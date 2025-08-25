Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

TP HCM: Công ty Minh Phát trúng gói thầu sửa đường Võ Trường Toản hơn 6,6 tỷ

Công ty Minh Phát vừa được Ban QLDA ĐT XD khu vực Phú Mỹ chọn thi công sửa chữa đường Võ Trường Toản, phường Phú Mỹ, TP HCM, với giá trúng thầu hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngọc Tân

Mới đây, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp sửa chữa đường Võ Trường Toản (khu phố Lam Sơn, phường Phú Mỹ). Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát (Công ty Minh Phát, địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh trước sáp nhập: xã Long Mỹ, huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được chọn với giá trúng thầu 6,676 tỷ đồng, tiết kiệm được 54 triệu đồng so với giá dự toán 6,730 tỷ đồng, tức chỉ đạt mức tiết kiệm chưa đến 1%.

Dự án sửa chữa đường Võ Trường Toản được khởi động sau khi được ông Nguyễn Tấn Cường – Chủ tịch UBND TP Phú Mỹ ký Quyết định số 1496 ngày 15/5/2025, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư 8,06 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 6/6/2025, UBND TP Phú Mỹ ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND phê duyệt dự án gồm 4 gói thầu, tổng giá trị 7,159 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Phú Mỹ được giao làm chủ đầu tư, còn Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ đảm nhận mời thầu.

qdinh-36.png
Trích một phần Quyết định số 36/QĐ-DA. Nguồn MSC.

Ngày 17/6/2025, Ban QLDA đã phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp (gói số 06) và tổ chức đóng mở thầu ngày 26/6/2025. Gói thầu thu hút hai nhà thầu tham dự: Công ty Minh Phát và Công ty TNHH XD TM DV Tín Nghĩa Xuyên Mộc. Tuy nhiên, chỉ Công ty Minh Phát đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, trong khi nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT. Đến ngày 22/8/2025, ông Võ Văn Trung – Giám đốc Ban QLDA – ký Quyết định số 36/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhìn vào diễn biến này, có thể thấy quá trình đấu thầu có ít sự cạnh tranh, bởi dù có hai đơn vị tham gia, thực tế chỉ một nhà thầu đủ điều kiện kỹ thuật, khiến khoảng chênh lệch giá gần như không đáng kể. Điều này làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, nhất là trong bối cảnh đòi hỏi công khai, minh bạch ngày càng cao.

UBND TP Phú Mỹ cho biết, tuyến đường Võ Trường Toản hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống thoát nước hư hỏng khiến mùa mưa thường xuyên ngập úng, gây khó khăn cho sinh hoạt và phát triển kinh tế địa phương. Việc cải tạo, sửa chữa tuyến đường này là cấp bách nhằm khắc phục tình trạng trên, bổ sung hệ thống thoát nước, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.

ubnd-phuongphumy-1.jpg
Trụ sở UBND phường Phú Mỹ, TP HCM mới. Ảnh FB UBND phường.

Liên quan đến vấn đề tỉ lệ tiết kiệm thấp trong các gói thầu hiện nay, Luật sư Cao Văn Trung (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận, hoạt động đấu thầu được triển khai với mục tiêu then chốt là lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời tối ưu chi phí, tạo giá trị tiết kiệm cho chủ đầu tư. Do đó, khi xây dựng tiêu chí lựa chọn, ngoài các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật phù hợp với đặc thù gói thầu, yếu tố giá cần được cân nhắc như một phần trong tổng thể, chứ không phải tiêu chí duy nhất.

“Trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng – vốn gắn liền trực tiếp với sự phát triển đô thị và đời sống của người dân, vấn đề này càng trở nên đáng chú ý. Thực tế có tình trạng gói thầu trúng với giá sát dự toán, tỷ lệ tiết kiệm thấp tại cùng một chủ đầu tư đã làm dấy lên lo ngại về tính cạnh tranh thực chất, cũng như hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong quá trình đấu thầu”, luật sư Trung nói thêm.

#sửa đường Võ Trường Toản #gói thầu xây dựng Phú Mỹ #tiết kiệm ngân sách đầu tư công #đấu thầu xây dựng minh bạch #hiệu quả sử dụng vốn #cạnh tranh trong đấu thầu

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Tây Ninh: Biết gì về mối quan hệ giữa Công ty Nguyễn Phi Dũng và Tầm Nhìn Mới?

Không chỉ dừng lại ở những con số, nhà thầu Tầm Nhìn Mới còn tạo dấu ấn qua các gói thầu đã trúng do Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng mời thầu.

Trong bức tranh đấu thầu xây dựng tại Tây Ninh, Công ty TNHH MTV TM & DV Kỹ thuật Công nghệ Tầm Nhìn Mới (Công ty Tầm Nhìn Mới) nổi lên như một cái tên đáng gờm. Chỉ sau vài năm tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đã đạt tỷ lệ trúng thầu ở mức cao, đặc biệt nổi bật trong các dự án liên danh. Không chỉ dừng lại ở những con số, Tầm Nhìn Mới còn tạo dấu ấn qua các gói thầu đã trúng do Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng (Công ty Nguyễn Phi Dũng) mời thầu.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Tầm Nhìn Mới bắt đầu tham gia đấu thầu từ tháng 2/2017. Sau hơn 8 năm hoạt động, đến ngày 13/8/2025, doanh nghiệp đã dự 73 gói thầu và trúng 42 gói, đạt tỷ lệ thành công khoảng 57,5%. Tổng giá trị trúng thầu đạt 104,143 tỷ đồng, trong đó các gói liên danh chiếm phần lớn với 95,241 tỷ đồng (tính cho toàn bộ thành viên liên danh).

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Dấu ấn đấu thầu của Công ty Hoàng Anh My ở Tây Ninh

Từ năm 2017, Công ty Hoàng Anh My dự hàng chục gói thầu giao thông, trúng nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều gói chỉ một nhà thầu tham dự.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Hoàng Anh My được thành lập tháng 6/2009, trụ sở đặt tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do ông Nguyễn Văn Hoàng làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 3/2017 và từ đó đến nay đã ghi nhận nhiều kết quả đấu thầu đáng chú ý.

Tính đến ngày 12/8/2025, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Hoàng Anh My đã tham gia 44 gói thầu. Kết quả, công ty trúng 32 gói, trượt 9 gói, 1 gói đang chờ kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt 129,054 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng với vai trò độc lập là 47,781 tỷ đồng, còn lại 81,272 tỷ đồng thuộc các gói liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tây Ninh: 1 ngày trúng 2 gói thầu - năng lực Công ty Tầm Nhìn Mới ra sao?

Ngày 6/8/2025, Cty Tầm Nhìn Mới trúng 2 gói thầu PCCC tại Gò Dầu cũ, sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhân sự và kinh nghiệm.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Theo đó, ngày 28/5/2025, UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Xây dựng và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) Trường Mầm non Cẩm Giang”, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về an toàn PCCC cho nhà trường. Tổng mức đầu tư của dự án là 1,704 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" , trị giá 11,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Gói thầu chỉ có một đối thủ tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" , trị giá 11,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Gói thầu chỉ có một đối thủ tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.