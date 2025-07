Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Trị, người đàn ông tử vong tại chỗ

Trần Hữu Ba - tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi lao xuống sông làm 3 người tử vong ở Nghệ An vừa bị Công an bắt giữ.

Tối 15/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, để phục vụ công tác điều tra đối với Trần Hữu Ba (SN 1988), trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Trần Hữu Ba là người đã điều khiển xe ô tô BKS 37A -348.95 gây tai nạn liên hoàn rồi lao xuống sông làm 3 người tử vong, hai người bị thương.