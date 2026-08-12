Du lịch Việt Nam tăng sức hút trong bản đồ quốc tế 2026

Không chỉ ghi nhận lượng tìm kiếm tăng vọt từ thị trường châu Âu, Việt Nam còn đứng trước cơ hội lớn khi xu hướng du lịch ngắn ngày lên ngôi tại châu Á.

Nhờ hạ tầng dịch vụ ngày càng hoàn thiện cùng chính sách thị thực cởi mở, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cả dòng khách nghỉ dưỡng dài ngày từ châu Âu lẫn lượng du khách khu vực châu Á với xu hướng di chuyển nội vùng.

Theo dữ liệu khảo sát từ nền tảng Agoda về xu hướng tìm kiếm phòng khách sạn trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 cho kỳ nghỉ hè năm 2026, Việt Nam đã tiến một bậc lên vị trí thứ 4 trong danh sách các điểm đến châu Á được du khách châu Âu quan tâm nhất.

Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách các điểm đến châu Á được du khách châu Âu quan tâm nhất. (Ảnh: Nguyen Ba Hao)

Xếp trên Việt Nam hiện là Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản, trong khi vị trí thứ 5 thuộc về Malaysia. Lượng tìm kiếm chuyến đi đến Việt Nam từ thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước, đưa Việt Nam vào nhóm 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm nhanh nhất khu vực, chỉ sau Ấn Độ (14%) và Hàn Quốc (13%).

Lý giải về đà tăng trưởng này, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định chiều sâu văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng đường bờ biển dài hơn 3.260 km đang tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn, mang đến cho du khách châu Âu nhiều lựa chọn trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè.

Về cơ cấu thị trường nguồn tại châu Âu, Đức đã vượt qua Pháp để trở thành quốc gia có lượng tìm kiếm thông tin du lịch Việt Nam nhiều nhất. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Anh, Hà Lan và Nga. Đáng chú ý, sự đóng góp từ một số thị trường mới nổi cho thấy phạm vi quảng bá du lịch của Việt Nam đang ngày càng mở rộng.

Các điểm đến biển như Đà Nẵng và Nha Trang liên tục dẫn đầu danh sách tìm kiếm, khẳng định sức hút của sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển. Bên cạnh đó, việc kết nối thuận tiện giữa các đô thị sôi động và những vùng đất giàu di sản bản địa giúp Việt Nam trở thành lựa chọn ưu tiên cho các hành trình lưu trú dài ngày.

(Ảnh: Passionate Travel)

Không chỉ ghi nhận tín hiệu tích cực từ phương Tây, Việt Nam còn đứng trước cơ hội lớn từ làn sóng du lịch nội vùng châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo Xu hướng du lịch toàn cầu (GTI) 2026 của Visa chỉ ra rằng 63% du khách khu vực này ưu tiên lựa chọn các điểm đến gần, tối ưu thời gian di chuyển và chi phí.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của thị trường Trung Quốc với dự báo 165-175 triệu lượt khách xuất ngoại trong năm 2026 mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Cùng với Hàn Quốc và Thái Lan, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm những quốc gia được khách du lịch Trung Quốc ưu tiên lựa chọn nhờ lợi thế địa lý và chi phí hợp lý.

Sự chuyển dịch trong tư duy du lịch cũng thúc đẩy du khách tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa cao như ẩm thực, di sản và văn hóa. Dòng khách quốc tế hiện không còn co cụm tại các trung tâm lớn như Hà Nội hay TP.HCM mà đang lan tỏa mạnh mẽ sang các địa phương ven biển.

Đóng vai trò đòn bẩy cho đà phục hồi này là chính sách visa linh hoạt, đặc biệt là việc mở rộng thị thực điện tử và nâng thời hạn lưu trú lên 90 ngày. Quy định mới giúp du khách chủ động hơn trong lịch trình, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu, tạo tiền đề để du lịch Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.