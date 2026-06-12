Tổng kiểm tra, phát hiện gần 300 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TP HCM phát hiện gần 300 người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, lao động và hoạt động lừa đảo.

Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, Công an TP HCM đã thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú và người nước ngoài trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và các hoạt động xâm phạm trật tự xã hội.

Công an TP HCM phát hiện gần 300 người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, lao động và hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua kiểm tra bước đầu 420 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 84 trường hợp cơ sở không thực hiện khai báo lưu trú đối với người nước ngoài theo quy định. Đồng thời, gần 300 người nước ngoài bị phát hiện có các hành vi vi phạm như nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, tham gia đánh bạc và nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào người dân ở nhiều quốc gia.

Đáng chú ý, ngày 8/6, qua công tác nắm tình hình, Công an TP HCM phát hiện một nhóm gồm 83 người mang quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Nhóm này thuê toàn bộ Khách sạn The Emerald Gold tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương để làm nơi tập kết nhân sự, thiết lập cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc.

Tang vật vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác được chuẩn bị phục vụ cho hoạt động phạm pháp. Theo điều tra ban đầu, toàn bộ hệ thống nhân sự, trang thiết bị kỹ thuật vừa được tập kết và lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành thì bị phát hiện, ngăn chặn.

Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng người nước ngoài trong ổ nhóm lừa đảo

Theo Công an TP HCM, việc phát hiện và triệt phá kịp thời ổ nhóm trên cho thấy hiệu quả của công tác nắm tình hình địa bàn, sự chủ động của lực lượng công an cùng vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong việc phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời, góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn thành phố.