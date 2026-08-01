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Số hóa - Xe

YADEA tung loạt ưu đãi cho học sinh mua xe máy điện mùa tựu trường

Chào đón năm học 2026-2027, YADEA Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại trên toàn quốc với 20.000 phần quà dành cho khách hàng mua xe máy điện.

Nguyễn Thảo

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dải sản phẩm dành cho học sinh, sinh viên và đẩy mạnh chương trình "Thu xăng đổi điện", góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo chương trình, từ nay đến hết ngày 30/9/2026, khách hàng mua các mẫu xe máy điện học sinh chính hãng YADEA gồm I8, I-Cute, X-BULL, X-SKY, Vekoo, Omee và Ova tại hệ thống đại lý trên toàn quốc hoặc các gian hàng chính hãng trên TikTok Shop, Shopee và Lazada sẽ được tham gia quay thưởng với cơ hội nhận quà 100%.

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YADEA tung loạt ưu đãi hấp dẫn cho học sinh mua xe máy điện mùa tựu trường.

Tổng cộng có 20.000 giải thưởng được trao, gồm giải đặc biệt là iPhone 17 phiên bản 256GB trị giá gần 25 triệu đồng; giải nhất là đồng hồ thông minh Xiaomi Redmi 6; giải nhì là bình giữ nhiệt Lock&Lock cao cấp và giải ba là bộ quà tặng YADEA.

Bên cạnh chương trình quay thưởng, YADEA tiếp tục triển khai chương trình "Thu xăng đổi điện – Thu cũ đổi mới", hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe máy xăng hoặc xe điện cũ sang xe máy điện YADEA với mức hỗ trợ lên tới 10 triệu đồng, tùy theo từng dòng xe và điều kiện áp dụng. Chính sách này được kỳ vọng góp phần giảm chi phí sở hữu ban đầu, đồng thời khuyến khích người dùng lựa chọn phương tiện thân thiện với môi trường.

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Khách hàng mua các mẫu xe máy điện học sinh chính hãng YADEA gồm I8, I-Cute, X-BULL, X-SKY, Vekoo, Omee và Ova tại đại lý chính hãng sẽ được tham gia quay thưởng với cơ hội nhận quà 100%.

Theo YADEA Việt Nam, mùa tựu trường luôn là thời điểm nhu cầu mua sắm phương tiện của học sinh tăng mạnh. Vì vậy, doanh nghiệp tập trung phát triển danh mục xe máy điện có thiết kế trẻ trung, dễ sử dụng, đáp ứng đồng thời yêu cầu của học sinh về kiểu dáng và nhu cầu của phụ huynh về độ an toàn, độ bền cũng như chi phí sử dụng.

Các mẫu xe như YADEA I8, I-Cute, X-BULL, X-SKY, Vekoo, Omee và Ova được bán với mức giá từ 9-16 triệu đồng, đã bao gồm pin hoặc ắc quy cùng các phụ kiện đi kèm.

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YADEA I8, I-Cute, X-BULL, X-SKY, Vekoo, Omee và Ova được bán với mức giá từ 9-16 triệu đồng, đã bao gồm pin hoặc ắc quy cùng các phụ kiện đi kèm.

Ngoài thiết kế phù hợp với học sinh, nhiều mẫu xe còn được trang bị các tính năng kết nối thông minh như mở khóa không cần chìa, định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo chuyển động bất thường và theo dõi trạng thái phương tiện qua ứng dụng trên điện thoại.

Ở một số phiên bản, màn hình thông minh còn hỗ trợ dẫn đường, kết nối Bluetooth, tùy chỉnh giao diện và lựa chọn chế độ lái, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng, phù hợp với thói quen công nghệ của thế hệ trẻ.

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Không chỉ tập trung vào sản phẩm, YADEA tiếp tục đầu tư vào dịch vụ hậu mãi nhằm gia tăng sự an tâm cho khách hàng.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, YADEA tiếp tục đầu tư vào dịch vụ hậu mãi nhằm gia tăng sự an tâm cho khách hàng. Doanh nghiệp áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 2 năm tùy từng sản phẩm và linh kiện, đồng thời triển khai chương trình bảo dưỡng định kỳ miễn phí tại hệ thống hơn 700 cửa hàng trên toàn quốc.

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YADEA Omee - xe máy điện học sinh từ 15,99 triệu đồng tại Việt Nam

YADEA vừa giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Omee tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng trẻ tuổi.

Video: Giới thiệu xe máy điện học sinh YADEA Omee mới.

Được định vị là "chiếc xe đầu đời" dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ sinh, xe máy điện YADEA Omee mang phong cách thiết kế Retro hiện đại với những đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp các chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều cao yên 760 mm và chiều dài cơ sở 1.220 mm, giúp người dùng dễ dàng chống chân, thao tác linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

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Dây chuyền lắp ráp xe máy điện Honda UC3 ở Thái Lan sẽ chuyển về Việt Nam?

Theo Nikkei Asia, Honda Motor đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe máy điện Honda UC3 từ Thái Lan sang Việt Nam, dự kiến vào tháng 9 tới.

Video: Trải nghiệm Honda UC3 - Xe máy điện cao cấp 2026 tại Việt Nam.

Thông tin được bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, chia sẻ với Nikkei. Theo đó, Honda UC3 dự kiến sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, sản lượng trong giai đoạn đầu sẽ được duy trì ở mức hạn chế nhằm thăm dò nhu cầu thị trường.

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Xe máy điện Honda CUV e: “giá chát”, sạc pin như “cực hình”

Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.

Công ty Honda Việt Nam cho biết, đã đưa vào hoạt động 25 trạm đổi pin tại Hà Nội. Những trạm đổi pin này được đặt tại các HEAD (đại lý do Honda ủy nhiệm). Hiện tại, tủ đổi pin chỉ dành cho duy nhất dòng sản phẩm xe máy điện CUV e:. Theo Honda Việt Nam, giai đoạn đầu công ty chỉ triển khai hệ thống trạm đổi pin tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Việc đặt trạm đổi pin tại các HEAD, buộc khách hàng phải tìm đến đây để thay pin. Không đến được HEAD Honda thì không thể thay pin, trong khi tại Hà Nội và TP HCM không phải chỗ nào cũng có HEAD Honda. Tức là số lượng các trạm đổi pin dành cho khách hàng rất hạn chế, không phủ khắp các địa điểm công cộng như của hãng xe khác.

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