EVNHANOI rà soát hệ thống điện tại các điểm tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng A80

Những người thợ điện Thủ đô vẫn lặng lẽ “trực chiến” để giữ cho từng ánh đèn, từng màn hình LED chào mừng Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong khi hàng nghìn khán giả đắm mình trong những tiết mục nghệ thuật rực rỡ chào mừng Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thì ở một góc khuất, những người thợ điện Thủ đô vẫn lặng lẽ “trực chiến” để giữ cho từng ánh đèn, từng màn hình LED duy trì liên tục, an toàn và ổn định.

Phía sau ánh hào quang của sân khấu, ở những vị trí ít người để ý, những người thợ điện Thủ đô vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Đó là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tất bật kiểm tra từng tủ điện, từng sợi cáp, đảm bảo cho hệ thống chiếu sáng, âm thanh, màn hình LED và toàn bộ thiết bị phục vụ sự kiện vận hành an toàn, liên tục.

Ngay từ đầu tháng 8, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị để kiểm tra, rà soát hệ thống điện tại các điểm tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng A80. Từ Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, khu vực hồ Hoàn Kiếm, cho đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các điểm tổ chức chương trình khác đều có hàng trăm cán bộ công nhân viên đã được phân công trực chiến.

Công nhân EVNHANOI tiến hành kiểm tra thiết bị điện tại Sân vận động Mỹ Đình - Nơi diễn ra concert quốc gia

Không chỉ dừng lại ở việc cấp nguồn từ lưới điện, EVNHANOI còn triển khai lắp đặt hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng cho các điểm trọng yếu. Mỗi vị trí đều được lên phương án cấp điện riêng, chạy thử thiết bị để đảm bảo tính an toàn.

Tại Quảng trường Ba Đình, các cán bộ, công nhân điện lực đã có mặt từ rất sớm để phối hợp cùng Ban tổ chức, đơn vị thi công sân khấu, kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp điện. Ở Nhà hát Lớn, phố đi bộ hồ Gươm hay các điểm biểu diễn nghệ thuật lớn khác, những người “Chiến sĩ áo cam” vẫn kiên trì từng phút, bất chấp thời tiết nắng gắt hay đêm muộn.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra máy phát tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo anh Phạm Văn Thái - Công nhân Đội Quản lý điện 1 - Công ty Điện lực Ba Đình: “Chúng tôi hiểu rằng, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng chương trình. Vì vậy, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị mọi phương án cho các tình huống bất ngờ”.

Cùng với các điểm tổ chức văn hóa nghệ thuật, EVNHANOI cũng đặc biệt chú trọng bảo đảm điện tại các công trình chiếu sáng trang trí, các tuyến phố trung tâm, các cụm pano, màn hình LED tuyên truyền. Việc kiểm tra, bảo dưỡng được thực hiện kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước, đồng thời tăng cường lực lượng ứng trực trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra tuyến cáp ngầm 110kV phục vụ Đại lễ A80

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, đến nay, nguồn điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm A80 trên địa bàn Thủ đô luôn được duy trì ổn định, an toàn, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội rực rỡ, ấn tượng trong lòng người dân và du khách.

Giữa dòng người náo nhiệt, khán giả say sưa với những tiết mục công phu, ít ai nhìn thấy những bóng áo cam vẫn lặng lẽ đứng ở một góc khuất. Nhưng chính họ, những người thợ điện Thủ đô, mới là những người “giữ nguồn sáng” để từng khoảnh khắc của chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ được trọn vẹn và đáng nhớ.