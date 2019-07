Iran “cầu viện” Trung Quốc để đối phó với Hải quân Anh

Hải quân Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Anh để trả đũa cho hành động tượng tự của Hải quân Anh diễn ra hồi đầu tháng 7. Đồng thời, nhà nước Hồi giáo Iran cũng lên án mạnh mẽ việc Anh thúc đẩy việc thành lập một phái bộ hàng hải do châu Âu dẫn đầu nhằm đối phó với Iran tại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn của chính phủ Iran - Ali Rabiei cho biết thêm: "Chúng tôi nghe nói rằng họ có ý định điều động một hạm đội châu Âu đến Vịnh Persian, đây là một hành động mang tính thù địch, khiêu khích và sẽ làm gia tăng căng thẳng tại đây".

Mohsen Rezaei trong cuộc họp với ông Tống Đào tại Tehran (Ảnh Iran Project) Chủ tịch Hội đồng Khẩn cấp Iran - Mohsen Rezaei đã thông báo với phía Trung Quốc việc Anh và Mỹ đang gây nên một cuộc xung đột vũ trang tại Vinh Persian. Rezaei đã được ra thông báo này trong một cuộc họp với Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), khi ông này đến Tehran vào Chủ nhật (28/07).

"Chúng ta đang sống trong khu vực trung tâm năng lượng (dầu mỏ) của thế giới. Bất kỳ hành động nào làm mất an ninh và gây ra xung đột tại khu vực này đều có thể gây nên tổn hại cho hòa bình và an ninh toàn cầu", dẫn lời ông Rezaei khi trao đổi với ông Tống Đào.

Người Anh và người Mỹ đang gây nên bất ổn ở khu vực Vịnh Persian và họ muốn có quyền kiểm soát eo biển Hormuz, cũng như tàu bè qua lại nơi này. Tất nhiên, chúng tôi không cho phép điều đó xảy ra. Chúng tôi mong đợi sự hợp tác từ phía Trung Quốc. An ninh tại Vịnh Persian là an ninh của chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng đáp trả lại các cuộc tấn công nhằm duy trì sự an ninh tại đây. Chúng tôi mong muốn an ninh và sự lưu thông tự do tại Vịnh Persian".

Theo Tin Tức Mehr, ông Tống Đào đã trả lời: "Nhiệm vụ của phái đoàn Trung Quốc lần này là tăng cường phối hợp chiến lược và đối thoại giữa hai nước. Chúng tôi sẵn sàng cùng nhau đối mặt với các vấn đề thách thức ở phía trước".

Có những vấn đề phức tạp đang hình thành và phát triển nhanh chóng trên trường quốc tế tạo ra những thách thức cho cả Trung Quốc và Iran, nhưng chúng tôi quyết tâm hỗ trợ các quyền hợp pháp của Iran tại Vịnh Persian để quốc gia này phát triển và tiến bộ.

Tàu khu trục HMS Duncan của Hải quân Anh đã đến Vịnh Ba Tư để hộ tống các tàu nước này đi qua eo biển Hormuz và thay thế tàu HMS Montrose sẽ được bảo dưỡng trong thời gian tới đây.