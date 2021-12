Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang: Vượt lên từ gian khó

Ngày 09/5/2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang mới ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND thành lập Liên hiệp Hội Hà Giang. 15 năm qua, Liên hiệp Hội Hà Giang đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Ngày đầu mới thành lập, Liên hiệp Hội Hà Giang gặp muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, cán bộ chỉ vài ba người non trẻ, lãnh đạo thường trực tại cơ quan Liên hiệp Hội tâm thế chưa sẵn sàng, cảm thấy bị điều chuyển nên có những tâm tư, lo lắng.

Sau hai nhiệm kỳ xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Hà Giang đã có sự chuyển mình, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, Liên hiệp Hội Hà Giang có 11 Hội thành viên hội với 10.025 hội viên tập hợp hơn 24 000 trí thức, trong đó có 54 tiến sĩ và tương đương; có 1.300 thạc sĩ/chuyên khoa cấp I; có 18.635 người có trình độ đại học và 3.825 người có trình độ cao đẳng. Đội ngũ trí đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương và đất nước.

Hội thảo TVPB dự thảo luật BVMT sửa đổi.

Hoạt động hội có nhiều khởi sắc không chỉ so với các tỉnh miền núi mà cả với những tỉnh miền xuôi, kinh tế phát triển hơn Hà Giang nhiều lần. Điều gì đã tạo nên bước phát triển đáng khâm phục của Liên hiệp Hội Hà Giang trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt lại từng chịu nhiều hy sinh mất mát trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn? Đó là một câu hỏi mà những người làm công tác hội khi đến Hà Giang băn khoăn tự hỏi. Trước hết, Điều đặc biệt là ngay từ khi thành lập Liên hiệp Hội Hà Giang đã được xác định là tổ chức- chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Vì vậy Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đội ngũ trí thức, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp Hội Hà Giang từ cán bộ đến cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động. Bên cạnh đó sự nhiệt tình tâm huyết của các đồng chí Thường trực và Văn phòng Liên hiệp Hội cũng chính là động lực chính để Liên hiệp Hội Hà Giang vượt lên gian khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, cán bộ Liên hiệp Hội Hà Giang đã chịu khó học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác hội, đổi mới công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và những nỗ lực, cố gắng, đồng lòng, chung sức của cán bộ, hội viên, hoạt động của Liên hiệp Hội Hà Giang đã có những điểm sáng với những kết quả đạt được rất tích cực. Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hà Giang, Liên hiệp Hội Hà Giang đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KHCN trong tỉnh thông qua Hội thành viên thực hiện vai trò là cầu nối giữa trí thức với Đảng và Nhà nước, cùng với các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Từ khi mới được thành lập, Liên hiệp Hội Hà Giang đã xác định hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB & GĐXH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Liên hiệp Hội Hà Giang đã tham mưu trình UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 quy định về hoạt động TVPB & GĐXH của Liên hiệp Hội Hà Giang làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Liên hiệp Hội Hà Giang đã tập hợp được hàng trăm lượt chuyên gia, cán bộ khoa học, quản lý thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau ở trong và ngoài tỉnh tham gia TVPB, đóng góp ý kiến đối với 26 dự thảo Dự án Luật (do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trưng cầu); thực hiện tư vấn, phản biện đối với 34 chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh (do UBND tỉnh giao); thực hiện tư vấn, phản biện, tham gia đóng góp ý kiến đối với 18 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (do HĐND tỉnh trưng cầu). Có thể nói, hoạt động TVPB của Liên hiệp Hội đã tạo được diễn đàn quan trọng để tập hợp đội ngũ trí thức thực hiện trách nhiệm đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng. Đến nay, hoạt động TVPB đã đi vào nề nếp và từng bước được đẩy mạnh, đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN của tỉnh.

Liên hiệp Hội Hà Giang triển khai dự án cấp nước sạch và nước uống trực tiếp.

Mặc kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KH&CN là hết sức khó khăn, song Liên hiệp Hội luôn ra sức cố gắng phối hợp với các tổ chức KH&CN của Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên tìm tòi, phát triển ý tưởng sáng tạo, xây dựng các đề tài, dự án, nhiệm vụ, sáng kiến đề xuất với HĐKH tỉnh, các bộ ngành Trung ương, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ xem xét phê duyệt, tài trợ. Giai đoạn 2016-2021, Liên hiệp Hội tỉnh đã đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 03 đề tài, 03 dự án, 02 sáng kiến và 08 hội thảo khoa học cấp tỉnh và cấp bộ/ngành nhằm chuyển giao, ứng dụng đưa tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy KHCN phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của đất nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng.

Hoạt động tổ chức các Cuộc thi, Hội thi Sáng tạo và Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã được Liên hiệp Hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tích cực triển khai; các hoạt động trên đã được triển khai mạnh mẽ trong các Sở, ngành và lan tỏa rộng rãi tới các cá nhân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn 11 huyện, thành phố của tỉnh và đã đạt được kết quả bước đầu, tạo sự khích lệ, động viên đội ngũ trí thức, nhà sáng chế, nhà sáng tạo trẻ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua phát huy tính tư duy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao.

Những cố gắng của cán bộ, hội viên, hoạt động của Liên hiệp Hội Hà Giang đã được Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, tập thể cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh đã được tặng 01 Cờ thi đua, 04 Bằng khen của tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, 02 cá nhân của Liên hiệp Hội tỉnh được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ KH&CN.

Dẫu còn nhiều gian khó, hạn chế cần khắc phục nhưng những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội tình Hà Giang trong những năm qua là đáng tự hào, xứng đáng là điểm sáng về hoạt động hội nơi miền cực Bắc, địa đầu của Tổ quốc.