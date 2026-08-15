[INFOGRAPHIC] reMarkable Paper Pure, máy viết điện tử siêu mỏng

reMarkable Paper Pure sở hữu màn hình E Ink Carta 1300, thân máy 6 mm, trọng lượng 360 g và thiết kế tối giản, tập trung vào ghi chép.
TP HCM đặt mục tiêu giảm chôn lấp rác xuống dưới 10% vào năm 2030 bằng các dự án đốt rác phát điện của Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa.
Hyundai vừa thông báo sẽ chính thức nhận cọc sớm mẫu ôtô điện Ioniq V mới trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026, sắp diễn ra tại Trung Quốc tới đây.
McLaren McL 6GT được coi là phiên bản hiện đại của M6GT vào cuối thập niên 60 và cũng đánh dấu lần đầu tiên hãng dùng hộp số sàn kể từ huyền thoại McLaren F1.
Jaecoo J5 vừa chính thức được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá. Mẫu SUV có 4 phiên bản với 3 lựa chọn động cơ, bản thấp nhất có giá chỉ 499 triệu đồng.
Thay vì đưa chip Nvidia bị hạn chế về Trung Quốc, doanh nghiệp có thể thuê năng lực tính toán từ máy chủ đặt ở nước thứ ba, tạo lỗ hổng khó kiểm soát.
Ứng dụng mới ra mắt tích hợp sẵn trợ lý sáng tạo AI của Facebook, cung cấp cho các nhà sáng tạo những đề xuất cá nhân hóa dựa trên phong cách nội dung.
Hyundai Thành Công bắt đầu xuất khẩu ôtô sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia, đồng thời mở rộng sản phẩm của mình sang Đài Loan ngay trong năm 2026.
SHARGE Shargeek 300 sở hữu dung lượng 24.000mAh, công suất 300W, hai cổng USB-C 140W cùng màn hình IPS, hướng tới người dùng laptop và thiết bị chuyên nghiệp.
Redmi 17 4G gây chú ý với pin 7.500mAh nhưng RAM 4GB, màn hình HD+ và giá gần 6 triệu đồng khiến máy khó thuyết phục nếu không giảm giá.
Nhu cầu linh kiện PC tại Nga tăng tới 15 lần chỉ sau nửa năm, khi người dùng quay lại xu hướng tự lắp máy để tối ưu chi phí và hiệu năng.
Nhật Bản nổi tiếng về độ tin cậy, Pháp gây ấn tượng bởi tốc độ, còn Trung Quốc đang trở thành “ngôi sao đang lên” của đường sắt cao tốc.
Cộng trợ cấp của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo, khách hàng mua mẫu SUV điện Toyota bZ4X sẽ tiết kiệm đến 2,6 triệu Yên (khoảng 16.320 USD).
Nissan Kicks Rock Creek 2027 chính thức được giới thiệu tại Mỹ với diện mạo hầm hố hơn, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn cùng một số trang bị hỗ trợ đi địa hình nhẹ.
Camera ngụy trang ngày càng tinh vi, trong khi camera gia đình cũng có thể bị tấn công, khiến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân đứng trước nhiều rủi ro.
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV 2026 chạy điện vừa ra mắt như phiên bản mở rộng dễ tiếp cận hơn của dòng xe sang hiệu suất cao GT 4-Door Coupé.
Từ cáp sạc 240W đến củ sạc 30W và tai nghe Bluetooth, Anker có nhiều phụ kiện giá dưới 300.000 đồng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày.
Honda Super-One EV vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với giá 990.000 baht (khoảng 777 triệu đồng). Mẫu xe điện cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Hyundai Motor India đã chính thức ra mắt mẫu SUV Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Xe sở hữu thiết kế đậm chất thể thao với tông màu đen tuyền cá tính.
Toyota đang dần thay thế pin nickel-metal hydride bằng lithium-ion trên các mẫu ôtô hybrid, trong bối cảnh xe điện hóa ngày càng đóng vai trò lớn trên toàn cầu.
Mẫu xe MPV Wuling Darion đã bắt đầu được một số đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam, với giá dự kiến dưới 800 triệu đồng và thời gian giao xe từ tháng 9/2026.
Với ngân sách 4-6 triệu đồng, tân sinh viên vẫn có thể chọn smartphone màn hình đẹp, pin tốt, hiệu năng ổn và đủ dùng trong nhiều năm.