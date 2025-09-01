Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

EVNHANOI đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục phục vụ đại lễ Quốc khánh

Trong không khí hân hoan cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, có một lực lượng thầm lặng ngày đêm nỗ lực để Thủ đô luôn rực rỡ, đó là những người thợ điện.

PV

Không xuất hiện trên lễ đài, cũng không đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng chính sự tận tâm và trách nhiệm của đã góp phần làm nên thành công trọn vẹn cho sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước.

z6938714725446-34e0ab36c8bab1fe14c7d30f8e036233.jpg
EVNHANOI bổ sung nguồn cấp điện tại các khu vực quan trọng

Trong nhiều tuần qua, các công nhân, kỹ sư của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã có mặt trên từng tuyến phố, trạm điện… để kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống. Từ những con đường rợp cờ hoa, đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm đều in dấu bước chân người thợ điện. Chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý nhanh nhất mọi tình huống phát sinh, với mục tiêu duy nhất: nguồn điện phải luôn an toàn, liên tục và tuyệt đối ổn định.

Với người thợ điện, được góp sức cho một sự kiện trọng đại như Đại lễ 80 năm Quốc khánh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự, niềm tự hào của cả đời làm nghề.

z6909607370987-f61b721b4b3175e5b706c1a889f2fd77.jpg
EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành hệ thống điện tại Quảng trường Ba Đình

Ông Nguyễn Bình Thanh – Đội trưởng Đội quản lý điện 1, Công ty Điện lực Ba Đình chia sẻ: “Chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm, kiểm tra từng đường dây, từng trạm biến áp, thậm chí đến từng mối nối nhỏ. Mọi thứ đều phải được rà soát kỹ lưỡng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự kiện trọng đại. Cả tập thể đều làm việc với tinh thần cao nhất, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng.

c1ce4a8a-deb1-4952-b4c2-8fef8b41d3eb.jpg
EVNHANOI làm việc không kể ngày đêm với quyết tâm đảm bảo nguồn điện an toàn phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

Không kể ngày hay đêm, nắng gắt hay mưa dông, lực lượng công nhân, kỹ sư EVNHANOI vẫn kiên định bám trụ tại các điểm trực. Đằng sau sự kiện quốc gia trọng đại là những người lính áo cam nơi hậu trường, âm thầm làm việc bằng sự tận tụy, kỷ luật và trách nhiệm. Chính sự hy sinh thầm lặng đó đã tạo nên một Thủ đô sáng rực, an toàn, hiện đại và tràn đầy khí thế trong ngày Tết Độc lập.

Ông Trần Khánh Hưng – Công nhân Đội quản lý điện 1, Công ty Điện lực Ba Đình tâm sự: “Suốt nhiều năm gắn bó với nghề, tôi đã tham gia phục vụ nhiều sự kiện lớn của Thủ đô. Nhưng với tôi, Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 là một dấu ấn đặc biệt. Đây không chỉ là sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là niềm tự hào lớn lao trong cuộc đời làm nghề của tôi. Khi thấy ánh sáng do mình và đồng nghiệp gìn giữ tỏa rực khắp các tuyến phố, tôi cảm thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa, và càng thêm yêu, thêm gắn bó với nghề thợ điện.”

Trong khoảnh khắc hàng triệu con tim cùng hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc, những người thợ điện lại dâng trào niềm tự hào. Bởi họ hiểu rằng, ánh sáng rực rỡ trong ngày lễ lớn có phần công sức của mình. Đó không chỉ là công việc, mà còn là lời tri ân chân thành nhất của thợ điện Thủ đô gửi tới Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

#EVN HÀ NỘI #2/9 #ĐẠI LẾ 80 NĂM

Bài liên quan

Xã hội

EVNHANOI rà soát hệ thống điện tại các điểm tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng A80

Những người thợ điện Thủ đô vẫn lặng lẽ “trực chiến” để giữ cho từng ánh đèn, từng màn hình LED chào mừng Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong khi hàng nghìn khán giả đắm mình trong những tiết mục nghệ thuật rực rỡ chào mừng Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thì ở một góc khuất, những người thợ điện Thủ đô vẫn lặng lẽ “trực chiến” để giữ cho từng ánh đèn, từng màn hình LED duy trì liên tục, an toàn và ổn định.

Phía sau ánh hào quang của sân khấu, ở những vị trí ít người để ý, những người thợ điện Thủ đô vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Đó là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tất bật kiểm tra từng tủ điện, từng sợi cáp, đảm bảo cho hệ thống chiếu sáng, âm thanh, màn hình LED và toàn bộ thiết bị phục vụ sự kiện vận hành an toàn, liên tục.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

EVNHANOI tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về sử dụng điện an toàn

Trong bối cảnh tình hình cháy nổ tại các khu vực đang diễn biến phức tạp, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã và đang triển khai mạnh mẽ các buổi tuyên truyền, kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng điện.

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2025 và phương hướng công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2025 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.710 vụ cháy, làm chết 42 người, làm bị thương 48 người.

Cháy chủ yếu tập trung ở địa bàn thành thị và xảy ra ở một số địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy là do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm 74,6%, tiếp theo là do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 18,5%... gây ra hậu quả nghiêm trọng chưa từng có.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

EVNHANOI ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện toàn thành phố liên tục tăng cao

Tháng 8 bắt đầu với đợt nắng nóng tại Hà Nội, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh.

Chỉ trong 4 ngày, sản lượng tiêu thụ đã tăng thêm hơn 25,5 triệu kWh, tương đương 26,5%, phản ánh rõ xu hướng gia tăng đột biến trong việc sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh, quạt… trong điều kiện thời tiết cực đoan. Đây cũng là mức sản lượng cao nhất từ đầu năm đến nay tại Hà Nội.

Không chỉ sản lượng, công suất tiêu thụ điện toàn thành phố cũng tiếp tục phá vỡ các mốc kỷ lục trước đó. Cụ thể: nếu như ngày 30/7/2025, mức tiêu thụ đạt đỉnh 5.608,6 MW thì chỉ sau chưa đầy một tuần, vào lúc 13h34 ngày 04/8/2025, công suất tiếp tục lập đỉnh mới với con số 5.992 MW - tăng 6,8% chỉ trong vòng 5 ngày và tăng gần 14% so với đỉnh năm 2024.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhật ký xúc động của người lính A80

Nhật ký xúc động của người lính A80

Tham gia diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người lính đã “vượt nắng, thắng mưa”. Qua dòng nhật ký của họ, có thể cảm nhận niềm tự hào, tinh thần quyết tâm.