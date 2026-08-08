Hơn 500.000 chiếc Toyota Camry đang bị triệu hồi tại thị trường Mỹ do lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số bị gián đoạn hoạt động.

Video: Trải nghiệm Toyota Camry HEV thế hệ mới tại Việt Nam.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) thông báo đợt triệu hồi mới đối với mẫu xe Toyota Camry do lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số có thể gây gián đoạn một số đèn cảnh báo và tăng nguy cơ tai nạn khi di chuyển trên đường.

Sự cố này đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe Toyota và Lexus trước đây, nguyên nhân nằm ở lỗi phần mềm khiến màn hình đồng hồ có thể bị tắt khi khởi động, kéo theo các đèn báo rẽ, đèn báo cũng như một số âm thanh cảnh báo bị vô hiệu hóa.

Hơn nửa triệu xe Toyota Camry bị triệu hồi vì lỗi đồng hồ kỹ thuật số.

Tổng cộng, Toyota phải triệu hồi khoảng 508.000 xe Camry tại thị trường Mỹ, cùng với khoảng 11.159 xe tại thị trường Canada, tất cả đều thuộc đời 2025 - 2026. Dự kiến, các ôtô trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật phần mềm để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Vào tháng 5/2026, Toyota đã thông báo triệu hồi hàng loạt mẫu xe (gồm Toyota Land Cruiser, Toyota Mirai, Lexus UX và Lexus GX) tại thị trường Bắc Mỹ với số lượng khoảng 90.000 chiếc.

Trước đó, vào tháng 9/2025, hãng cũng triệu hồi gần 662.000 ôtô tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi phần mềm điều khiển cụm đồng hồ kỹ thuật số khiến các đèn báo hiệu không hiển thị, ảnh hưởng đến các mẫu xe Toyota gồm: Camry, RAV4, RAV4 Prime, RAV4 Hybrid, Highlander, Grand Highlander, Venza, GR Corolla, Crown, Crown Signia, Tacoma và 4Runner; cùng với các mẫu xe Lexus gồm: RX, TX và LS.

Tại thị trường Việt Nam, lỗi triệu hồi này cũng ảnh hưởng đến 563 chiếc Toyota Land Cruiser Prado và 103 chiếc Lexus GX 550 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, với thông báo vào cuối tháng 6 vừa qua.