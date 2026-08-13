Phân khúc đồng hồ tầm trung dần khẳng định vị thế trên thị trường

Khi cơn sốt xa xỉ hạ nhiệt, người tiêu dùng trẻ chuyển hướng sang các mẫu đồng hồ vừa túi tiền, mở ra cơ hội bứt phá cho các thương hiệu tầm trung.

Cơn sốt đồng hồ xa xỉ đắt đỏ đang dần hạ nhiệt, khi nhóm tiêu dùng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z - nhóm khách hàng chưa đủ khả năng chi trả cho những mẫu đồng hồ xa xỉ trị giá hàng chục nghìn USD nhưng vẫn mong muốn sở hữu các thiết kế đẹp, chất lượng tốt, giờ đây đang thúc đẩy nhu cầu đối với các dòng sản phẩm dễ tiếp cận hơn.

Xu hướng này tạo đà bứt phá cho các thương hiệu đồng hồ tầm trung, những đơn vị vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua việc nâng cấp chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh tiếp thị.

Ảnh: Seiko

Sự bứt phá của các thương hiệu Nhật Bản và Mỹ

Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ phân loại sản phẩm xuất khẩu thành bốn phân khúc, từ dưới 250 USD đến trên 3.700 USD. Trong khi các tên tuổi cao cấp như Rolex hay Cartier vẫn đóng góp lớn vào doanh số chung với các sản phẩm trên 10.000 USD, thì các hãng đồng hồ Nhật Bản và Mỹ cũng chứng kiến đà tăng trưởng vượt bậc ở phân khúc dưới 1.000 USD.

"Bộ ba" Nhật Bản gồm Casio, Seiko và Citizen đều ghi nhận doanh số tăng trưởng hai chữ số, trong đó Seiko và Citizen lần đầu vượt mốc 1 tỷ EUR doanh số mỗi năm. Tương tự, Swatch Group cũng báo cáo doanh số tăng 8,5% nhờ sức mua mạnh mẽ ở nhóm sản phẩm phổ thông.

Động lực tăng trưởng của các hãng đồng hồ tầm trung còn đến từ việc tái cấu trúc sản phẩm và khai thác xu hướng thiết kế hoài cổ. Sau khi dừng mảng smartwatch, Fossil đã gặt hái thành công khi mang trở lại mẫu "Big Tic" mang phong cách Y2K với giá 195 USD.

Ảnh: Fossil

Tương tự, Movado ghi nhận doanh số ấn tượng từ bộ sưu tập Heritage 1917 có giá từ 850 đến 1.895 USD. Việc nhắm trúng thị hiếu của nhóm khách hàng nữ bằng các thiết kế mặt nhỏ hoặc dáng hình chữ nhật đã giúp cổ phiếu Fossil tăng hơn 75% và Movado tăng 57% chỉ trong vòng 6 tháng.

Chiến lược nâng tầm phân khúc và mở rộng dải sản phẩm

Các dòng đồng hồ tầm trung đang ngày càng thu hút giới sưu tầm am hiểu, người tiêu dùng nhận ra không nhất thiết phải chi tới 10.000 USD mới có thể sở hữu một sản phẩm chất lượng. Dòng đồng hồ lặn HydroConquest giá 2.200 USD của Longines là ví dụ điển hình cho sự cân bằng giữa đẳng cấp và giá trị thực.

Sự đón nhận của thị trường cũng tạo đà cho các thương hiệu như Seiko mở rộng sang phân khúc cao hơn; từ chỗ hiếm khi bán sản phẩm trên 1.000 USD cách đây một thập kỷ, nay Seiko đã sở hữu nhiều mẫu trên 3.000 USD và phát triển chuỗi cửa hàng riêng cho dòng Grand Seiko.

Sự trỗi dậy của phân khúc giá phải chăng phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tư duy tiêu dùng thời trang hiện đại. Nhờ cải tiến toàn diện về thiết kế, tiếp thị và hệ thống phân phối, các thương hiệu đồng hồ tầm trung đang từng bước khẳng định vị thế và mở ra giai đoạn phát triển mới cho toàn ngành.