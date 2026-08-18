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Kinh doanh - Địa ốc

Du lịch ngày 2/9 hứa hẹn bùng nổ với sức hút từ du lịch biển

Nhu cầu nghỉ dưỡng biển kết hợp khám phá văn hóa tăng cao hứa hẹn tạo nên đợt bùng nổ mạnh mẽ cho thị trường du lịch trong nước dịp nghỉ lễ 2/9.

Bảo Châu

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được dự báo sẽ chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường du lịch trong nước, khi nhu cầu tìm kiếm và đặt dịch vụ của du khách Việt dành cho các điểm đến nội địa tăng cao.

Theo báo cáo Traveloka SEA Index vừa ra mắt, những cái tên quen thuộc như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc và Côn Đảo đang dẫn đầu toàn thị trường nhờ sự đa dạng trong trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng biển.

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Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được dự báo sẽ chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường du lịch trong nước. (Ảnh: IVIVU)

Báo cáo cũng chỉ ra một điểm khác biệt quan trọng, khi đại diện Traveloka - bà Huỳnh Thị Mai Thy cho rằng, trong khi lượng khách du lịch tại Đông Nam Á có xu hướng dịch chuyển sang khu vực Đông Á, thị trường nội địa lại đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam.

Trong bức tranh chung đó, các điểm đến với sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất thuộc về các địa danh ven biển và biển đảo. Thước đo "Điểm Nhu cầu" của Traveloka SEA Index đã ghi nhận Phú Quốc đạt mức tối đa 100 điểm với lượng đặt dịch vụ tăng tới 86% so với cùng kỳ, theo sau là Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Sự lên ngôi của các điểm đến biển cho thấy du khách nội địa đang ưu tiên những không gian kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng và khám phá văn hóa bản địa.

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Du khách nội địa đang ưu tiên những không gian kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa. (Ảnh: Vinpearl)

Dữ liệu thực tế từ các doanh nghiệp lữ hành cũng củng cố dự báo về một kỳ nghỉ lễ 2/9 bùng nổ của du lịch trong nước. Đại diện Golden Smile Travel cho biết Phú Quốc tiếp tục chứng kiến sức hút lớn ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp nhờ đáp ứng đúng nhu cầu về sự riêng tư và dịch vụ trọn gói chất lượng cao.

Bên cạnh đó, nhờ hạ tầng giao thông kết nối các vùng biển ngày càng hoàn thiện, xu hướng du lịch tự túc ngắn ngày đang bứt phá mạnh mẽ. Những hành trình gọn nhẹ, chi phí hợp lý và lịch trình linh hoạt trở thành lựa chọn ưu tiên của các gia đình và nhóm khách trẻ nhằm tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ ngay trong nước.

Mời quý độc giả xem video: Việt Nam là điểm đến được du khách châu Á ưa chuộng/ Nguồn: VTV24
#du lịch #du lịch nội địa #lễ 2/9 #điểm đến biển #Phú Quốc #Côn Đảo

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