Du khách Mỹ tử vong vì sét đánh khi leo núi lửa Etna

Một du khách người Mỹ đã thiệt mạng do bị sét đánh khi đang leo núi lửa Etna ở đảo Sicily, Italy.

AP dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa Italy ngày 17/8 cho biết du khách 29 tuổi đến từ Kansas (Mỹ) được tìm thấy trong một khu vực hoang vắng. Các nhân viên y tế sau đó xác nhận nạn nhân đã tử vong. Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ.

Được biết, du khách này đang leo núi Etna, ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất Châu Âu, thì bị sét đánh trúng.

"Các đội cứu hộ đã tiếp cận người leo núi bằng trực thăng. Người đàn ông được tìm thấy ở độ cao khoảng 1.400 mét tại khu vực Rocca Capra", nguồn tin cho hay.

Núi lửa Etna ở Sicily, Italy, phun trào gần đây. Ảnh: AP/Salvatore Allegra.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các quan chức tiếp tục hạn chế việc tiếp cận một số khu vực của ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Châu Âu này do hoạt động phun trào đang diễn ra.

Được biết, núi lửa Etna phun trào gần đây buộc giới chức phải đóng cửa một số khu vực sườn núi. Hôm 14/8, tro bụi phun trào từ núi lửa Etna đã buộc sân bay lớn nhất của Sicily phải đóng cửa ngày thứ 5 liên tiếp.

Tuy nhiên, theo các quan chức, trong những thập kỷ gần đây, số người chết trên núi Etna do sét đánh còn nhiều hơn số người thiệt mạng do hoạt động núi lửa. Lần tử vong gần nhất liên quan đến phun trào núi lửa là vào năm 1987.

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