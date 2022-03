Trẻ đốt đồ chơi gây cháy chợ: Xử lý thế nào?

Mới đây, một bé trai khoảng 5 tuổi là con của chủ kiot bán đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học, thuộc chợ Dĩ An 1, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã nghịch lửa. Khi lửa cháy thì em này hoảng hốt vứt que lửa vào đống đồ chơi khiến lửa bùng lên rồi bốc cháy ngùn ngụt. Mặc dù người dân trong chợ chạy tới dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Do kiot chứa nhựa và các vật dụng dễ cháy nên chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm cả kiot và cháy lan qua kiot bán nệm ở bên cạnh.

Một cụ bà khoảng 70 tuổi mắc kẹt bên trong được lực lượng chức năng đập tường từ phía sau giải cứu ra ngoài, nhưng do ngạt khói nên phải chuyển đi cấp cứu. Bước đầu bé trai cho biết do chiếc xe đồ chơi của em đã cũ nên em châm lửa đốt để được ba tặng chiếc xe mới.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự năm 2015, luật khác có liên quan quy định khác.