Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người nước ngoài lưu trú tại các khu đô thị ở Hà Nội, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo về Hàn Quốc.

Gia Đạt

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ việc với 17 người nước ngoài vi phạm, gồm 3 người Nigeria, 5 người Pakistan, 7 người Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn theo quy định.

image.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, tại Khu đô thị Splendora (xã Sơn Đồng, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo qua mạng, thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Theo đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an xã Sơn Đồng và Ban quản lý Khu đô thị Splendora kiểm tra 2 căn biệt thự tại địa chỉ BT1-D64 và BT1-D25.

Tại căn BT1-D64, tổ công tác phát hiện 5 người nước ngoài gồm 4 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu. Lực lượng chức năng đã thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động có dấu hiệu liên quan đến hoạt động công nghệ cao trái phép tại Việt Nam. Tại căn BT1-D25, công an phát hiện 3 người Hàn Quốc và 1 người Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Tổ công tác thu giữ 3 màn hình máy tính và 5 điện thoại di động cá nhân để làm rõ.

Qua khai thác, 7 đối tượng Hàn Quốc khai nhận nhập cảnh Việt Nam với mục đích lừa đảo qua mạng, hoạt động dưới sự điều hành của 2 đối tượng Trung Quốc. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu là lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc. Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng xác định số người nước ngoài trên tạm trú tại căn hộ 3215, tòa SA1, Khu đô thị Vinsmart City (phường Tây Mỗ, Hà Nội). Kiểm tra tại đây, công an phát hiện 7 quyển hộ chiếu khớp với thông tin nhân thân của nhóm người nói trên. Đáng chú ý, một đối tượng Trung Quốc được cho là có ý định phi tang 7 quyển hộ chiếu nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh.

Cũng trong đợt ra quân, 4 tổ công tác kiểm tra tại phường Kim Liên, phường Hồng Hà, xã Mỹ Đức và xã Quảng Bị phát hiện 8 người nước ngoài gồm 3 người Nigeria và 5 người Pakistan sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn trên một năm. Cơ quan chức năng cho biết, nhóm này không có thông tin khai báo tạm trú tại một số cơ sở lưu trú như Yên Hòa Motel (số 1 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên), cơ sở lưu trú Phương Anh (số 2/11/236 Âu Cơ, phường Hồng Hà) và cơ sở lưu trú tại địa chỉ 282 Đại Đồng, xã Quảng Bị.

Đáng chú ý, 5 người nước ngoài quốc tịch Pakistan nhập cảnh bằng thị thực điện tử, thời gian cư trú chủ yếu ở Đồng Nai. Nhóm này khai mục đích di chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội là đến Đại sứ quán Pakistan xin hỗ trợ về nước. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo #Hà Nội #người nước ngoài #gọi điện giả mạo #Hàn Quốc

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo mua bán đồng hồ, điện thoại iPhone

Đào Đăng Hiệp đã lợi dụng việc mua bán, trao đổi thiết bị điện tử qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp (SN 1991; trú tại: phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture.png
Đối tượng Đào Đăng Hiệp.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy bắt thành công 4 bị cáo trốn thi hành án ở các tỉnh biên giới phía Bắc

Đây là 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vào năm 2024.

Ngày 15/01, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa phối hợp bắt giữ 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào).

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Lò Văn Thoang (sinh năm 2005) và Lò Phương Kỳ (sinh năm 2001) đều trú bản Huổi Lốt (xã Mường Mủn, tỉnh Điện Biên); Lý Văn Thành (sinh năm 1996, trú thôn Pác Khiếc (xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn); Mùi Văn Tuyên (sinh năm 2004, trú bản Châu Phong, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng bán 'bùa yêu', “bùa đòi nợ” để lừa đảo ở Phú Thọ

Rao bán “bùa yêu”, “bùa se duyên”, “bùa đòi nợ” trên mạng xã hội, một đối tượng tại Phú Thọ đã lừa đảo, chiếm đoạt 5 triệu đồng của các bị hại.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1993, trú tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

122.jpg
Công an làm việc với đối tượng Bùi Tiến Lợi.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới