Xã hội

Kịp thời cứu giúp thai phụ gặp tai nạn giao thông ở Đà Nẵng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) đã dùng xe chuyên dụng chở sản phụ đi cấp cứu kịp thời.

Hạo Nhiên

Ngày 7/8, thông tin Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân kịp thời đưa thai phụ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 06/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT609 đoạn qua thôn Đông Lâm, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha phát hiện một vụ tai nạn giao thông tự gây. Nạn nhân là chị H. T. Th., trú tại Phú Hương (xã Hà Nha) đang mang thai tháng thứ 7.

528311646-785453927170863-3571361254116511018-n.jpg
Lực lượng công an chuyển nạn nhân từ xe chuyên dụng sang xe cấp cứu.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên đường trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nguy hiểm đến tính mạng và thai nhi.

Ngay lập tức, Tổ công tác lập tức dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe của thai phụ, đồng thời phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân lên xe ôtô chuyên dụng để đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình di chuyển, Tổ công tác đã kịp thời liên hệ với Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều xe cứu thương hỗ trợ. Khi đến khu vực thôn Đại Phú (xã Đại Lộc), thai phụ được bàn giao sang xe cấp cứu để tiếp tục đưa đến bệnh viện kịp thời.

Hiện, tình hình sức khoẻ của chị H. T. Th. và thai nhi đã ổn định.

>>> Công an Hà Nam giúp tìm 2 bé gái đi lạc:

(Nguồn: THDT)
