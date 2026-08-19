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Kinh doanh - Địa ốc

Quả chòi mòi rừng từ món quà vặt tuổi thơ trở thành đặc sản đắt khách

Từ món quà vặt dân dã tuổi thơ, quả chòi mòi rừng mọng nước với vị chua ngọt tự nhiên nay trở thành mặt hàng đặc sản đắt khách.

Bảo Châu

Từng là loại quả gắn liền với tuổi thơ miền quê, quả chòi mòi vài năm gần đây đã bất ngờ trở thành mặt hàng đặc sản đắt khách. Trên các hội nhóm chợ mạng và cửa hàng nông sản trực tuyến.

Loại trái rừng nhỏ xíu này được rao bán với giá dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm khan hiếm lên tới 60.000 đồng/kg. Dù mức giá không rẻ đối với một loại quả dại, chòi mòi vẫn thu hút rất đông người tiêu dùng thành thị và du khách tò mò đặt mua thưởng thức.

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(Ảnh: Black Diamond Image)

Sức hút của chòi mòi đến từ hương vị rất riêng biệt. Đây là loại trái cây rừng quen thuộc tại nhiều tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mọc từ cây thân gỗ lớn cao trên 10m. Cây ra hoa từ tháng 3 đến tháng 6 và bước vào mùa chín rộ khoảng tháng 7 hằng năm. Quả mọc thành từng chùm dày đặc, kích thước chỉ nhỉnh hơn đầu đũa. Khi non quả có màu xanh, sau chuyển sang hồng đỏ và khoác lên sắc tím đen mọng nước khi chín kỹ. Mỗi quả chòi mòi là sự cân bằng hoàn hảo giữa vị chua thanh nổi bật ở đầu lưỡi và hậu vị ngọt nhẹ dịu mát.

Chị Nguyễn Phương Linh, một tiểu thương kinh doanh nông sản online tại Đà Nẵng chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống: "Mỗi khi vào mùa tháng 7, chòi mòi rừng về đến đâu là khách đặt hết sạch đến đó. Loại quả này vỏ mỏng, mọng nước lại mọc thành chùm nên khâu hái và vận chuyển cực kỳ vất vả, rất dễ dập nát. Dù vậy, nhờ vị chua thanh lạ miệng, nhiều khách ở các tỉnh thành khác cũng sẵn sàng đặt trước cả tuần, chấp nhận chi phí vận chuyển cao".

Ký ức của nhiều thế hệ nông thôn, đặc biệt là miền Trung và Tây Nguyên gắn liền với những chùm chòi mòi tươi hái ngay trên cành, chấm cùng muối ớt cay. Bên cạnh thói quen thưởng thức quả tươi, chòi mòi chín còn được chế biến đa dạng như ngâm đường làm siro, làm mứt hoặc ủ rượu đãi khách nhờ sắc màu tím đỏ đẹp mắt. Không chỉ thu hoạch quả, phần lá non của cây có vị chua nhẹ pha chát cũng được dùng như một loại rau rừng ăn sống, luộc hoặc xào.

Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của thị trường đối với các loại nông sản bản địa, nhiều hộ gia đình đã chủ động đưa cây chòi mòi về trồng tại vườn nhà. Đây là loại cây trồng có sức sống dẻo dai, dễ nhân giống bằng hạt, giâm cành hoặc trồng từ cây con. Cây phát triển tốt trên nền đất tơi xốp, thoát nước và cần nhiều ánh sáng. Chỉ sau khoảng 2-3 năm chăm sóc đúng kỹ thuật, cây đã có thể bắt đầu cho thu hoạch quả, mở ra hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế từ nguồn tài nguyên bản địa.

Mời quý độc giả xem video: Tăng cường công nghệ bảo quản nông sản, giữ hoa quả tươi lâu gấp nhiều lần/ Nguồn: VTV24
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