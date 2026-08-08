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Số hóa - Xe

AI tạo thị trường lao động hai tầng, người trẻ gặp khó

Doanh nghiệp Anh tăng tuyển nhân sự có kỹ năng AI nhưng cắt giảm nhiều vị trí khác, khiến người trẻ ngày càng khó gia nhập thị trường lao động.

Thiên Trang (TH)

Làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc thị trường việc làm tại Anh. Thay vì tạo ra cơ hội đồng đều cho mọi ngành nghề, AI đang thúc đẩy một xu hướng tuyển dụng mới, nơi các doanh nghiệp ưu tiên nhân sự giàu kinh nghiệm và sở hữu kỹ năng AI, trong khi nhiều vị trí truyền thống tiếp tục bị thu hẹp. Các chuyên gia nhận định thị trường lao động nước này đang dần hình thành mô hình "hai tầng", với một nhóm lao động được săn đón mạnh mẽ và nhóm còn lại đối mặt áp lực tìm việc ngày càng lớn.

Dữ liệu mới từ nền tảng tuyển dụng Indeed cho thấy số lượng tin tuyển dụng tại Anh trong tháng gần đây thấp hơn khoảng 10% so với đầu năm 2025. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các lĩnh vực. Sau nhiều năm chịu tác động từ làn sóng cắt giảm nhân sự, nhu cầu tuyển lập trình viên phần mềm đã tăng trở lại khoảng 14%. Đáng chú ý, phần lớn cơ hội việc làm tập trung ở các vị trí cấp cao hoặc những công việc liên quan trực tiếp đến AI. Trong khi đó, các ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật vẫn duy trì sự ổn định nhờ AI đảm nhận các công việc lặp lại, giúp doanh nghiệp tập trung tìm kiếm những nhân sự có khả năng xử lý các nhiệm vụ phức tạp hơn.

Doanh nghiệp tại Anh ngày càng ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng AI.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngành nghề truyền thống lại ghi nhận xu hướng tuyển dụng đi xuống. Các lĩnh vực như bán lẻ, sản xuất, kế toán, tiếp thị hay nhiều công việc văn phòng đều giảm nhu cầu tuyển dụng ở mức hai chữ số. Đặc biệt, ngành sản xuất chịu tác động mạnh khi số lượng tin tuyển dụng giảm tới 58% so với giữa năm 2022 và vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Các công việc như lắp đặt, bảo trì, kho bãi hay xây dựng cũng chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Theo các chuyên gia, ngoài ảnh hưởng từ AI, doanh nghiệp còn phải đối mặt với áp lực chi phí nhân công và bối cảnh kinh tế nhiều biến động, buộc họ phải tối ưu nguồn lực và tập trung vào các vị trí mang lại giá trị cao hơn.

Xu hướng này đang tạo ra thách thức lớn cho những người mới bước chân vào thị trường lao động. Chuyên gia kinh tế cấp cao Jack Kennedy của Indeed nhận định thị trường việc làm tại Anh đang vận hành theo "hai tốc độ", khi nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vào nhóm nhân sự có nhiều kinh nghiệm hoặc sở hữu kỹ năng AI chuyên sâu. Điều này khiến những người trẻ, người muốn chuyển việc hoặc quay trở lại thị trường lao động gặp nhiều rào cản hơn trước. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Anh đã lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, khả năng tiếp cận việc làm đầu tiên ngày càng trở nên khó khăn khi nhiều vị trí tuyển dụng đều yêu cầu kinh nghiệm thực tế hoặc năng lực sử dụng AI.

Theo giới phân tích, AI không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành mà còn định hình lại tiêu chí tuyển dụng trên toàn thị trường. Những công việc mang tính lặp lại đang dần được tự động hóa, trong khi giá trị của các kỹ năng chuyên môn, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng làm việc cùng AI ngày càng được đề cao. Điều này cho thấy AI chưa thay thế hoàn toàn con người, nhưng đang tái cấu trúc nhu cầu nhân lực. Với người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, việc trang bị kỹ năng số và kiến thức về AI sẽ trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với thị trường việc làm đang thay đổi nhanh chóng.

#thị trường lao động #AI #người trẻ #tuyển dụng #Anh #kỹ năng AI

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Số hóa - Xe

Vì sao Telegram bị Apple gỡ khỏi App Store rồi mở lại?

Apple xác nhận Telegram bị gỡ khỏi App Store vì nội dung CSAM, nhưng ứng dụng nhanh chóng trở lại sau khi xử lý tài khoản vi phạm.

Việc Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store trên phạm vi toàn cầu vào tối 3/8 đã khiến cộng đồng người dùng xôn xao, đồng thời làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân thực sự. Sau nhiều giờ giữ im lặng, Apple đã chính thức xác nhận quyết định này không liên quan đến lỗi kỹ thuật hay tranh chấp thương mại, mà xuất phát từ quá trình rà soát nội dung trên nền tảng. Theo thông tin gửi tới nhiều cơ quan báo chí quốc tế, trong đó có Bloomberg và 9to5Mac, Apple phát hiện nội dung vi phạm chính sách nghiêm ngặt về tài liệu xâm hại tình dục trẻ em (CSAM) trên Telegram. Sau khi nền tảng xử lý nội dung và khóa tài khoản liên quan, ứng dụng đã nhanh chóng được khôi phục trên App Store. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giờ, người dùng đã cài Telegram trước đó vẫn có thể sử dụng bình thường và không bị ảnh hưởng đến dữ liệu hay các cuộc trò chuyện.

Không lâu sau khi được khôi phục, Telegram đã có phản hồi theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Trên mạng xã hội X, tài khoản chính thức của nền tảng đăng tải dòng trạng thái mang tính hài hước, ám chỉ rằng những tin đồn về việc Telegram "biến mất" đã bị thổi phồng quá mức. Tuy nhiên, trong tuyên bố gửi Forbes, công ty lại thể hiện quan điểm cứng rắn hơn. Telegram khẳng định Apple chỉ báo cáo duy nhất một tài khoản phát tán nội dung CSAM và tài khoản này đã bị khóa ngay lập tức. Đồng thời, hãng công bố các số liệu kiểm duyệt nội bộ nhằm chứng minh nỗ lực xử lý loại nội dung này. Theo Telegram, chỉ riêng năm 2026, nền tảng đã xóa hơn 337.900 nhóm và kênh liên quan đến CSAM. Trước đó, trong năm 2025, Telegram cũng thực hiện gần 30.000 lượt gỡ bỏ theo báo cáo từ các tổ chức như National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Công ty còn đặt câu hỏi liệu Apple có áp dụng cùng một tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với tất cả ứng dụng trên App Store hay không.

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[GALLERY] Hyundai Tucson 2027 nổ lốp khi chạy thử, hé lộ nhiều chi tiết mới

Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới bất ngờ gặp sự cố hi hữu trong quá trình thử nghiệm khi hệ thống phanh quá nhiệt, bốc cháy và khiến hai lốp trước phát nổ.

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Nguyên mẫu thử nghiệm của Hyundai Tucson 2027 thế hệ mới vừa gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình chạy thử tại dãy Alps (Áo), khi hệ thống phanh quá nhiệt dẫn đến bốc cháy và khiến cả hai lốp trước lần lượt phát nổ.
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Theo các nhiếp ảnh gia chuyên săn xe thử nghiệm, sự cố xảy ra khi đội ngũ kỹ sư Hyundai thực hiện bài kiểm tra độ bền của hệ thống phanh bằng cách kéo theo một rơ-moóc và liên tục di chuyển lên xuống các cung đường đèo.
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Điện thoại nên dùng bao lâu? Đáp án không phải 2 năm

Không phải 2 hay 3 năm, nhiều chuyên gia cho rằng 5 năm mới là thời điểm hợp lý để thay smartphone, vừa tối ưu chi phí vừa tận dụng hết giá trị thiết bị.

Mỗi năm, thị trường smartphone lại đón thêm hàng loạt mẫu máy mới với những lời quảng bá về camera tốt hơn, chip mạnh hơn hay các tính năng AI thông minh hơn. Điều này khiến không ít người băn khoăn liệu có nên đổi điện thoại sau 2-3 năm sử dụng hay tiếp tục gắn bó với thiết bị hiện tại. Trong bối cảnh giá smartphone ngày càng cao, đặc biệt ở phân khúc cao cấp lên tới hàng chục triệu đồng, xu hướng giữ máy lâu hơn đang trở nên phổ biến. Theo khảo sát của Reviews.org năm 2025, người dùng tại Mỹ trung bình thay điện thoại sau khoảng 29 tháng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng con số lý tưởng để khai thác tối đa giá trị của một chiếc smartphone thực tế lên tới khoảng 5 năm.

Lý do đầu tiên nằm ở chính tốc độ phát triển của smartphone hiện đại. Nếu như cách đây một thập kỷ, mỗi thế hệ điện thoại đều mang đến những bước tiến rõ rệt về hiệu năng và trải nghiệm thì hiện nay phần lớn nâng cấp chỉ mang tính hoàn thiện. Với nhu cầu phổ thông như lướt web, xem video, sử dụng mạng xã hội, chụp ảnh hay nhắn tin, ngay cả những mẫu máy ra mắt cách đây vài năm vẫn đáp ứng tốt. Những cải tiến hàng năm chủ yếu tập trung vào camera, thiết kế hoặc một số tính năng AI mới, trong khi trải nghiệm sử dụng hằng ngày không tạo ra khác biệt quá lớn đối với đa số người dùng. Chính vì vậy, việc thay điện thoại chỉ sau 2 năm đôi khi chưa thực sự mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra.

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