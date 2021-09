Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

15h13: Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng Ánh sáng Nguyễn Thu Giang phát biểu về vai trò và sự tham gia của các tổ chức KH&CN trong an sinh xã hội - chăm sóc sức khỏe cộng đồng và kết nối nguồn lực

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng Ánh sáng -BS Nguyễn Thu Giang.

Tham luận tại Hội nghị, BS Nguyễn Thu Giang bày tỏ một số suy nghĩ cá nhân: “Trong và sau đại dịch, tôi nhận thấy an sinh xã hội là thách thức lớn. Đó không chỉ là chính sách, gói an sinh, hay đồng bào giúp nhau, mà còn là việc làm, đào tạo nghề 4.0 sau đại dịch COVID-19 trong thời kỳ vừa hội nhập, vấn đề nghèo đô thị, tiếp cận dịch vụ công đối với sàn an sinh xã hội… Tiếp theo, vấn đề sức khoẻ, tâm thần và an thần; đầu tư y tế như thế nào, rồi hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực toàn cầu đối với Việt Nam là những thách thức mà Chính quyền cần coi trọng”.