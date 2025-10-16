Hà Nội

Xã hội

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã huy động hơn 200 ca trực

EVNHANOI đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

PV

Đảm bảo điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời xây dựng phương án chi tiết nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định từ 22h00 ngày 14/10/2025 đến 6h00 ngày 18/10/2025.

Với mục tiêu trọng tâm là Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm ăn nghỉ của đại biểu, EVNHANOI cam kết không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện lưới cao, trung, hạ áp trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, bao gồm cả các buổi sơ duyệt, tổng duyệt.

Những địa điểm quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới với hệ thống tự động chuyển nguồn (ATS) và máy phát điện dự phòng cùng hệ thống lưu điện (UPS). Các trạm biến áp (TS1-TS5, T3, T6) với tổng công suất hơn 17.800kVA đảm bảo cấp điện cho hội trường và khu vực xung quanh. Đồng thời, EVNHANOI đã bố trí lực lượng ứng trực và sẵn sàng xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h.

z7118166772146-a13c2c12854543e645b17afa2d175721.jpg
EVNHANOI phối hợp cùng đơn vị quản lý kiểm tra hệ thống máy phát tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Công ty Điện lực Từ Liêm được giao phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức và Trung tâm Hội nghị Quốc gia để kiểm tra, vận hành và bổ sung UPS nếu cần. Dự báo phụ tải đạt Pmax 4.860MW và Amax 90.000MWh/ngày, EVNHANOI bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố tại các địa điểm trọng yếu.

z7118209415708-dc7ebd703b1718233ed675f938209ed9.jpg
EVNHANOI phối hợp cùng đơn vị quản lý kiểm tra hệ thống UPS phục vụ hội trường

Các công ty điện lực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm đã chủ động cập nhật thông tin địa điểm ăn nghỉ của đại biểu để đảm bảo cấp điện liên tục. Hệ thống báo cáo hàng ngày được thực hiện nghiêm túc, gửi đến Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan, đảm bảo minh bạch và kịp thời.

z7118215528212-f2b4b8080d8636e7a331070d3555b558.jpg
EVNHANOI sẵn sàng đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Với sự chuẩn bị bài bản, EVNHANOI đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống xảy ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra thành công, an toàn và trang trọng.

#Đảm bảo cung cấp điện cho Đại hội #Huy động lực lượng trực 24/24h #Hệ thống dự phòng và UPS #An toàn điện và ổn định hệ thống #Phối hợp kiểm tra và vận hành hệ thống #Quản lý phụ tải và dự báo tiêu thụ điện

