TP HCM: Gói cải tạo mạng lưới cấp nước đường số 17 về tay Công ty Đức Lộc

Gói thầu cải tạo hệ thống cấp nước tại quận 7 cũ, có 3 nhà thầu cạnh tranh, trong đó, Công ty Đức Lộc đã xuất sắc trúng gói thầu, với giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Theo đó, ngày 15/5/2025, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè ban hành Quyết định số 166/QĐ-CNNB phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án cải tạo mạng lưới cấp nước (MLCN) tại các hẻm 21, 30, 52, 98, 116, 130 đường số 17, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, với tổng mức đầu tư 3,504 tỷ đồng.

Chỉ 5 ngày sau, ngày 20/5/2025, đơn vị này tiếp tục ra Quyết định số 170/QĐ-CNNB, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 3 gói, tổng giá trị 3,155 tỷ đồng. Đến ngày 24/6/2025, Công ty Cấp nước Nhà Bè ban hành Quyết định số E2500264094_2506231530 phê duyệt E-HSMT gói thầu cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng. Kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố tại Quyết định số 282/QĐ-CNNB ngày 15/8/2025, với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Lộc (Công ty Đức Lộc), giá trúng 2,859 tỷ đồng.

Quyết định số 282/QĐ-CNNB. Nguồn MSC.

Quá trình đấu thầu cho thấy, gói thầu được đóng mở thầu ngày 4/7/2025, có 3 nhà thầu tham dự. Ngoài Đức Lộc trúng thầu, Công ty CP Xây dựng Wacom xếp thứ 2 với giá dự thầu 3,012 tỷ đồng, trong khi Công ty TNHH ĐT XD – Thương mại Minh Trung bị loại, do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm.

Theo Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, dự án này nhằm hoàn thiện hệ thống cấp nước Quận 7, đảm bảo áp lực và lưu lượng cung cấp ổn định cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý vận hành mạng lưới. Công trình cũng góp phần đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch tổng thể của TP HCM, tăng cường kiểm soát, giảm thất thoát nước, giải quyết nhu cầu bức xúc về nước sạch cho người dân.

Ngoài ra, dự án còn hướng đến từng bước hoàn thiện mạng lưới cấp nước toàn TP, tiếp nhận nguồn nước từ các dự án mới, thay thế việc khai thác nước ngầm tùy tiện gây sụt lún địa tầng.

Nhà thầu “quen mặt” tại các doanh nghiệp ngành nước

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Lộc được thành lập vào tháng 4/2012, đặt trụ sở tại phường Phước Long, TP HCM, do ông Trần Đức Anh làm người đại diện pháp luật. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp này đã khẳng định vị trí trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cấp thoát nước thông qua sự hiện diện đều đặn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mà Đức Lộc tham gia từ tháng 12/2014.

Tính đến ngày 18/8/2025, nhà thầu đã ghi dấu tại 61 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, trượt 32 gói, 3 gói chưa có kết quả và một gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp đạt gần 53,8 tỷ đồng, bao gồm 39,9 tỷ đồng từ các gói độc lập và 13,9 tỷ đồng từ liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh). Những con số này cho thấy sự kiên trì và sức cạnh tranh đáng kể của nhà thầu trong một thị trường vốn nhiều đối thủ lớn.

Nhà thầu từng tham dự và trúng 3 gói thầu tại Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, trị giá 9,7 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, từ tháng 12/2024 đến nay, nhà thầu Đức Lộc để lại dấu ấn rõ rệt tại các doanh nghiệp cấp nước chủ lực của TP HCM. Nổi bật nhất là 5 gói thầu tại Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn với tổng giá trị gần 17,8 tỷ đồng; 3 gói tại Công ty CP Cấp nước Nhà Bè trị giá 9,7 tỷ đồng; 7 gói tại Công ty CP Cấp nước Thủ Đức với tổng giá trị gần 12,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Đức Lộc cũng từng hiện diện tại Cấp nước Bến Thành, Trung An, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV và Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn, nâng tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công ty Đức Lộc đang chờ kết quả tại gói thầu “Sửa chữa thay mới các nắp hầm van, hầm ĐHT khu vực quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè”, với giá dự toán 1,793 tỷ đồng. Đây là gói thầu cạnh tranh gay gắt khi có sự tham gia của có 3 nhà thầu, gồm: Công ty CP Xây dựng Wacom (dự thầu 1,677 tỷ đồng); Công ty TNHH Tư vấn ĐT XD và Hạ tầng An Phát (dự thầu 1,772 tỷ đồng); Công ty Đức Lộc (dự thầu 1,782 tỷ đồng).

Mới đây, ngày 18/7/2025, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, ông Trần Quang Minh, đã ký quyết định phê duyệt trao cho Đức Lộc gói thầu di dời, tái bố trí hệ thống cấp nước bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Thạnh Xuân 52, phường Thạnh Xuân, quận 12, với giá trị trúng 1,582 tỷ đồng. Đây được xem là một bước tiến mới, tiếp tục khẳng định vị thế của Đức Lộc như một trong những nhà thầu quen mặt tại các dự án cải tạo, mở rộng và di dời hạ tầng cấp nước của TP HCM.