Thói quen chọn cây xanh đặt ở ban công cản trở mạch tài lộc ít người ngờ tới

Việc lạm dụng chậu cây lớn hoặc bài trí quá dày đặc tại ban công đang vô tình biến khu vực đón khí của ngôi nhà thành một bức tường ngăn gió, chắn sáng.

Theo quan niệm phong thủy, ban công là khu vực trọng yếu giúp đón ánh sáng, lưu thông không khí và điều hòa dòng sinh khí, tài lộc cho toàn bộ không gian sống. Tuy nhiên, một lỗi phổ biến mà nhiều gia đình - đặc biệt là tại các căn hộ chung cư thường mắc phải là biến khu vực này thành kho chứa đồ hoặc trồng cây xanh quá rậm rạp.

Việc bài trí thiếu khoa học này vô tình tạo thành rào cản ngăn chặn sự lưu thông của gió và ánh sáng tự nhiên. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng nhiều ngôi nhà dù mở cửa sổ cả ngày vẫn có cảm giác ngột ngạt, bí bách. Dưới góc nhìn phong thủy, một ban công bị bít kín không chỉ làm suy giảm chất lượng không gian sống mà còn cản trở dòng khí thịnh vượng, khiến tài lộc của gia chủ bị tiêu tán.

Dưới góc nhìn phong thủy, một ban công bị bít kín không chỉ làm suy giảm chất lượng không gian sống mà còn cản trở dòng khí thịnh vượng của gia chủ. (Ảnh: Cengarden)

Dù xu hướng thiết kế "khu vườn mini" tại ban công đang được ưa chuộng nhằm giảm bức xạ nhiệt và đưa thiên nhiên vào không gian chật hẹp, các chuyên gia vẫn khuyến cáo phụ huynh và gia chủ cần cân nhắc mật độ cây trồng. Việc duy trì một khoảng ban công thông thoáng, gọn gàng mới là yếu tố quyết định để ngôi nhà vừa xanh mát, vừa đảm bảo tính hài hòa về mặt phong thủy.

Tối ưu hoá không gian xanh

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ trên Gia đình & Xã hội, việc phủ xanh ban công chỉ thực sự phát huy giá trị khi đảm bảo được tính cân bằng. Sai lầm phổ biến của nhiều gia đình hiện nay là lấp đầy ban công bằng các chậu cây dày đặc, vô tình biến khu vực đón khí thành một "hàng rào" nhân tạo. Hệ quả trực tiếp là luồng ánh sáng và gió tự nhiên bị chặn đứng, không gian sống trở nên u tối, tù túng, từ đó gây tác động tiêu cực đến cả sức khỏe lẫn mạch tài lộc của gia chủ.

Bên cạnh mật độ, kích thước của cây trồng cũng là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Nhiều người có xu hướng chọn những loại cây thân lớn, tán rộng với mục đích tạo bóng mát. Tuy nhiên, ngoài việc che khuất tầm nhìn và ánh sáng, các chậu cây quá khổ này còn làm tăng tải trọng lên kết cấu ban công. Đối với các căn hộ chung cư cao tầng, đây còn là hiểm họa tiềm ẩn khi bước vào mùa mưa bão, bởi cây lớn rất dễ bị quật đổ hoặc gây mất an toàn cho khu vực xung quanh.

Ảnh minh hoạ

Chọn lọc chủng loại và duy trì trường khí thông thoáng

Một điểm mấu chốt khác thường bị xem nhẹ là việc lựa chọn chủng loại cây theo đặc tính phong thủy. Do ban công là nơi đón nắng gió khắc nghiệt, các dòng cây chịu hạn tốt như xương rồng, bát tiên thường được ưu tiên vì dễ chăm sóc. Dù vậy, dưới góc nhìn chuyên môn, các loại cây có gai nhọn đều mang sát khí lớn, tuyệt đối không nên đặt tại cung vị đón khí của ngôi nhà. Xét về mặt thực tế, hệ thống gai góc này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương cho các thành viên, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

Để kiến tạo một không gian hài hòa và thu hút vượng khí, gia chủ nên ưu tiên những loại cây có lá mềm mại, kích thước gọn gàng như kim tiền, lan ý hay trúc quân tử. Đồng thời, việc duy trì một lịch trình dọn dẹp định kỳ cho ban công là điều bắt buộc. Hành động cắt tỉa lá úa, làm sạch bề mặt sàn và loại bỏ các vật dụng dư thừa không chỉ giúp dòng sinh khí luân chuyển hanh thông theo phong thủy, mà còn giữ cho căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng, nâng cao chất lượng môi trường sống thực tế mỗi ngày.