TP HCM: Công ty Minh Phát trúng gói thầu sửa đường Võ Trường Toản hơn 6,6 tỷ

Mới đây, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp sửa chữa đường Võ Trường Toản (khu phố Lam Sơn, phường Phú Mỹ). Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát (Công ty Minh Phát, địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh trước sáp nhập: xã Long Mỹ, huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được chọn với giá trúng thầu 6,676 tỷ đồng, tiết kiệm được 54 triệu đồng so với giá dự toán 6,730 tỷ đồng, tức chỉ đạt mức tiết kiệm chưa đến 1%.

Dự án sửa chữa đường Võ Trường Toản được khởi động sau khi được ông Nguyễn Tấn Cường – Chủ tịch UBND TP Phú Mỹ ký Quyết định số 1496 ngày 15/5/2025, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư 8,06 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 6/6/2025, UBND TP Phú Mỹ ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND phê duyệt dự án gồm 4 gói thầu, tổng giá trị 7,159 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Phú Mỹ được giao làm chủ đầu tư, còn Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ đảm nhận mời thầu.

Trích một phần Quyết định số 36/QĐ-DA. Nguồn MSC.

Ngày 17/6/2025, Ban QLDA đã phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp (gói số 06) và tổ chức đóng mở thầu ngày 26/6/2025. Gói thầu thu hút hai nhà thầu tham dự: Công ty Minh Phát và Công ty TNHH XD TM DV Tín Nghĩa Xuyên Mộc. Tuy nhiên, chỉ Công ty Minh Phát đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, trong khi nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT. Đến ngày 22/8/2025, ông Võ Văn Trung – Giám đốc Ban QLDA – ký Quyết định số 36/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhìn vào diễn biến này, có thể thấy quá trình đấu thầu có ít sự cạnh tranh, bởi dù có hai đơn vị tham gia, thực tế chỉ một nhà thầu đủ điều kiện kỹ thuật, khiến khoảng chênh lệch giá gần như không đáng kể. Điều này làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, nhất là trong bối cảnh đòi hỏi công khai, minh bạch ngày càng cao.

UBND TP Phú Mỹ cho biết, tuyến đường Võ Trường Toản hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống thoát nước hư hỏng khiến mùa mưa thường xuyên ngập úng, gây khó khăn cho sinh hoạt và phát triển kinh tế địa phương. Việc cải tạo, sửa chữa tuyến đường này là cấp bách nhằm khắc phục tình trạng trên, bổ sung hệ thống thoát nước, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.

Trụ sở UBND phường Phú Mỹ, TP HCM mới. Ảnh FB UBND phường.

Liên quan đến vấn đề tỉ lệ tiết kiệm thấp trong các gói thầu hiện nay, Luật sư Cao Văn Trung (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận, hoạt động đấu thầu được triển khai với mục tiêu then chốt là lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời tối ưu chi phí, tạo giá trị tiết kiệm cho chủ đầu tư. Do đó, khi xây dựng tiêu chí lựa chọn, ngoài các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật phù hợp với đặc thù gói thầu, yếu tố giá cần được cân nhắc như một phần trong tổng thể, chứ không phải tiêu chí duy nhất.

“Trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng – vốn gắn liền trực tiếp với sự phát triển đô thị và đời sống của người dân, vấn đề này càng trở nên đáng chú ý. Thực tế có tình trạng gói thầu trúng với giá sát dự toán, tỷ lệ tiết kiệm thấp tại cùng một chủ đầu tư đã làm dấy lên lo ngại về tính cạnh tranh thực chất, cũng như hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong quá trình đấu thầu”, luật sư Trung nói thêm.