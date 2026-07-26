Tốt nghiệp ba ngành, 9X về quê khởi nghiệp với nấm mối đen

Sở hữu ba bằng đại học, Nguyễn Tiến Đạt chọn khởi nghiệp từ 500 phôi nấm, từng bước xây dựng mô hình cho hiệu quả kinh tế.

Từ ba tấm bằng đến quyết định về quê

Nguyễn Tiến Đạt sở hữu ba bằng đại học gồm Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ), Nông nghiệp công nghệ cao (Trường Đại học Văn Lang) và Quản trị Kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế TP HCM). Theo Dân Việt, sau một thời gian làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, anh quyết định trở về quê theo đuổi nông nghiệp sạch.

Theo Báo Cần Thơ, niềm yêu thích nông nghiệp đã hình thành từ thời còn học đại học. Luận văn tốt nghiệp ngành Nông nghiệp công nghệ cao của anh tập trung nghiên cứu nấm mối đen.

Trong quá trình thực hiện đề tài, anh nhận thấy nấm mối đen ít chịu tác động của biến đổi khí hậu, ít sâu bệnh, giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, loại nấm này khá hiếm trong tự nhiên, mở ra cơ hội phát triển theo hướng nuôi trồng quy mô.

Nguyễn Tiến Đạt quyết định trở về quê khởi nghiệp sau thời gian làm việc tại doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: Dân Việt.

Khởi nghiệp từ 10m2 với 500 phôi nấm

Anh Đạt cải tạo khoảng 10m2 diện tích trong nhà để làm phòng trồng nấm với 500 phôi ban đầu. Toàn bộ khu vực được lắp đặt hệ thống điều khiển ánh sáng, độ ẩm, máy lạnh, máy phun nước và kết nối với điện thoại thông minh để vận hành tự động. Tổng vốn đầu tư khoảng 50 triệu đồng.

Theo Tiền Phong, thời điểm đầu năm 2024, kỹ thuật nuôi trồng chưa hoàn thiện nên mỗi phôi chỉ đạt sản lượng dưới 100 gram, thấp hơn mức tiêu chuẩn khoảng 150 - 200g.

Không bỏ cuộc, anh liên tục điều chỉnh quy trình sản xuất, kiểm soát môi trường trồng, rút ngắn thời gian thu hoạch từ 6 tháng xuống còn khoảng 4 tháng để giảm chi phí. Những phôi xuất hiện mốc xanh được loại bỏ sớm nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Công nghệ giúp tăng năng suất

Khi tích lũy thêm kinh nghiệm và nguồn vốn, Đạt mở rộng khu trồng lên khoảng 100m2 với hai khu sản xuất riêng biệt. Theo Tiền Phong, phần lớn kinh phí được đầu tư vào hệ thống tưới tự động cùng các cảm biến IoT (thiết bị cảm biến thông minh) theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và nồng độ CO₂, cho phép quản lý từ xa qua điện thoại.

Theo anh Đạt, nấm mối đen phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ 26 - 28 độ C và độ ẩm trên 85%. Hệ thống phun sương, quạt điều hòa sẽ tự động điều chỉnh khi các thông số thay đổi, giảm đáng kể việc chăm sóc thủ công.

Mô hình trồng nấm mối đen của Nguyễn Tiến Đạt ứng dụng hệ thống điều khiển tự động và cảm biến IoT để giám sát môi trường nuôi trồng. Ảnh: Tiền Phong.

Nhờ ứng dụng công nghệ, năng suất tăng khoảng 30-40% so với phương pháp truyền thống, đồng thời tiết kiệm nhân công và giảm rủi ro dịch bệnh. Nấm cho thu hoạch sau 20 - 25 ngày, thời gian khai thác ổn định kéo dài 3 - 4 tháng.

Mô hình thu hoạch cuốn chiếu giúp mỗi ngày anh thu từ 8 - 10kg nấm tươi, bán với giá khoảng 300.000 - 350.000 đồng/kg, mang lại thu nhập vài triệu đồng mỗi ngày.

Theo Vietnamnet, không dừng ở sản phẩm tươi, anh Đạt đầu tư thêm máy sấy thăng hoa để chế biến nấm khô. Quá trình sấy kéo dài khoảng 30 giờ, trung bình 10kg nấm tươi tạo ra 1kg nấm khô, được bán với giá khoảng 3,6 triệu đồng/kg.

Hiện hai dòng sản phẩm nấm mối đen tươi và nấm mối đen sấy của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được tiêu thụ tại nhà hàng, chợ truyền thống và các nền tảng thương mại điện tử.

Hai sản phẩm nấm mối đen tươi và nấm mối đen sấy của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được tiêu thụ tại nhiều kênh phân phối. Ảnh: Vietnamnet.

Anh Đạt cho rằng, nông nghiệp hiện đại đòi hỏi tri thức, công nghệ và tư duy kinh doanh. Anh nhắn nhủ: "Người trẻ nếu thật sự đam mê, dám bắt đầu từ nhỏ, biết tận dụng khoa học kỹ thuật và kiên trì học hỏi thì hoàn toàn có thể thành công. Đừng sợ quay về quê, bởi nông thôn đang là nơi có nhiều cơ hội nhất cho nông nghiệp hiện đại và khởi nghiệp bền vững".

Ông Từ Hải Long, cán bộ Phòng Kinh tế xã Lịch Hội Thượng cho biết rằng mô hình của anh Nguyễn Tiến Đạt được nghiên cứu, thử nghiệm bài bản và đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Địa phương cũng phối hợp với các đơn vị phân phối để hỗ trợ đầu ra, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận kỹ thuật nuôi trồng. Theo ông, anh Đạt tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho những người trẻ muốn khởi nghiệp bằng nông nghiệp công nghệ cao.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Người trẻ khởi nghiệp nắm bắt xu hướng tạo ra cơ hội". Nguồn VTV.