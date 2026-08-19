Hàn Quốc rút ngắn cuộc tập trận chung với Mỹ

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí rút ngắn cuộc tập trận chung theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

AP dẫn lời các quan chức Hàn Quốc ngày 18/8 cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí rút ngắn cuộc tập trận chung theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Được biết, trước khi cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 17/8, diễn ra, Tổng thống Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố, quân đội Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận chung đang diễn ra với Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 21/8, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu. Họ cũng cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí giảm quy mô một số cuộc tập trận chung trên thực địa.

Theo thông tin ban đầu, cuộc tập trận này dự kiến ​​được tổ chức thành hai giai đoạn - giai đoạn đầu kéo dài đến ngày 21/8 tập trung vào các hoạt động phòng thủ mô phỏng và giai đoạn thứ hai kéo dài đến ngày 27/8 để thực hành các hành động phản công.

Theo thông cáo, Mỹ và Hàn Quốc sẽ thảo luận và thực hiện nhiều bước khác nhau để đạt được mục tiêu của các cuộc tập trận và thiết lập thế trận phòng thủ chung.

Các cuộc tập trận và một cuộc diễn tập tương tự vào mùa xuân là trụ cột chính của liên minh Mỹ-Hàn. Tuy nhiên, Triều Tiên lên án những cuộc tập trận này và đáp trả bằng các vụ thử tên lửa.

Vài ngày trước khi các cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield tháng này bắt đầu diễn ra, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra biển.

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