Đại hội toàn quốc Hội Khoa học và Kỹ thuật ATTP Việt Nam lần thứ V

Do tình hình dịch bệnh COVID -19 phức tạp, Đại hội được tổ chức vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Tham dự Đại hội có ThS. Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Đảng đoàn, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Cục ATTP, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế, đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí cùng sự góp mặt của đông đủ các hội viên trong cả nước.

BCH Hội khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 nhận nhiệm vụ.

Được thành lập ngày 07 tháng 9 năm 2001 theo Quyết định số 54/2001/QĐ-BTCCBCP của Ban tổ chức - cán bộ chính phủ, từ một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tự nguyện của những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ATTP hoặc các tổ chức liên quan đến ATTP, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển đến nay Hội đã thu hút được hơn 3500 hội viên, 86 hội viên tập thể và 12 tổ chức trực thuộc, bao gồm: Trung tâm kỹ thuật ATTP, Tạp chí thực phẩm và đời sống, Văn phòng Hội phía Nam, Cửa hàng tư vấn và cung ứng phụ gia thực phẩm, Các hội viên của hội đều là những chuyên gia đầu ngành đã và đang phục vụ trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu về ATTP, đặc biệt phải kể đến các đồng chí nguyên Cục trưởng Cục ATTP: GS.TS Phan Thị Kim – Chủ tịch Hội khoá II, III và IV; GS.TS Nguyễn Công Khẩn – Nay là Cục trưởng Cục KHCN&ĐT – Phó Chủ tịch Hội; PGS.TS Trần Quang Trung – Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015-2021...

Chi bộ Đảng của Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam tiếp tục được củng cố và phát triển, hiện nay chi bộ có 10 đảng viên. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ hầu hết đều đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của Hội. Do đó Chi bộ là hạt nhân nòng cốt luôn bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ IV, mặc dù có nhiều khó khăn về kinh phí và tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam vẫn triển khai thường xuyên các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã thực hiện được 4 đề tài sau: Đề tài Nghiên cứu ô nhiễm độc tố vi nấm ở một số sản phẩm thực phẩm tại Hà Nội và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa; Đề tài Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thừa cân béo phì của sinh viên Hà Nội, Hải Phòng với thói quen sử dụng thực phẩm; đề tài Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị sấy vi sóng bảo quản một số loại nấm ăn và nấm dược liệu tại tỉnh Hưng Yên; Lãnh đạo Hội và cán bộ Hội tham gia nhiều hội nghị Khoa học quốc tế về An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng; Tham gia các Hội đồng bảo vệ 18 Đề tài cấp Nhà nước,15 Đề tài cấp Bộ về an toàn thực phẩm, 9 Đề tài nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng - bổ sung ở Việt Nam, 8 nghị định thư với Pháp, Hòa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tham gia 45 hội đồng chấm luận văn Tiến sỹ, Thạc sỹ , BS CKI, II liên quan đến an toàn thực phẩm dinh dưỡng .

Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN như: Hội nghị phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về ATTP cho các cơ quan quản lý địa phương, doanh nghiệp thực phẩm, sinh viên khối trường Công nghệ thực phẩm - Công nghệ sinh học và các tổ chức xã hội (hội phụ nữ, hội nông dân, hội bảo vệ người tiêu dùng...; Viết tin bài và đăng tải tin/ bài về ATTP trên Website vinafosa.vn và một số báo chí; Tổ chức sự kiện liên quan đến an toàn thực phẩm; Kết nối với doanh nghiệp thực phẩm lớn tổ chức cho hội viên tham quan và trao đổi thông tin về các biện pháp đảm bảo ATTP.

Trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Hội đã tích cực vận động chính sách, xây dựng cơ chế, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức, chiến lược và chính sách quản lý an toàn thực phẩm quốc gia.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, ThS. Nguyễn Quyết Chiến Ủy viên Đảng đoàn, Tổng Thư ký đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Khoa học và Kỹ thuật ATTP trong nhiệm kỳ 2015-2021, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức; tư vấn, phản biện, giám định xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến của Hội Khoa học và Kỹ thuật ATTP. Những hoạt động của Hội đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giúp các cơ quan quản lý kịp thời xây dựng, điều chỉnh các chính sách, pháp luật, chiến lược, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định quy phạm kỹ thuật về ATTP, giúp doanh nghiệp thực hiện sản xuất tốt, giúp người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm an toàn hơn. Đồng chí mong muốn và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới Hội Khoa học và Kỹ thuật ATTP Việt Nam sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển tổ chức Hội trên địa bàn cả nước và đạt được những thành tựu trên mọi mặt công tác, đặc biệt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Đại hội đã bầu BCH Hội khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 58 đồng chí. TS. Lê Văn Giang nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) được bầu làm Chủ tịch Hội khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027; GS TS Phan Thị Kim. Nguyên Chủ tịch Hội khóa II, II và IV được Đại hội tôn vinh là Chủ tịch danh dự của Hội khóa V.