Theo thỏa thuận được ký kết, PSG sẽ trở thành đơn vị cung cấp pin Lithium Phylion cho xe máy điện của TMT Motors. 2 doanh nghiệp đồng thời định hướng phối hợp trong nghiên cứu, phát triển, cung ứng và ứng dụng các dòng pin phù hợp với sản phẩm xe máy điện của TMT trong thời gian tới.

Doanh nghiệp Việt cùng tham gia “chuyển đổi xanh”

Sự hợp tác giữa TMT Motors và PSG diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang phát triển mạnh, với sự gia tăng nhanh về nhu cầu, sản phẩm và hệ sinh thái phục vụ phương tiện điện.

TMT Motors và PSG chung tay phát triển giao thông xanh Việt Nam.

Đối với TMT Motors, việc phát triển xe máy điện là bước mở rộng danh mục sản phẩm từ ôtô, xe tải sang một phân khúc phương tiện có khả năng tiếp cận số đông người sử dụng. Về phía PSG, việc cung cấp pin lithium cho một thương hiệu đang mở rộng sản xuất xe máy điện tạo thêm dư địa để phát triển năng lực cung ứng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị phương tiện điện.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, giá trị của thỏa thuận không chỉ nằm ở số lượng pin được cung cấp hay số lượng xe được sản xuất. Một hệ sinh thái giao thông điện muốn phát triển bền vững cần sự tham gia đồng bộ của nhiều mắt xích: từ phương tiện, pin, sạc và đổi pin đến dịch vụ sau bán hàng, quản lý tuổi thọ và vòng đời của pin.

Sự tham gia của các doanh nghiệp Việt từ sản xuất phương tiện đến công nghệ pin sẽ góp phần tạo thêm nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang giao thông điện.

Thực tế, Chính phủ đã yêu cầu thúc đẩy phát triển hạ tầng sạc, trạm đổi pin và các điều kiện bảo đảm an toàn cho phương tiện điện; đồng thời đặt yêu cầu nghiên cứu công nghệ pin và hoàn thiện cơ chế quản lý, thu hồi, tái chế pin xe điện.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của các doanh nghiệp Việt từ sản xuất phương tiện đến công nghệ pin sẽ góp phần tạo thêm nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang giao thông điện.

Pin lithium góp phần tạo nền tảng của giao thông điện

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Quốc Công - Phó chủ tịch HĐQT TMT Motors cho biết: “Đối với xe máy điện, pin là một bộ phận đặc biệt quan trọng. Sau quá trình tìm hiểu, TMT Motors đã đề xuất hợp tác với PSG về pin Lithium Phylion. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ là đối tác toàn diện để phát triển lĩnh vực xe điện và pin xe điện trong thời gian tới”.

PSG cam kết đồng hành với TMT Motors trong việc bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng sản phẩm đồng nhất và đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật.

Theo ông Công, TMT Motors hiện đang tập trung sản xuất xe tải và ôtô điện, đồng thời sẽ mở ra một chương mới với xe máy điện. Dây chuyền sản xuất đã được tái đầu tư, hoàn thiện và bắt đầu sản xuất hàng loạt. Doanh nghiệp kỳ vọng sản lượng xe máy điện sẽ ở mức tương đối lớn trong năm 2027.

Việc TMT Motors quay trở lại lĩnh vực xe máy điện diễn ra trong bối cảnh phát triển xe điện đang ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong tiến trình chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh của Việt Nam.

PSG là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất pin lithium, bộ sạc đạt tiêu chuẩn quốc tế cho ngành xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Tổng Giám đốc PSG Năng lượng Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh, pin Lithium không đơn thuần là một bộ phận của xe mà còn là nguồn năng lượng quyết định hiệu suất, độ bền, sự an toàn và trải nghiệm của người tiêu dùng.

Theo bà Hiền, PSG cam kết đồng hành với TMT Motors trong việc bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng sản phẩm đồng nhất và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật; đồng thời phối hợp nghiên cứu, phát triển các giải pháp pin phù hợp với nhu cầu Việt Nam.

Hiện nay, PSG là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất pin lithium, bộ sạc đạt tiêu chuẩn quốc tế cho ngành xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng. Danh mục sản phẩm, dịch vụ của PSG bao gồm pin lithium xe máy điện, pin lithium xe đạp điện, hệ thống lưu trữ năng lượng cùng dịch vụ gia công OEM/ODM pin lithium và bộ sạc xe điện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng và đối tác trong ngành.

PSG kỳ vọng quan hệ hợp tác với TMT Motors không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà trở thành quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.

PSG kỳ vọng quan hệ hợp tác với TMT Motors không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà trở thành quan hệ đối tác chiến lược lâu dài để cùng phát triển những sản phẩm liên quan đến xe điện có chất lượng tốt, phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

Định hướng này cũng phù hợp với yêu cầu đang đặt ra đối với quá trình phát triển phương tiện điện. Song song với việc tăng số lượng sản xuất, các doanh nghiệp còn phải phát triển công nghệ, nguồn năng lượng, hạ tầng và các giải pháp bảo đảm tính bền vững trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.