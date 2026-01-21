Bắt đối tượng truy nã đỏ quốc tế người Hàn Quốc ở Hà Nội

Cơ quan Công an vừa bắt giữ và hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 21/1, Công an phường Đại Mỗ, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài đã chủ động phát hiện, bắt giữ và phối hợp hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Đối tượng tại trụ sở Công an phường Đại Mỗ.

Trong quá trình quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, Công an phường Đại Mỗ phát hiện một trường hợp nghi vấn là Lee Seokone (sinh ngày 9/10/1981, giới tính nam, quốc tịch Hàn Quốc), hộ chiếu số M715W1955, cấp ngày 28/8/2023.

Qua kiểm tra, xác minh và đối chiếu thông tin nghiệp vụ, Công an phường Đại Mỗ xác định Lee Seokone là đối tượng bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã về tội “Lừa đảo” theo Điều 347 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc. Đáng chú ý, đối tượng này còn bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ số A-13250/9-2025.

Ngay sau khi làm rõ nhân thân, lai lịch và hành vi phạm tội, Công an phường Đại Mỗ đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội để hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Trên cơ sở đó, đối tượng truy nã quốc tế Lee Seokone đã được bàn giao cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, an toàn tuyệt đối và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.

Việc phát hiện, bắt giữ và bàn giao thành công đối tượng truy nã quốc tế tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và hiệu quả phối hợp của Công an phường Đại Mỗ trong công tác quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài cư trú; qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, đồng thời khẳng định uy tín, bản lĩnh, tính chính quy, tinh nhuệ và trách nhiệm của lực lượng Công an Việt Nam trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm.

>>> Xem thêm video: Mật phục bắt 4 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép