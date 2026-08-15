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[INFOGRAPHIC] reMarkable Paper Pure, máy viết điện tử siêu mỏng

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] reMarkable Paper Pure, máy viết điện tử siêu mỏng

reMarkable Paper Pure sở hữu màn hình E Ink Carta 1300, thân máy 6 mm, trọng lượng 360 g và thiết kế tối giản, tập trung vào ghi chép.

Thiên Trang
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#reMarkable #máy viết điện tử #E Ink #thiết kế mỏng #ghi chép

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