.754.107 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm là 1,15%.

Biên bản mở thầu điện tử mã số hiệu IB2600304523 cho thấy gói thầu thu hút được 2 đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Bên cạnh đơn vị trúng thầu, Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Phú Tân tham gia dự thầu với giá chào là 6.088.072.334 đồng. Mức giá do nhà thầu Phú Tân đưa ra bám rất sát giá dự toán ban đầu, chỉ chênh lệch giảm khoảng 1,8 triệu đồng.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 03.92/BC-PK do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Khang lập (với sự tham gia của Tổ trưởng Phan Thanh Minh và thành viên Nguyễn Tuấn Anh) thể hiện cả 2 doanh nghiệp tham gia đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết về tính hợp lệ, năng lực hành vi pháp lý, kinh nghiệm thi công công trình giao thông tương tự và các giải pháp kỹ thuật đề xuất. Do gói thầu áp dụng phương pháp đánh giá giá thấp nhất, nhà thầu Bình Hưng đã giành vị trí xếp hạng thứ nhất chung cuộc nhờ mức giá chào thấp hơn nhà thầu Phú Tân khoảng 68 triệu đồng, qua đó chính thức được lựa chọn để thực hiện hợp đồng trọn gói trong thời hạn 150 ngày.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Tìm hiểu sâu về hồ sơ năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Vật liệu xây dựng và Thi công xây dựng Bình Hưng có mã số thuế là 0314260908, thiết lập đăng ký thành lập ngày 02/03/2017 do ông Huỳnh Văn Nhi làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 Doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng khoảng 72 gói thầu trên địa bàn thành phố, ghi nhận kết quả trúng thầu 51 gói thầu, trượt thầu 19 gói thầu và có 2 gói thầu bị hủy bỏ. Tổng giá trị các gói thầu tích lũy đã trúng bao gồm cả các gói tham gia với tư cách độc lập và thành viên liên danh đạt giá trị khoảng 134.021.211.644 đồng. Trong đó, với vai trò nhà thầu độc lập chiếm phần lớn với giá trị 122.507.382.877 đồng. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu của doanh nghiệp này so với giá dự toán công bố tại tất cả các gói thầu tham gia đạt mức xấp xỉ 98,51%.

Trong năm 2026 trước khi trúng gói thầu tại phường Bình Quới thì doanh nghiệp cũng đã trúng nhiều gói có giá trị tại các chủ đầu tư khác. Cụ thể: Gói Thi công xây dựng công trình tại Trung tâm Quản lý Đường Thủy, trị giá 3.972.178.897 đồng, trúng tháng 03/2026; Gói Thi công nạo vét tại Trung tâm Quản lý Đường Thủy, trị giá 4.000.460.400 đồng, trúng tháng 03/2026; Gói Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, trị giá 12.278.163.054 đồng, trúng tháng 02/2026.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Công ty công xây dựng Bình Hưng #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quới #Đấu thầu TP HCM #Nâng cấp đường phường Bình Quới

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