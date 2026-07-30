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Kinh doanh - Địa ốc

Top 5 loại cỏ phủ nền giúp sân vườn luôn xanh mát và dễ chăm sóc

Lựa chọn đúng giống cỏ phủ nền không chỉ nâng tầm thẩm mỹ không gian sống mà còn giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức chăm sóc cho khoảng sân vườn.

Bảo Châu

Sở hữu một thảm cỏ xanh mượt không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn nâng tầm thẩm mỹ cho toàn bộ không gian sống. Chọn đúng loại cỏ phù hợp với điều kiện khí hậu và mục đích sử dụng sẽ giúp sân vườn luôn bền đẹp mà không tốn quá nhiều công sức. Dưới đây là 5 loại cỏ phủ nền đang được các gia chủ và công trình cảnh quan lựa chọn hàng đầu hiện nay.

Cỏ nhung nhật

Cỏ nhung nhật (Zoysia japonica) luôn nằm trong nhóm cây phủ nền hàng đầu cho các sân vườn biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp hay sân golf nhờ vẻ đẹp tinh tế và đẳng cấp. Điểm đặc trưng của giống cỏ này là bản lá nhỏ, mịn, mọc đan xen dày đặc tạo thành thảm nền êm ái như nhung. Gam màu xanh non tươi mát của cỏ nhung nhật mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho toàn bộ cảnh quan.

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Cỏ nhung nhật. (Ảnh: Mein Garten)

Về chế độ chăm sóc, cây cần được tưới nước đều đặn trong giai đoạn mới trồng để nhanh bám rễ, sau đó có thể giảm dần tần suất tưới. Gia chủ chỉ cần bổ sung phân bón định kỳ và cắt tỉa khi cỏ đạt chiều cao mong muốn để duy trì vẻ đẹp đồng đều.

Cỏ lá gừng (Cỏ lá gừng Thái Lan)

Cỏ lá gừng (Axonopus compressus) là loại cỏ phủ nền quen thuộc và phổ biến bậc nhất tại Việt Nam, thường được trồng ở công viên, khu đô thị và sân vườn gia đình. Cây có bản lá to, màu xanh thẫm, khả năng đan thảm chắc chắn và chịu lực giẫm đạp rất tốt. Bên cạnh đó, biến thể cỏ lá gừng Thái Lan cũng rất được ưa chuộng nhờ bản lá nhỏ nhắn, màu sắc tươi tắn và mềm mại hơn, nhưng vẫn giữ trọn đặc tính bền bỉ của giống gốc.

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Cỏ lá gừng. (Ảnh: Codai.net)

Trong quá trình chăm sóc, cỏ lá gừng cần được cấp nước đều đặn, đặc biệt là vào mùa khô hạn. Người trồng nên tiến hành cắt tỉa định kỳ từ 2 đến 3 tuần một lần tùy tốc độ phát triển, đồng thời kết hợp bón phân hữu cơ hoặc NPK để thảm cỏ luôn duy trì màu xanh khỏe khoắn.

Cỏ đậu phộng

Cỏ đậu phộng (Arachis pintoi) là giải pháp phủ nền lý tưởng cho những ai muốn kết hợp giữa không gian xanh và sắc màu điểm xuyết. Loại cỏ này sở hữu tán lá hình bầu dục màu xanh đậm mọc bò lan nhanh chóng, kết hợp với những bông hoa nhỏ màu vàng tươi nở rộ quanh năm tạo nên một thảm hoa rực rỡ.

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Cỏ đậu phộng. (Ảnh: Cây xanh Lâm Đồng)

Chế độ chăm sóc cỏ đậu phộng khá đơn giản khi chỉ cần tưới nước mỗi khi mặt đất khô ráo. Giống cây này hầu như không đòi hỏi cắt tỉa phức tạp, ngoại trừ việc dọn dẹp cành lá già tàn, kết hợp bón một lượng phân nhẹ khi cần thiết để kích thích cây ra hoa đều đặn.

Cỏ lông heo

Cỏ lông heo (Zoysia tenuifolia), hay còn gọi là cỏ gừng Nhật, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rất riêng biệt. Bản lá cỏ mảnh, xoăn nhẹ, mọc thành từng cụm gợn sóng tựa như những đám mây xanh nhấp nhô. Nhờ hiệu ứng thị giác độc đáo, loại cỏ này thường được ứng dụng để tạo điểm nhấn quanh lối đi, bờ hồ hoặc các khu vực tiểu cảnh nghệ thuật.

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Cỏ lông heo. (Ảnh: Tranquil Havens)

Việc chăm sóc cỏ lông heo không mất nhiều thời gian do cây chỉ cần lượng nước tưới vừa phải, tránh tình trạng ngập úng. Loại cỏ này cũng ít tốn chi phí phân bón và chỉ cần cắt tỉa nhẹ nhàng để loại bỏ lá khô hoặc điều chỉnh hình dáng theo ý đồ thiết kế.

Cỏ xuyến chi

Những năm gần đây, xu hướng thiết kế sân vườn thuận tự nhiên đã đưa cỏ xuyến chi trở thành lựa chọn phủ nền được nhiều gia chủ yêu thích. Với sức sống dẻo dai và vẻ đẹp mộc mạc, xuyến chi giúp không gian ngoại thất trở nên gần gũi, phóng khoáng mà không tốn nhiều công sức kiến tạo.

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Cỏ xuyến chi. (Ảnh: Thế giới cây công trình)

Cỏ xuyến chi có nhu cầu nước ở mức trung bình, người chăm sóc chỉ cần duy trì độ ẩm thích hợp cho đất mỗi ngày để cây sinh trưởng tốt. Vào những đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè, việc tăng nhẹ lượng nước tưới sẽ giúp thảm cỏ luôn giữ được độ tươi xanh.

Mỗi giống cỏ phủ nền đều sở hữu những ưu điểm riêng về hình dáng, khả năng thích nghi và chế độ chăm sóc. Cỏ nhung nhật mang lại vẻ đẳng cấp, cỏ lá gừng tối ưu độ bền, cỏ đậu phộng tạo điểm nhấn sắc màu, cỏ lông heo mang dấu ấn phá cách và cỏ xuyến chi đem lại nét tự nhiên, mộc mạc. Tùy thuộc vào diện tích và mục đích sử dụng, bạn có thể lựa chọn loại cỏ phù hợp nhất để kiến tạo nên không gian xanh bền đẹp cho riêng mình.

Mời quý độc giả xem video: Nhà ở giá phù hợp: Liệu có thật sự 'phù hợp'/ Nguồn: VTV24
#cỏ phủ nền #sân vườn #cỏ nhung nhật #cỏ lá gừng #cỏ đậu phộng #cỏ lông heo

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