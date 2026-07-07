Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Thói quen chọn cây xanh đặt ở ban công cản trở mạch tài lộc ít người ngờ tới

Việc lạm dụng chậu cây lớn hoặc bài trí quá dày đặc tại ban công đang vô tình biến khu vực đón khí của ngôi nhà thành một bức tường ngăn gió, chắn sáng.

Bảo Châu

Theo quan niệm phong thủy, ban công là khu vực trọng yếu giúp đón ánh sáng, lưu thông không khí và điều hòa dòng sinh khí, tài lộc cho toàn bộ không gian sống. Tuy nhiên, một lỗi phổ biến mà nhiều gia đình - đặc biệt là tại các căn hộ chung cư thường mắc phải là biến khu vực này thành kho chứa đồ hoặc trồng cây xanh quá rậm rạp.

Việc bài trí thiếu khoa học này vô tình tạo thành rào cản ngăn chặn sự lưu thông của gió và ánh sáng tự nhiên. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng nhiều ngôi nhà dù mở cửa sổ cả ngày vẫn có cảm giác ngột ngạt, bí bách. Dưới góc nhìn phong thủy, một ban công bị bít kín không chỉ làm suy giảm chất lượng không gian sống mà còn cản trở dòng khí thịnh vượng, khiến tài lộc của gia chủ bị tiêu tán.

160478179-456843315761822-2758640335330547858-n.jpg
Dưới góc nhìn phong thủy, một ban công bị bít kín không chỉ làm suy giảm chất lượng không gian sống mà còn cản trở dòng khí thịnh vượng của gia chủ. (Ảnh: Cengarden)

Dù xu hướng thiết kế "khu vườn mini" tại ban công đang được ưa chuộng nhằm giảm bức xạ nhiệt và đưa thiên nhiên vào không gian chật hẹp, các chuyên gia vẫn khuyến cáo phụ huynh và gia chủ cần cân nhắc mật độ cây trồng. Việc duy trì một khoảng ban công thông thoáng, gọn gàng mới là yếu tố quyết định để ngôi nhà vừa xanh mát, vừa đảm bảo tính hài hòa về mặt phong thủy.

Tối ưu hoá không gian xanh

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ trên Gia đình & Xã hội, việc phủ xanh ban công chỉ thực sự phát huy giá trị khi đảm bảo được tính cân bằng. Sai lầm phổ biến của nhiều gia đình hiện nay là lấp đầy ban công bằng các chậu cây dày đặc, vô tình biến khu vực đón khí thành một "hàng rào" nhân tạo. Hệ quả trực tiếp là luồng ánh sáng và gió tự nhiên bị chặn đứng, không gian sống trở nên u tối, tù túng, từ đó gây tác động tiêu cực đến cả sức khỏe lẫn mạch tài lộc của gia chủ.

Bên cạnh mật độ, kích thước của cây trồng cũng là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Nhiều người có xu hướng chọn những loại cây thân lớn, tán rộng với mục đích tạo bóng mát. Tuy nhiên, ngoài việc che khuất tầm nhìn và ánh sáng, các chậu cây quá khổ này còn làm tăng tải trọng lên kết cấu ban công. Đối với các căn hộ chung cư cao tầng, đây còn là hiểm họa tiềm ẩn khi bước vào mùa mưa bão, bởi cây lớn rất dễ bị quật đổ hoặc gây mất an toàn cho khu vực xung quanh.

trong-cay-ban-cong-chung-cu.png
Ảnh minh hoạ

Chọn lọc chủng loại và duy trì trường khí thông thoáng

Một điểm mấu chốt khác thường bị xem nhẹ là việc lựa chọn chủng loại cây theo đặc tính phong thủy. Do ban công là nơi đón nắng gió khắc nghiệt, các dòng cây chịu hạn tốt như xương rồng, bát tiên thường được ưu tiên vì dễ chăm sóc. Dù vậy, dưới góc nhìn chuyên môn, các loại cây có gai nhọn đều mang sát khí lớn, tuyệt đối không nên đặt tại cung vị đón khí của ngôi nhà. Xét về mặt thực tế, hệ thống gai góc này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương cho các thành viên, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

Để kiến tạo một không gian hài hòa và thu hút vượng khí, gia chủ nên ưu tiên những loại cây có lá mềm mại, kích thước gọn gàng như kim tiền, lan ý hay trúc quân tử. Đồng thời, việc duy trì một lịch trình dọn dẹp định kỳ cho ban công là điều bắt buộc. Hành động cắt tỉa lá úa, làm sạch bề mặt sàn và loại bỏ các vật dụng dư thừa không chỉ giúp dòng sinh khí luân chuyển hanh thông theo phong thủy, mà còn giữ cho căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng, nâng cao chất lượng môi trường sống thực tế mỗi ngày.

Mời quý độc giả xem video: Hà Nội: Nhiều chung cư thiếu không gian vui chơi cho trẻ/ Nguồn: VTV24
#ban công #phong thủy #cây cảnh #tài lộc #bố trí không gian #ban công chung cư

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu dù mất mùa

Dù sản lượng sụt giảm do thời tiết, vụ vải thiều 2026 vẫn thắng lớn toàn diện nhờ giá bán neo cao kỷ lục và sức mua nội địa tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ.

Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh, vụ thu hoạch vải thiều năm 2026 tại tỉnh Bắc Ninh vừa khép lại với những con số ấn tượng. Dù thời tiết diễn biến bất lợi khiến tổng sản lượng sụt giảm so với mọi năm, toàn tỉnh vẫn thu hoạch được khoảng 130.000 tấn vải, đạt hơn 101% kế hoạch đề ra đầu vụ.

Hiện tại, một số diện tích nhỏ tại các xã vùng cao thuộc huyện Lục Ngạn (cũ) đang được người dân khẩn trương thu hái nốt những mẻ cuối cùng để kết thúc mùa vụ.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Hoa hồi xứ Lạng đắt khách trong nước, người dân ráo riết tìm mua

Sở hữu nhiều công dụng vượt trội đối với sức khỏe, hoa hồi đang trở thành mặt hàng đắt khách, được người dân lùng sục tìm mua tại thị trường nội địa.

Thời gian gần đây, hoa hồi - loại gia vị đặc trưng của vùng núi Tây Bắc - được nhiều người tiêu dùng trong nước tìm mua nhờ công dụng trong chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Theo ghi nhận trên thị trường, lượng tìm kiếm và đặt mua hoa hồi khô trên các sàn thương mại điện tử cũng như tại các cửa hàng thực phẩm có xu hướng tăng. Nhiều người tiêu dùng không chỉ sử dụng hoa hồi làm gia vị mà còn ứng dụng trong một số phương pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Sức mua tăng vọt, trái cây ngoại đón làn sóng nhập khẩu kỷ lục

Nguồn cung dồi dào cùng mức giá ngày càng bình dân đang giúp các loại hoa quả nhập khẩu tăng tốc chiếm lĩnh thị phần, tạo áp lực lớn lên nông sản trong nước.

Dù đang vào cao điểm thu hoạch trái cây nội địa, thị trường trong nước vẫn ghi nhận sự áp đảo của các loại hoa quả nhập khẩu với chủng loại đa dạng và giá bán ngày càng dễ tiếp cận.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 1,3 tỷ USD để nhập khẩu rau quả, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới