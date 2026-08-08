AI tạo thị trường lao động hai tầng, người trẻ gặp khó

Làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc thị trường việc làm tại Anh. Thay vì tạo ra cơ hội đồng đều cho mọi ngành nghề, AI đang thúc đẩy một xu hướng tuyển dụng mới, nơi các doanh nghiệp ưu tiên nhân sự giàu kinh nghiệm và sở hữu kỹ năng AI, trong khi nhiều vị trí truyền thống tiếp tục bị thu hẹp. Các chuyên gia nhận định thị trường lao động nước này đang dần hình thành mô hình "hai tầng", với một nhóm lao động được săn đón mạnh mẽ và nhóm còn lại đối mặt áp lực tìm việc ngày càng lớn.

Dữ liệu mới từ nền tảng tuyển dụng Indeed cho thấy số lượng tin tuyển dụng tại Anh trong tháng gần đây thấp hơn khoảng 10% so với đầu năm 2025. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các lĩnh vực. Sau nhiều năm chịu tác động từ làn sóng cắt giảm nhân sự, nhu cầu tuyển lập trình viên phần mềm đã tăng trở lại khoảng 14%. Đáng chú ý, phần lớn cơ hội việc làm tập trung ở các vị trí cấp cao hoặc những công việc liên quan trực tiếp đến AI. Trong khi đó, các ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật vẫn duy trì sự ổn định nhờ AI đảm nhận các công việc lặp lại, giúp doanh nghiệp tập trung tìm kiếm những nhân sự có khả năng xử lý các nhiệm vụ phức tạp hơn.

Doanh nghiệp tại Anh ngày càng ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng AI.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngành nghề truyền thống lại ghi nhận xu hướng tuyển dụng đi xuống. Các lĩnh vực như bán lẻ, sản xuất, kế toán, tiếp thị hay nhiều công việc văn phòng đều giảm nhu cầu tuyển dụng ở mức hai chữ số. Đặc biệt, ngành sản xuất chịu tác động mạnh khi số lượng tin tuyển dụng giảm tới 58% so với giữa năm 2022 và vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Các công việc như lắp đặt, bảo trì, kho bãi hay xây dựng cũng chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Theo các chuyên gia, ngoài ảnh hưởng từ AI, doanh nghiệp còn phải đối mặt với áp lực chi phí nhân công và bối cảnh kinh tế nhiều biến động, buộc họ phải tối ưu nguồn lực và tập trung vào các vị trí mang lại giá trị cao hơn.

Xu hướng này đang tạo ra thách thức lớn cho những người mới bước chân vào thị trường lao động. Chuyên gia kinh tế cấp cao Jack Kennedy của Indeed nhận định thị trường việc làm tại Anh đang vận hành theo "hai tốc độ", khi nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vào nhóm nhân sự có nhiều kinh nghiệm hoặc sở hữu kỹ năng AI chuyên sâu. Điều này khiến những người trẻ, người muốn chuyển việc hoặc quay trở lại thị trường lao động gặp nhiều rào cản hơn trước. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Anh đã lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, khả năng tiếp cận việc làm đầu tiên ngày càng trở nên khó khăn khi nhiều vị trí tuyển dụng đều yêu cầu kinh nghiệm thực tế hoặc năng lực sử dụng AI.

Theo giới phân tích, AI không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành mà còn định hình lại tiêu chí tuyển dụng trên toàn thị trường. Những công việc mang tính lặp lại đang dần được tự động hóa, trong khi giá trị của các kỹ năng chuyên môn, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng làm việc cùng AI ngày càng được đề cao. Điều này cho thấy AI chưa thay thế hoàn toàn con người, nhưng đang tái cấu trúc nhu cầu nhân lực. Với người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, việc trang bị kỹ năng số và kiến thức về AI sẽ trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với thị trường việc làm đang thay đổi nhanh chóng.