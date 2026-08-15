Toà nhà di sản 24 Tràng Tiền khoác diện mạo xanh giữa phố cổ

Giữa lòng Hà Nội, công trình 24 Tràng Tiền được cải tạo thành văn phòng xanh 7 tầng, kết nối di sản lịch sử với không gian làm việc đương đại.

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, tòa nhà mang phong cách kiến trúc Art Deco hơn một thế kỷ tuổi số 24 Tràng Tiền vừa trải qua đợt cải tạo quy mô lớn. Công trình từng quen thuộc với người dân Thủ đô khi là địa điểm gắn liền với Viện Pháp tại Hà Nội (L’Espace) suốt gần hai thập kỷ, nay khoác lên mình diện mạo mới, tích hợp không gian thiên nhiên vào môi trường văn phòng đương đại.

(Ảnh: Flamingo)

Xây dựng từ năm 1907 đến 1920, công trình mang nét đặc trưng của trường phái Art Deco với hình khối vuông vức, đường nét giản lược và mặt đứng cân đối. Sau khi được cải tạo làm trụ sở doanh nghiệp, cấu trúc di sản thanh lịch bên ngoài vẫn được giữ nguyên vẹn.

Công trình từng quen thuộc với người dân Thủ đô khi là địa điểm gắn liền với Viện Pháp tại Hà Nội (Ảnh: Home.vn)

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở không gian bên trong, nơi cây xanh, ánh sáng và vật liệu tự nhiên được bố trí tối đa nhằm giảm sự khô khan của mô hình văn phòng truyền thống.

Ngay sảnh chính, công trình mở ra không gian trưng bày “Hà Nội xưa - Tràng Tiền xưa” với khoảng 100 hình ảnh tư liệu giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Khu vực này đóng vai trò là điểm chuyển tiếp giàu chiều sâu văn hóa, tái hiện hành trình phát triển của tuyến phố lẫn bản thân tòa nhà trước khi dẫn dắt người xem bước vào khu vực làm việc chính.

Không gian trưng bày “Hà Nội xưa - Tràng Tiền xưa” (Ảnh: Hà Nội News)

(Ảnh: Hà Nội News)

Điểm nhấn kiến trúc của tòa nhà là hệ thống cây xanh phủ kín 7 tầng, kết nối xuyên suốt qua khoảng giếng trời trung tâm. Đội ngũ thiết kế không dùng cây làm vật trang trí rời rạc mà biến hệ thực vật thành một phần cấu trúc, kết hợp màu sắc lá và hoa theo tư duy mỹ học bốn mùa để điều tiết ánh sáng, lọc bụi mịn.

Đặc biệt, tầng 7 được tổ chức như một khu sinh hoạt chung đa chức năng gồm quầy bar, phòng gym, khu ăn uống với không gian mở nhìn ra trung tâm thành phố. Thiết kế trần gỗ, giỏ cây treo và cây nhiệt đới tại đây tạo cảm giác như một quán cà phê sân vườn, giúp nhân viên gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và tăng cường kết nối nội bộ. Ngay cả từng khu công trình phụ cũng được biến thành các "khu vườn thu nhỏ" theo từng chủ đề riêng biệt, hoàn thiện trải nghiệm cảm xúc ở mọi góc nhỏ.

(Ảnh: Hà Nội News)

Song song với kiến trúc cảnh quan, công trình áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và công nghệ xanh nhằm giảm tác động tới môi trường. Việc đưa mảng xanh phủ kín một công trình từng là biểu tượng văn hóa Pháp giữa Hà Nội đại diện cho xu hướng tái thiết kiến trúc lịch sử bằng ngôn ngữ đương đại, đặt trải nghiệm con người làm trung tâm và biến không gian làm việc mỗi ngày thành nguồn cảm hứng.