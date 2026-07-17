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Số hóa - Xe

Dây chuyền lắp ráp xe máy điện Honda UC3 ở Thái Lan sẽ chuyển về Việt Nam?

Theo Nikkei Asia, Honda Motor đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe máy điện Honda UC3 từ Thái Lan sang Việt Nam, dự kiến vào tháng 9 tới.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm Honda UC3 - Xe máy điện cao cấp 2026 tại Việt Nam.

Thông tin được bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, chia sẻ với Nikkei. Theo đó, Honda UC3 dự kiến sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, sản lượng trong giai đoạn đầu sẽ được duy trì ở mức hạn chế nhằm thăm dò nhu cầu thị trường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội bắt đầu triển khai các biện pháp xây dựng Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone) tại khu vực trung tâm thành phố từ tháng 7. Dù một số hạn chế đối với xe máy sử dụng động cơ xăng đã được áp dụng vào cuối tuần, các quy định hiện đã được nới lỏng so với đề xuất ban đầu và được cho là chưa tác động đáng kể đến sinh hoạt của người dân.

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Honda sẽ chuyển dây chuyền sản xuất xe máy điện UC3 từ Thái Lan về Việt Nam.

Nikkei cho biết nhu cầu đối với xe điện tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn dự kiến. Các đại lý ghi nhận lượng khách hàng quan tâm đến xe máy điện ngày càng gia tăng, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao do xung đột Mỹ - Iran.

Honda được cho là đang đặt nhiều kỳ vọng vào các mẫu xe điện mới dự kiến ra mắt trong năm tới nhằm mở rộng thị phần. Hãng cũng nhắm đến phân khúc xe máy điện có giá dưới 30 triệu đồng, vốn đang là nhóm sản phẩm có doanh số tốt nhất trên thị trường.

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Nikkei cho biết nhu cầu đối với xe điện tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn dự kiến.

Theo số liệu được Nikkei dẫn lại, doanh số xe máy của các nhà sản xuất lớn tại Việt Nam từ năm 2023 đến nay duy trì ở mức khoảng 2,5-2,65 triệu xe mỗi năm. Dù thấp hơn khoảng 20% so với giai đoạn đỉnh cao, nhu cầu đối với xe máy sử dụng động cơ đốt trong vẫn ở mức cao. Trong khi đó, VinFast đã bán được hơn 400.000 xe máy điện tại Việt Nam trong năm vừa qua.

Đáng chú ý, các đại lý Honda tại Hà Nội và nhiều địa phương khác đang đẩy nhanh việc lắp đặt trạm sạc do Honda UC3 hiện là mẫu xe máy duy nhất sử dụng tiêu chuẩn sạc CHAdeMO. Hãng cũng kỳ vọng có thể mở rộng mạng lưới sạc tại các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại.

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Các đại lý Honda tại Hà Nội và nhiều địa phương đang đẩy nhanh việc lắp đặt trạm sạc, UC3 hiện là mẫu xe máy duy nhất sử dụng tiêu chuẩn sạc CHAdeMO.

Tuy nhiên, phía Thai Honda cho biết hoạt động sản xuất Honda UC3 tại Thái Lan hiện vẫn diễn ra bình thường. Những thông tin liên quan đến việc chuyển dây chuyền sang Việt Nam vẫn đang được hãng tiếp tục xác minh.

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