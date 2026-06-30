Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

YADEA Omee - xe máy điện học sinh từ 15,99 triệu đồng tại Việt Nam

YADEA vừa giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Omee tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng học sinh và người dùng trẻ tuổi.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu xe máy điện học sinh YADEA Omee mới.

Được định vị là "chiếc xe đầu đời" dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ sinh, xe máy điện YADEA Omee mang phong cách thiết kế Retro hiện đại với những đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp các chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều cao yên 760 mm và chiều dài cơ sở 1.220 mm, giúp người dùng dễ dàng chống chân, thao tác linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

1-5453.jpg
YADEA Omee - xe máy điện học sinh từ 15,99 triệu đồng tại Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào ngoại hình, YADEA còn trang bị cho Omee loạt công nghệ kết nối mới thông qua nền tảng AiGO Max. Điểm nhấn nằm ở màn hình TFT 4,3 inch tích hợp nhân vật tương tác DiDi, cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường, nghe nhạc, nhận cuộc gọi và điều khiển một số tính năng thông minh ngay trên xe thông qua kết nối Bluetooth với điện thoại.

Người dùng cũng có thể cá nhân hóa giao diện hiển thị, âm thanh khởi động và lựa chọn chế độ lái phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Đây được xem là những tiện ích vốn hiếm xuất hiện trên các mẫu xe điện phổ thông dành cho học sinh.

2-4999.jpg
Không chỉ tập trung vào ngoại hình, YADEA còn trang bị cho Omee loạt công nghệ kết nối mới thông qua nền tảng AiGO Max.

Về khả năng vận hành, YADEA Omee được trang bị động cơ hub TTFAR có công suất định mức 1.000W, công suất cực đại 1.350W, cho tốc độ tối đa 48 km/h. Bộ pin Lithium 48V30Ah giúp xe có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 89 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất.

Hãng xe điện Trung Quốc cũng đầu tư đáng kể cho hệ thống an toàn trên Omee với gói công nghệ iControl bao gồm kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hỗ trợ đổ đèo HDC cùng đèn pha tự động cảm biến ánh sáng.

6-570.jpg
Điểm nhấn nằm ở màn hình TFT 4,3 inch tích hợp nhân vật tương tác DiDi, cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường, nghe nhạc, nhận cuộc gọi...

Ngoài ra, nền tảng AiSafety tích hợp định vị GPS cho phép theo dõi vị trí xe theo thời gian thực, thiết lập hàng rào điện tử, cảnh báo di chuyển bất thường và cảnh báo đổ xe. Hệ thống chiếu sáng LED có cường độ lên tới 24.000 cd cùng tầm chiếu xa hơn 50 m nhằm tăng khả năng quan sát khi di chuyển vào buổi tối.

YADEA Omee được phân phối với 7 tùy chọn màu sắc khác nhau, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cá tính và thời trang. Xe đi kèm chế độ bảo hành pin 3 năm hoặc 30.000 km.

3-6819.jpg
YADEA Omee được phân phối với 7 tùy chọn màu sắc khác nhau, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cá tính và thời trang.

Mức giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này khởi điểm từ 15,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi bản Omee H có giá 18,99 triệu đồng và phiên bản cao cấp Omee P được niêm yết ở mức 21,99 triệu đồng.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, YADEA cũng công bố hợp tác chiến lược với Be Group nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam. Hai bên dự kiến nghiên cứu các dòng xe điện chuyên dụng dành cho tài xế công nghệ, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi với giá trị ưu đãi lên tới 5 triệu đồng.

4-387.jpg
Xe có giá khởi điểm từ 15,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, trong khi bản Omee H có giá 18,99 triệu đồng và bản cao cấp Omee P là 21,99 triệu đồng.

Song song đó, chương trình "Đổi xe xăng sang xe điện" của YADEA tiếp tục được triển khai tại Hà Nội và TP.HCM đến hết ngày 31/7/2026. Người dùng sở hữu xe máy xăng hoặc xe điện thuộc mọi thương hiệu đều có thể tham gia đổi xe để nhận ưu đãi giảm giá lên tới 10% giá trị xe mới, cùng các chính sách hỗ trợ trả góp và thu mua xe cũ.

Với sự xuất hiện của Omee, YADEA cho thấy tham vọng mở rộng tệp khách hàng trẻ tuổi, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện điện trong nhóm học sinh, sinh viên tại Việt Nam.

#YADEA Omee 2026 mới #xe máy điện YADEA Omee #giá xe YADEA Omee 2026 #xe máy điện học sinh YADEA Omee #YADEA Omee tại Việt nam #YADEA Omee giá rẻ

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Xe máy điện Honda CUV e: “giá chát”, sạc pin như “cực hình”

Xe máy điện Honda CUV e: giá bán đắt nhưng sạc pin lại vô cùng bất tiện. Mỗi lần sạc pin giống như một “cực hình”. Hết pin giữa đường chỉ còn nước dắt bộ.

Công ty Honda Việt Nam cho biết, đã đưa vào hoạt động 25 trạm đổi pin tại Hà Nội. Những trạm đổi pin này được đặt tại các HEAD (đại lý do Honda ủy nhiệm). Hiện tại, tủ đổi pin chỉ dành cho duy nhất dòng sản phẩm xe máy điện CUV e:. Theo Honda Việt Nam, giai đoạn đầu công ty chỉ triển khai hệ thống trạm đổi pin tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Việc đặt trạm đổi pin tại các HEAD, buộc khách hàng phải tìm đến đây để thay pin. Không đến được HEAD Honda thì không thể thay pin, trong khi tại Hà Nội và TP HCM không phải chỗ nào cũng có HEAD Honda. Tức là số lượng các trạm đổi pin dành cho khách hàng rất hạn chế, không phủ khắp các địa điểm công cộng như của hãng xe khác.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda UC3 từ 60 triệu tại Việt Nam, có nên bỏ SH để tậu xe máy điện?

Với giá ưu đãi khoảng 60 triệu đồng, hiệu năng ngang Honda SH 160cc, UC3 liệu có phải mẫu xe máy điện đầu tiên đủ sức khiến người dùng cân nhắc bỏ SH?

Video: Đánh giá nhanh xe máy điện Honda UC3 tại Việt Nam.

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố giá bán kích cầu cho mẫu xe máy điện UC3 ở mức 56,5-57,9 triệu đồng, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng so với Honda SH 125i và thấp hơn gần 40 triệu đồng so với SH 160i. Đây cũng là lần đầu tiên Honda đưa một mẫu xe điện có giá bán, hiệu năng và hệ sinh thái sử dụng đủ gần với nhóm khách hàng vốn lâu nay xem SH là lựa chọn mặc định.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Soi" xe máy điện Honda CUV e: và UC3 tại Việt Nam, từ 44 triệu

Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026, đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin.

3-8472.jpg
Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026 (dự kiến), đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin (Honda e:Swap BATTERY STATION) và Trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) tại các thành phố lớn.
2-8074.jpg
Honda CUV e: giá từ 44 triệu đồng
Mẫu xe máy điện ﻿Honda CUV e: 2026 nổi bật với thiết kế tối giản, hiện đại cùng hai tùy chọn màu Đen và Trắng. Xe trang bị động cơ điện mạnh mẽ, sử dụng hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và dễ dàng hoán đổi.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới