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Kinh doanh - Địa ốc

Nhà hàng, quán cà phê được phát miễn phí nhạc “Tinh Hà Say Hi”

Từ 18/8 đến 18/11/2026, nhiều không gian kinh doanh, dịch vụ tại Việt Nam được sử dụng miễn phí kho nhạc “Tinh Hà Say Hi” qua nguồn phát chính thức.

Thiên Anh

Tối 18/8, trên fanpage chính thức, nhà sản xuất Tinh Hà Say Hi thông báo cấp quyền sử dụng miễn phí các bản ghi âm thuộc danh mục nhạc của chương trình cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm nhạc nền tại các địa điểm kinh doanh, thương mại.

Theo thông báo, chính sách này được áp dụng từ 18/8 đến 18/11. Trong thời gian này, các đối tác được phép phát những ca khúc thuộc danh mục của Tinh Hà Say Hi dưới hình thức nhạc nền tại các địa điểm vật lý, thông qua nền tảng âm nhạc hoặc kênh phát do nhà sản xuất cung cấp.

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Nhà sản xuất Tinh Hà Say Hi thông báo cấp quyền sử dụng miễn phí cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm nhạc nền tại các địa điểm kinh doanh, thương mại.

Phạm vi áp dụng gồm nhiều loại hình địa điểm như quán cà phê, nhà hàng, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, showroom, cửa hàng thời trang, khách sạn, resort, spa, salon, phòng gym và khu vui chơi giải trí.

Ngoài ra, các rạp chiếu phim, khu phức hợp giải trí, văn phòng, tòa nhà, không gian làm việc, sân bay, nhà ga và khu vực dịch vụ công cộng cũng thuộc phạm vi được cấp quyền phát nhạc theo chương trình.

Để bảo đảm chất lượng âm thanh cũng như việc sử dụng nhạc đúng phạm vi, các đối tác sẽ được cấp quyền truy cập và phát trực tuyến các ca khúc thông qua những playlist chính thức theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đơn vị này cũng cho biết sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn và bố trí đội ngũ chuyên trách hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian triển khai.

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Thông báo trên fanpage chính thức, nhà sản xuất Tinh Hà Say Hi.

Tuy nhiên, quyền sử dụng miễn phí nói trên có phạm vi giới hạn. Các bài hát chỉ được phép phát làm nhạc nền tại những địa điểm vật lý, thông qua nền tảng hoặc kênh phát do nhà sản xuất cung cấp.

Các đối tác không được sao chép, tải xuống hoặc lưu trữ bản ghi để sử dụng hay phát lại; chỉnh sửa, cắt ghép; đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng trên môi trường trực tuyến, mạng xã hội. Việc đưa các bản ghi vào quảng cáo, video hoặc nội dung khác cũng không thuộc phạm vi quyền được cấp. Quyền này đồng thời không bao gồm việc sử dụng các ca khúc để biểu diễn.

Tinh Hà Say Hi quy tụ 24 nghệ sĩ, gồm những gương mặt từng tham gia các mùa Anh Trai Say Hi cùng những nhân tố mới như Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và XUÂN ĐỊNH KY.

Lên sóng tập đầu tiên từ ngày 4/7, Tinh Hà Say Hi hiện đã phát sóng 7 tập và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Việc mở rộng quyền sử dụng nhạc nền miễn phí trong thời hạn 3 tháng giúp các ca khúc của chương trình có thêm cơ hội xuất hiện trong đời sống thường ngày, đồng thời đưa âm nhạc của chương trình đến gần hơn với công chúng tại các không gian kinh doanh, dịch vụ trên toàn quốc.

#nhạc nền #Tinh Hà Say Hi #doanh nghiệp #giải trí #IP #âm nhạc

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