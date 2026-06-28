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Bạn đọc - Phản biện

TP HCM: Cạnh tranh giá tại gói thầu sửa chữa trường Tiểu học Trương Định gần 9 tỷ

Gói thầu sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Trương Định ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu. Tỷ lệ tiết kiệm của các đơn vị dự thầu đạt từ mức 6,04% đến 10,07%.

Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hưng Thuận TP HCM vừa hoàn thành bước mở thầu cho gói thầu Xây lắp - Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Trương Định. Đây là gói thầu quan trọng nhằm nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt ở mức 8.722.785.917 đồng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo Quyết định số 23/QĐ-QLDA, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói được quy định là 90 ngày.

Cục diện cạnh tranh: Dấu ấn từ những tỷ lệ tiết kiệm cao

Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 09:16 ngày 23/06/2026 cho thấy, gói thầu đã thu hút được sự quan tâm và nộp hồ sơ hợp lệ của 3 nhà thầu. Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại cục diện mở thầu lần này chính là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất ấn tượng mà các đơn vị đưa ra.

Cụ thể, dẫn đầu về lợi thế giá đang là Liên danh trường Tiểu học Trương Định (do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Minh Sơn làm thành viên liên danh chính). Đơn vị này đưa ra giá dự thầu ban đầu là 8.582.309.875 đồng, tuy nhiên đã quyết liệt áp dụng tỷ lệ giảm giá 8,6%. Qua đó, giá dự thầu sau giảm giá lùi về mức 7.844.231.226 đồng. Tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới 10,07% - một con số được xếp vào dải tiết kiệm "Cao" trong hoạt động đấu thầu xây lắp quy mô dưới 10 tỷ đồng.

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Nguồn: MSC

Bám sát phía sau là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long với mức giá dự thầu 8.068.313.456 đồng (không có thư giảm giá). Tỷ lệ tiết kiệm mà doanh nghiệp này đề xuất đạt mức 7,5%.

Đứng ở vị trí thứ ba về giá là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng. Doanh nghiệp dự thầu với mức giá 8.195.481.687 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 6,04%.

Bài toán giữa "Lợi thế giá" và "Bề dày kinh nghiệm"

Dù Liên danh trường Tiểu học Trương Định đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối về giá đề nghị trúng thầu, nhưng chặng đường đến với quyết định phê duyệt cuối cùng vẫn phải trải qua bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm khắt khe. Lúc này, hồ sơ quá khứ của các nhà thầu sẽ được đưa lên bàn cân.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy sự chênh lệch khá rõ nét về bề dày hoạt động giữa các ứng viên. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng là một "tên tuổi" dày dặn kinh nghiệm khi từng tham gia tới 201 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 34 gói. Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long cũng sở hữu bản hồ sơ ấn tượng với việc tham gia 139 gói thầu và đã trúng thầu 79 gói tại nhiều địa phương.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Minh Sơn - đơn vị liên danh chính đang có giá chào thấp nhất - lại có lịch sử tham gia khá khiêm tốn với 12 gói thầu (trúng 6 gói).

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về bức tranh giá dự thầu tại dự án này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đánh giá: "Việc cả 3 nhà thầu đều đưa ra tỷ lệ tiết kiệm vượt mức 5% là một tín hiệu rất tích cực, thể hiện tính cạnh tranh minh bạch của gói thầu. Điều này hoàn toàn bám sát tinh thần chỉ đạo tại Công văn 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính về việc yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% đối với các gói thầu xây lắp trong năm 2026. Chủ đầu tư đã tạo ra được một sân chơi sòng phẳng, thu hút các đơn vị tối ưu hóa chi phí để cạnh tranh".

Phân tích dưới góc độ pháp lý đấu thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá đã công bố để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu không chỉ có giá tốt mà còn phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp khả thi. Tỷ lệ tiết kiệm 10,07% là một điểm cộng rất lớn về mặt tài chính. Tuy nhiên, tổ chuyên gia sẽ phải đối chiếu kỹ lưỡng năng lực tài chính, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và đặc biệt là các hợp đồng tương tự mà liên danh này kê khai để đảm bảo tính khả thi khi thi công thực tế".

Gói thầu sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Trương Định vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hưng Thuận #Trường Tiểu học Trương Định #Liên danh trường Tiểu học Trương Định #Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Minh Sơn #Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Long #Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng

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